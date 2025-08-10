Politika

PIPER: Narod neće blokadere zgubidane

В. Н.

10. 08. 2025. u 14:33

NOVINAR Uroš Piper poslao upečatljivu poruku blokaderima u Novom Sadu.

Foto: Novosti

On im je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks ostavio pesmicu:

Ka Limanu narod kreće, blokadere niko neće! Kažu crkva tu ne može, momci rekli e baš može! Puk'o Dinko, plače Miran, još ne znaju - kraj je sviran!

