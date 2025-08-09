"PLJUNULI SU NA SRPSKU ZASTAVU" Vučević: Blokaderi danas na Limanu pokazali pravo lice
PREDSEDNIK SNS i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je da su blokaderi danas na Limanu u Novom Sadu uništavali srpsku zastavu i da su time još jednom pokazali svoje pravo lice i ogolili svoje prave namere.
- Sve što rade je duboko antisrpsko, mrziteljsko i nasilničko, usmereno protiv svoje zemlje i svog naroda. Srpska zastava je svetinja za svakog Srbina i iskrenog patriotu, a ovi zgubidani i separatisti su na nju danas pljunuli. Takav bezobrazluk, nepoštovanje i mržnju do sada nismo videli - istakao je Vučević na Instagramu.
On je naglasio da će se svako normalan posle ovog danas na Limanu zaista upitati kako im ništa nije sveto i zbog čega sve ovo rade.
- Rade da bi nas uništili, ponizili, da bi satrli slobodarski i pošten narod, koji je vekovima prolivao krv baš za tu zastavu. Ne damo vam Srbiju, ne damo vam srpsku zastavu i poručujemo da ćemo se sa ponosom i najuzvišenijim osećajem patriotizma, boriti, baš kao i naši preci, za slobodarsku Srbiju i jednu jedinu zastavu Srbije - poručio je Vučević.
Na poziv takozvanih zborova Limana male grupe građana danas su prefarbale zastave Srbije koje su u tom novosadskom naselju duž Ulice narodnog fronta oslikane 2021. godine što se vidi i na snimcima objavljenim na društvenim mrežama.
