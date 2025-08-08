PREDSEDNIK O SVIM AKTUELNIM TEMAMA: Vučić se obratio iz Palate Srbija (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Palate Srbija, nakon što je ugostio mlade srpske sportiste iz 18 zemalja, učesnike kampa "Srbija te zove 2025".

O Ekspu

- Japan je zvanično potvrdio učešće na Ekspu 2027. Time sada, sa potvrdama u pisanom obliku, Srbija postaje zemlja koja ima najveći broj zemalja učesnica na specijalizivanom Ekspu. Po tome smo uspeli da preteknemo Astanu, našu bratsku zemlju. Ponosan sam na Srbiju, ponosan sam što smo to uspeli da uradimo - rekao je Vučić i dodao da ima nešto manje od dve godine do specijalizovane izložbe u Beogradu.

O odnosima sa SAD

Kaže da smo imali više razgovora sa američkim zvaničnicima.

- Posledenji je bio razgovor Đurića sa sekretarom Rubiom. Za nas je važno da imamo dobre odnose sa SAD. Trudićemo se da ih razvijamo i unapređujemo iako to nije uvek sasvim jednostavno, jer mi smo mala zemlja, oni su vele sila. Oni imaju svoje interese koji makar po jednom pitanju nisu sa našim interesima usklađeni. Borićemo se i gledati da ti odnosi budu što je mogući bolji. Razgovaramo oko tarifa, tj. carina. Naravno nismo bili najvažniji zbog malog sveukupnog volumena naše trgovinske razmene. Verujemo da ćemo doći na dnevni red u Vašingtonu i da ćemo uspeti da rešimo taj problem sa carinama u narednon periodu - rekao je Vučić odgovorajući na pitanje o susretu Marka Đurića sa Rubiom.

O Miloradu Dodiku i najavljenom referendumu

Ističe da se ne mešamo u konkretne taktičke ili bilo kakve akcije koje preuzima rukovodstvo u Republici Srpskpoj i tamošnje političke snage.

- Naše je da ukazujemo na pravo, postojanje prava, poštovanje i nepoštovanje Dejtosnkog sporazuma. Na taj način Srpska uvek može da računa na podršku Srbije. Naša se pozicija neće menjati. Razumemo kompleksnost situacije i bezbroj problema koji sada postoje. Nadam se da će stvari biti rešavane mirnim putem i da će u potpunosti biti očuvana regionalna stabilnost. Voleo bih da su neki u međunarodnoj zajedni bolje razumeli potrebu razgovora i dijaloga, a ne donošenja prekih odluka. Od onih u Sarajevu nisam ništa bolje ni očekivao. To će biti cilj Srbije u narednom periodu - navodi predsednik.

Tri tačke napada na Srbiju

- Želeli ste da nešto konstatujete kao deo medijske platforme koja učestvuje u protivzakonitim radnjama i pokušaju rušenja legitimne i legalno izabrane vlasti. Ali na to smo već naučili, ništa novo. Odgovoriću vam sa potpunim mirom. Nije pitanje kako će vas neko nazivati - mogu i manjina i većina da vas nazivaju kako god želite. U decembru mesecu kada sam dobro shvatio da su u pitanju demonstracije koje su organizovanje spolja, skupo plaćenre spolja, da je reč o obojenoj revoluciji, rekao sam - molim vas idemo na referendum savetodavni, moja glava, samo 50% plus jedan glas i ja više nisam predsednik. Odbili su, rekli da je zamka. Ponudio sam izbore. Rekli su - svako po prihvati Vučićeve izbore taj je izdajnik, a Vučića ćemo da vešamo na Terazijama ako raspiše izbore. Onda su nas 6 meseci lagali sve vreme, kako neće izbore i ne bave s politikom. Šest meseci su postavljani lažna pitanja, tobož ih nešto drugo interesujuči. Na kraju smo shvatili da ih je zanimala samo politika. Pritom su nezakonito blokaderi oupirali naše puteve, ulice, maltretirali građane, nisu im dali da se kreću slobodno. Na kraju napravili brlog i svinjce od naših fakulteta, a tako bi nam i država izgledala. Ni to im nije bilo dovoljno. Nastavili su da maltretiraju građane, da ih obilaze po kućama, šikaniraju na svakom mestu... Njihova krivica je samo što misle drugačije.

- Pogledajte nam blokadere tužioce i sudije. Ovo je smisao obojene revolucije. Pogledajte šta je napadnuto i koji se predmeti prave. Jedan predmet koji bi trebalo da sruši sve kineske investicije i srpsko-kinesku saradnju. Napadaju Generalštab, da bi se srušila saradnja sa Donaldom Trampom i SAD, jasno vam je po čijem nalogu. Napadaće turski tok i saradnju sa Rusijom. To će biti tri tačke napada, direktno tri tačke napada. Samo da se zna sa kime ne sme da se sarađuje i da se zna ko mora da bude gazda u Srbiji, a da to ne sme da bude niko iz Srbije. Malo ko je razmišljao o tome. Samo da vidite i shvatite koliko i na koj način je sve to od spolja organizovano.

- Što se tiče izbora, dobro je da su se konačbno setili ko je nadležan u ovoj zemlji. Bili su im nadležni svi mogući ambasadori, nadležan im je bio Bartulica i Picula. Dokazalo se da je reč o dvojici istaknutih ustaša, i počinilaca najtežeg etničkog čišćenja na evropskom tlu posle Drugog svetskog rata. To su im heroji, braća, divni ljudi. I to verovali ili ne, baš protiv Srba. Ali njihov predsednik nije zaslužio da dobije ni razgovor, to sam nudio i njima, i šefu blokadera sa Beogradskog univerziteta, i drugima. A onda su se setili da kažu da sam kukavica. Ja nemam problem sa tim. Oni su veoma hrabri, naročito kad napadaju žene, a naročito novinarke koje im se ne dopadaju i čiji im se stav novinarski ne dopada. Oni su zato veoma hrabri. Izbori će biti kada nadležni državni organ bude doneo odluku, u skladu sa Ustavom Republike Srbije i zakonom. Oni će verovatno da pobede, kažu da su veliki favoriti. Ja im to priznaje, ali ne mogu da mi oduzmu pravo da se sa političkim istomišljenicima, onima koji ne žele da naprave brlog od ove zemlje borim protiv onih koji bi da naprave svinjac i brlog od ove zemlje. Ako pobede, mi ćemo da im čestitamo. Prvo da mi prebrojimo glasove iz kutija, pa ćemo onda pobede da proglašavamo, da ne bude kao što je bilo u Zaječaru i Kosjeriću - naveo je Vučić.

O blokaderima

- Razumljivo je, oni i ne kriju, i oni koji ih organizuju sa N1 i Nova S, oni ne kriju da je njihova glavna želja da Srbija nestane, propadne i izgubi sve. Potpuno je logično da to rade. Sav svinjac koji su pravili na svakom mestu i sva mržnja koju su unosili u narod, nam to pokazuje. Mi ćemo nastaviti da se borimo, mi rezervnu otadžbinu nemamo, svoju Srbiju volimo najviše na svetu, za razliku od onih koji je mrze. Svakako smo u teškoj situaciji, stopu rasta su nam spustili, uništavaju turizam i mnoge privredne grane. To je ono što oni ne kriju da im je želja. Oni mrze Srbiju, žele sve najgore svojoj zemlji. Nikakav problem u shvatanju toga ne možete da imate. Trebalo bi svi da imamo problem sa tim, ali u shvatanju njihovih želja, to je ono što odavno vidimo - naveo je predsednik odgovarajući na pitanje o zahtevu koji je N1 uputio Putevima Srbije, u kojem pitaju o proceni koliko će izgubiti na putanjinama ukoliko se teretni saobraćaj prebaci na rutu kroz Bugarsku i Ruminiju.

Blokaderi žele predsenika koji bi klečao na kolenima

Predsednik je upitan i da prokomentariše izjavu novinara Slobodana Stupara koji kaže da se godišnjica "Oluje" obeležava da bi ličila na onu u Hrvatskoj.

- On je rekao i nešto gore. Nastranu što vidite koliko vole Hrvatsku, a mrze Srbiju. Volite koga hoćete, ali imam problem sa tim kada mrzite Srbiju. To je ono što gledam već više godina i dobro razumem koliko mrzite Srbiju. To morate da uzmete kao nešto što je poznato u jednačini, da bismo istražili nešto što je nepoznato. On je rekao Hrvatska je pobedila, Srbija je izgubila, to je bilo, tako će i da ostane uvek. To je suština obojene revolucije. Srbija mora da bude ponizna i mora da bude slabija i od Hrvatske i svih drugih u regionu da bi oni mogli da budu zadovoljni. Jer kada to nije slučaj, a danas to nije slučaj, i Srbija nije slabija ni u čemu od njih. Mi jesmo i danas siromašniji, ali se ta razlika smanjuje. Mi brže napredujemo od njih. Samo je pitanje zašto to nekome ne odgovara i zašto taj neko ko ovde živi mrzi svoju zemlju i želi svoj sporiji napredak. To je jedan od razloga zašto oni sve to sprovode. Oni bi želeli da imaju nenadležnog predsednika koji bi klečao na kolenima, pred svim našim neprijateljima, koji ne žele dobro Srbiji. Onaj koji bi se hvalio time da sluša Severinu svako jutro, a da nije ponosan što je predsednik Srbije. Mene Severina ne zanima. Mene zanima srpska trobojka interes našeg naroda. Meni suze radosnice pođu kada vidim ovu našu divnu decu koja dođu iz celog sveta i koji vole Beograd i Srbiju. Za razliku od vođe blokadera koji mrze Srbiju. I među blokaderima ima onih koji vole svoju zemlju, ali ne mogu da se otmu od ovih vođa, novinara, profesora, političara i svih ovih ostalih. To je jedan od problema - naveo je Vučić.