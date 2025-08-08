Politika

VUČIĆ RAZGOVARAO SA PREDSEDNIKOM ZAMBIJE: Jedna od tema i učešće na Ekspo 2027

В.Н.

08. 08. 2025. u 11:07

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Republike Zambije Hakaindeom Hičilemom.

ВУЧИЋ РАЗГОВАРАО СА ПРЕДСЕДНИКОМ ЗАМБИЈЕ: Једна од тема и учешће на Експо 2027

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Dobar i otvoren razgovor sa predsednikom Hakaindeom Hičilemom o globalnim i regionalnim pitanjima, bilateralnim odnosima i saradnji, kao i o njegovoj predstojećoj zvaničnoj poseti Srbiji.

Izrazili smo spremnost za unapređenje trgovinske razmene, kao i razvoj drugih vidova saradnje u oblastima odbrane, obrazovanja, kulture.

Zhvalio sam Zambiji na principijelnom stavu po pitanju nepriznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova.

Tema sastanka bio je i EXPO2027. Istakao sam da Srbija ceni učešće Zambije na ovoj prestižnoj manifestaciji, kao i da ćemo učiniti sve kako bi se gosti predstavili na najbolji mogući način. Nastavljamo da gradimo mostove prijateljstva između naša dva naroda - napisao je Vučić na svom Instagram profilu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PUĆI ĆE MI SRCE! Hakeri jezivo ucenjuju svetsku šampionku iz Srbije: Ne znam koliko još mogu da izdržim!

"PUĆI ĆE MI SRCE!" Hakeri jezivo ucenjuju svetsku šampionku iz Srbije: Ne znam koliko još mogu da izdržim!