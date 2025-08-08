VUČIĆ RAZGOVARAO SA PREDSEDNIKOM ZAMBIJE: Jedna od tema i učešće na Ekspo 2027
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Republike Zambije Hakaindeom Hičilemom.
- Dobar i otvoren razgovor sa predsednikom Hakaindeom Hičilemom o globalnim i regionalnim pitanjima, bilateralnim odnosima i saradnji, kao i o njegovoj predstojećoj zvaničnoj poseti Srbiji.
Izrazili smo spremnost za unapređenje trgovinske razmene, kao i razvoj drugih vidova saradnje u oblastima odbrane, obrazovanja, kulture.
Zhvalio sam Zambiji na principijelnom stavu po pitanju nepriznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova.
Tema sastanka bio je i EXPO2027. Istakao sam da Srbija ceni učešće Zambije na ovoj prestižnoj manifestaciji, kao i da ćemo učiniti sve kako bi se gosti predstavili na najbolji mogući način. Nastavljamo da gradimo mostove prijateljstva između naša dva naroda - napisao je Vučić na svom Instagram profilu.
