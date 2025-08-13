VUČIĆ NA PITANJE AUSTRIJSKOG NOVINARA O NVO SEKTORU: Nadali su se da će uz pomoć novca da sruše legitimnu vlast u Srbiji

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na pitanje austrijskog novinara koji je rekao da se od predstavnika civilnog društva ovde čuje da u vladavini prava i podeli vlasti postoje koraci unazad i

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

- Što se tiče NVO ovde, onih koji su plaćeni spolja, oni imaju gotovo unisoni i jedinstven stav protiv Vlade u Beogradu, protiv države Srbije u svakom smislu i ne samo po pitanju vladavine prava već po svim drugim pitanjima. Sve jedno, mi im nudimo dijalog i razgovor uvek i oni su ga ne jedanput odbijali. I evo, ja i pred vama mogu da ponudim taj dijalog, da čujemo predstavnike civilnog društva o svim važnim pitanjima, plašim se da će odgovor biti isti kao i uvek, a rećiću vam i zašto. Zato što su se uspešno nadali da će uz ogromnu finansijsku pomoć zajedno sa drugim akterima moći da sruše legalnu i legitimnu vlast u Srbiji - rekao je Vučić i dodao: