VELIKI broj građana okupio se večeras i u Somboru, Subotici, Šidu. Ustao je narod da brani svoje kuće i prostorije koje blokaderi mesecima unazad blokiraju i uništvaju nasiljem. Dosta je narodu svega što mesecima trpi od blokadera i ustaša.

Foto: Novosti

Predsednik Vučić nalazi se sa narodom u Ćacilendu.

Novosti

Novosti

I GRAĐANI Kruševca izašli su večeras na ulice da brane državu od blokadera i ustaša.

Ustao je i Novi Bečaj.

Novosti

Ustao narod i u Beogradu na Savskim vencu.

Patriote u Zrenjaninu, oko njih 600, okupilo se da brani državu.

Preko 400 građana Kikinde ustalo je da brani svoje domove od blokadera. Oni su izneli na ulice veliku zastavu Srbije.

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Protiv ustaša i blokadera ustali su i Bač i Ruma. U Rumi je okupljeno oko 500 građana.

Novosti

Više od 600 ljudi okupilo se ispred stranačkih prostorija kako bi iskazali svoju podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci.

Foto: Novosti

Preko 1000 ljudi okupilo se u Subotici.

Podsetimo, više od 450 građana okupilo se večeras i u Šidu ispred prostorija Srpske napredne stranke.

Foto: Novosti