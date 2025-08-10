ONI STUDIRAJU MEDICINU? Stavljali bi na liste čekanja ljude sa moždanim udarom (FOTO)
STUDENTI Medicinskog fakulteta u blokadi u Novom Sadu objavili su sraman tvit na račun ministra Darka Glišića, koj je doživeo moždani udar.
Govoreći o listama čekanja, prema podacima RFZO, kako pacijenti godinama čekaju na red, a ministar Glišić se našao veoma brzo u operacionoj sali.
"Izgleda da zdravstvo jeste za sve, ali ne čekaju svi dugo", napisali su oni.
Postavlja se pitanje da li su to budući zdravstveni radnici koji bi čoveka koji je doživeo moždani udar stavil na listu čekanja, pišu mediji.
(B92)
Preporučujemo
"USKORO NASTAVLjAMO" Miloš Vučević posetio ministra Glišića u bolnici (FOTO)
10. 08. 2025. u 12:33
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
IMAO 609 KG, DANAS 68: Neverovatno KAKO sad izgleda nekad najteži tinejdžer sveta i drugi najteži čovek u istoriji (FOTO)
PRE više od deset godina, ime Kalid Bin Mohsen Šari iz Saudijske Arabije obišlo je svet kada je postao poznat kao najdeblji tinejdžer na planeti, a ujedno i drugi najteži čovek svih vremena.
09. 08. 2025. u 12:33
Komentari (0)