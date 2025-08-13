uživoHILJADE LJUDI USTALO DA BRANI SVOJE DOMOVE OD USTAŠA I BLOKADERA: Ustala Subotica, Sombor, Bač, Ruma, Šid...
VELIKI broj građana okupio se večeras i u Somboru, Subotici, Šidu. Ustao je narod da brani svoje kuće i prostorije koje blokaderi mesecima unazad blokiraju i uništvaju nasiljem. Dosta je narodu svega što mesecima trpi od blokadera i ustaša.
Predsednik Vučić nalazi se sa narodom u Ćacilendu.
I GRAĐANI Kruševca izašli su večeras na ulice da brane državu od blokadera i ustaša.
Ustao je i Novi Bečaj.
Ustao narod i u Beogradu na Savskim vencu.
Patriote u Zrenjaninu, oko njih 600, okupilo se da brani državu.
Preko 400 građana Kikinde ustalo je da brani svoje domove od blokadera. Oni su izneli na ulice veliku zastavu Srbije.
Protiv ustaša i blokadera ustali su i Bač i Ruma. U Rumi je okupljeno oko 500 građana.
Više od 600 ljudi okupilo se ispred stranačkih prostorija kako bi iskazali svoju podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci.
Preko 1000 ljudi okupilo se u Subotici.
Podsetimo, više od 450 građana okupilo se večeras i u Šidu ispred prostorija Srpske napredne stranke.
