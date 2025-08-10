Politika

ONI STUDIRAJU MEDICINU? Stavljali bi na liste čekanja ljude sa moždanim udarom (FOTO)

STUDENTI Medicinskog fakulteta u blokadi u Novom Sadu objavili su sraman tvit na račun ministra Darka Glišića, koj je doživeo moždani udar.

Govoreći o listama čekanja, prema podacima RFZO, kako pacijenti godinama čekaju na red, a ministar Glišić se našao veoma brzo u operacionoj sali.

"Izgleda da zdravstvo jeste za sve, ali ne čekaju svi dugo", napisali su oni.

Postavlja se pitanje da li su to budući zdravstveni radnici koji bi čoveka koji je doživeo moždani udar stavil na listu čekanja, pišu mediji.

