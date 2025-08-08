Politika

POČELO SUĐENJE IGORU POPOVIĆU: Presuda u 14 sati (VIDEO)

Д. Зечевић

08. 08. 2025. u 10:33

PRED Osnovnim sudom u Prištini počelo je suđenje Igoru Popoviću, pomoćniku direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

ПОЧЕЛО СУЂЕЊЕ ИГОРУ ПОПОВИЋУ: Пресуда у 14 сати (ВИДЕО)

Foto: D.Z.

Izricanje presude Igoru Popoviću zakazano je za 14 sati. 

Tužilaštvo je predložilo sporazumni dogovor od tri hiljade evra, deportovanje sa Kosova i Metohije i zabranu ulaska od dve godine. 

Fudbal
