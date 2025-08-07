Politika

"SRBI MORAJU DA SAČUVAJU SRBIJU I SRPSKU" Vučević: 30 godina traje tišina i slepilo

В. Н.

07. 08. 2025. u 15:09

SRBI moraju da sačuvaju Srbiju i Srpsku, koje su pod velikim udarom, poručio je danas predsednik Srpske napredne stranke i izaslanik predsednika Srbije Miloš Vučević u Bosanskom Petrovcu na obeležavanju godišnjice stradanja civila u izbegličkoj koloni na Petrovačkoj cesti.

Foto V. Danilov

On je u izjavi novinarima nakon pomena komentarisao odluku CIK BiH o oduzimanja mandata predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i istakao da to nije udar na dvojicu ljudi ili na dva predsednika ili na nekoliko ljudi oko njih već je udar na državu.

- Nažalost, neki naši sunarodnici su deo toga, jer su zaneseni nekim svojim interesima i zaluđenosti da čine neku dobru stvar. Jer, nije normalno da srušimo državu da bi se neko dočepao stolice - rekao je Vučević.

On je poručio da će Srbija i Srpska biti zajedno i obeležavati sve ono što mora biti obeleženo.

- I kada smo pobeđivali i kada smo stradali. To mora biti zapisano u udžbenicima, da bi deca učila o tome, kako se ne bi ponovilo - rekao je Vučević.

Govoreći o zločinima u zločinačkoj akciji Oluja, Vučević smatra neprihvatljivim da 30 godina traje tišina i slepilo kada su u pitanju srpske žrtve i srpska tragedija.

- Za mene je i dalje neverovatno da neko može da prećuti ovaj zločin ili da ga pretstavlja u nekom drugom kontekstu samo zato što su žrtve bili Srbi, a izvršioci pripadnici hrvatske vojske - rekao je Vučević.

Da se nekom drugom dogodilo, Vučević je ocenio da bi onda to znao celi svet.

- Ovo je mesto velikog stradanja, gde ne možete da dođete a da ne osetite tugu ali i poštovanje - rekao je Vučević, prenela je Srna.

(Tanjug)

0

