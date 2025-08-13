"AUSTRIJA VAŽAN PARTNER SRBIJE": Vučić nakon sastanka sa kancelarom Štokerom (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je sa austrijskim kancelarom Kristijanom Štokerom postigao visok nivo razumevanja i saglasnosti za uzajamne pozicije.

FOTO: TANJUG/ RADE PRELIĆ

Obraćanje Vučića

- Veoma sam srećan što danas imam priliku, zajedno sa premijerom Macutom, što imam mogućnost da ugostim kancelara Austrije. Danas sam dobio pismo kojim se potvrđuje učešće Austrije na Ekspu. Za nas je to od ogromnog značaja. Hvala kancelaru što je dobru vest doneo - kazao je Vučić.

- Austrija je važan partner Srbije u različitim oblastima, posebno u domenu privredne saradnje i investicija, a uspešno sarađujemo i po pitanju migracija i očuvanja stabilnosti i bezbednosti regiona - istakao je.

Trgovinska saradnja veruje da može da bude još veća.

- Za nas je važno da od Austrije uvek imamo podršku na evropskom putu. Verujem da uvek možemo da imamo značajnu podršku od naših austrijskih prijatelja - ističe Vučić.

- Očekujem da će poseta kancelara Štokera dati dodatni impuls jačanju međusobnog razumevanja i prijateljstva, uveren da su dijalog i saradnja najbolji put ka sigurnijoj i prosperitetnijoj budućnosti za sve naše građane - kazao je.

Na svim južnim granicama, kaže, očekuje značajno pogoršanje po pitanju migranata.

- Mislim da u oblastima novih tehnologija, robotike, moraćemo da značajno unapređujemo našu saradnju.

- Danas je razgovor Trampa i Zelenskog, i evropskih liderima, u petak sa Putinom. Mnogo toga se u svetu menja, verujem da ćemo pronalaziti ono što je zajednički interes za obe države - naveo je Vučić.

Obraćanje Štokera

- Srpska zajednica u Austrija obuhvata više od 300.000 ljudi. Oni su važan deo našeg društva. Naše partnerstvo želimo na današnji dan da produbimo. Činjenica da je dosledna podrška veoma bitna za uverljivu perspektivu Srbije na putu ka EU. Važno mi je da napomenem da sve zemlje Zapadnog Balkana pripadaju evropskoj porodici. Važno je da za sve kandidate budu ista pravila. Takođe je jasno da put u EU nije jednosmeran - kaže kancelar.

Štoker je kazao da je Austrija iskreno angažovana na smanjenu tenzija.

- Primetio sam sve zastave Srbije i Austrije, to vidim kao znak uvažavanja i međusobnog poštovanja - rekao je kancelar Štoker.

O protestima i raspisivanju izbora

Na pitanje austrijskih medija o protestima u Srbiji i raspisivanju izbora, Vučić kaže:

- U austrijskim medijima drugačije mišljenje nije moglo ni da se čujem, pa vam hvala što mi omogućavate da kažem šta je istina. Imamo devet meseci ne baš masovne proteste, ali prilično nasilne. Veoma nasilni su bili i sinoć, kada su napali prostorije političkih protivnika, idu i na kuće političkih protivnika. Sve to Srbija je na demokratski način izdržala, bez ozbiljne primene sile. U zemljama EU mnogo manje nasilni protesti imaju nasilan odgovor. Ponosan sam da država nije nasilno odgovarala, da poštuje građane koji drugačije misle. Trudim se da izađem u susret i tim građanima. Što se izbora tiče, na našu sreću za raspsisivanje izbora nisu nadležni ni austrijski mediji, ni blokaderi, već institucije. Svakako će biti pre zakonski propisanog roka. Na izborima ćemo videti šta narod stvarno misli. U prethodnih devet meseci nismo imali nijedan jedini legalan skup. Nijedan njihov skup nije prijavljen. Izbora će biti. Ja sam politički veteran, ne mogu više da se kandidujem, ne pada mi na pamet da menjam Ustav. Pošto nisam diktator kakvim me predstavljate, ja svoju predsedničku karijeru završavam za godinu i po dana. Ponosan na sve što smo uradili. Da se kandidujem ponovo to je apsolutno nemoguće, a da li ću da pomognem nekome, to ću svakako.

O izjavi Spajića

- Nisam video izjavu premijera Spajića, svi u regionu se mešaju u unutrašnje stvari Srbije. Mi želimo sa Crnom Gorom da imamo najbliže bratske odnose. Srbija ima dobre odnose sa NATO, vodimo računa i zbog KFOR, prisustva na terenu. Mi ne želimo da budemo deo bilo koje vojen organizacije, da pripadamo bilo kome bloku, da čuvamo svoje nebo i svoju zemlju, zato snažimo svoju armiju. Veoma sam ponosan na to. Hvala mu na ponudi, Srbija će da ostane samostalan, pozivam ga da dođe da vidi kako se jedna samostalna vojska gradi i kako izgleda, mislim da će sredinom septembra biti velika manifestacija u Beogradu.

O NVO sektoru u Srbiji

- Što se tiče nevladinog sektora ovde, oni imaju gotovo jedinstven stav protiv vlade u Beogradu i države Srbije. Svejedno mi im nudimo dijalog, razgovor uvek i oni su ga odbijali. Evo i pred vama mogu da ponudim dijalog. Plašim se da će odgovor biti isti, a reći ću vam i zašto. Zato što su se pogrešno nadali da će uz finansijsku pomoć, zajedno sa drugim akterima, moći da sruše legalnu i legitimnu vlast u Srbiji. Vi kada dođete ovde i kažete - morate da priznate Kosovo, što je vama smešno, a meni nije, osmehujem se tek kao fini domaćin, znate uzeli ste 14 posto teritorije ovoj zemlji i vama je to smešno, meni nije. I na 14 posto teritorije koju ste pokušali da uzmete, vi kažete nemojte gledati u prošlost, a onda nam dođete i kažete - morate da se usaglasite sa politikom EU, a politika Eu je sankcije Rusiji, podrška integritetu Ukrajine. Pa ovde izgleda samo Srbija principijelna, Srbija podržava integritet Ukrajine. A samo traži od drugih da poštuju njen integrite, u skladu sa Poveljom UN i Rezolucijom 1244. A gde su ti principi i vrednosti, kada za Srbiju to ne važi, a za Ukrajinu tako strastveno važi? Ko je tu pogazio principe? Srbije ili mnogi drugi na Zapadu? Hoćete li sebi da postavite to pitanje i imali odgovora? ja ću vam reći - nema ga. A odgovor na to pitanje - Vučić je diktator, on mora da bude prošlost, da bismo doveli nekoga da bude dovoljno poslušan, ja sam politički veteran, dovoljno pristojan da nijednu ružnu reč nikada ne iskoristim, ali dovoljno hrabar da na svakom mestu u svetu postavim pitanje koje se tiče opstanka mog naroda i budućnosti zemlje koju vodim. Čuvao sam mir 13 godina.

Još jednom je ponovio da Austriju istinski ceni kao prijatelja.

- Nemojte da se ljutite što ponekad imamo svoje mišljenje. To je sve što imam da vam kažem. A želimo da razgovarmo sa Prištinom i želimo da kroz dijalog rešavamo problema, a ne kroz hapšenje Srba na dnevnom nivou. Te vas molim i to da razumete. I ko Boga vas molim, šta god da objavljujete o Srbiji, ponekad čujte i drugu stranu. Ja sam zahvalan kancelaru Štokeru, i kada su se drugi brutalno mešali, on je bio dovoljno mudar i iskusan da zna šta su odnosi između država. Mi ćemo nastaviti da razvijamo najbliže odnose sa Austrijom, da li će vam se uvek sve svideti, neće, kao što se ni meni neće kod vas sve svideti. To je valjda demokratija - kazao je Vučić.

Zajednička deklaracija o produbljivanju ekonomskih odnosa

Premijer Vlade Srbije i kancelar Štoker potpisali su zajedničku deklaraciju o daljem produbljivanju ekonomskih odnosa dve zemlje.

Štokera je prethodno ispred Palate Srbija dočekao Macut sa minstrima Ivicom Dačićem, Adrijanom Mesarović i Borisom Bratinom.

Štoker je juče doputovao iz Podgorice i ovo je njegova prva poseta Zapadnom Balkanu od početka mandata u martu ove godine.