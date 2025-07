"PA JESTE LI VI LJUDI NORMALNI, DAJTE DA VAS SMESTIMO U NEKU USTANOVU" Vučić o sve sumanutijim potezima blokadera

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je novoosnovani Centar za palijativno zbrinjavanje UKC Srbije, a u jednom trenutku se dotakao i nasilja koje blokaderi sprovode već mesecima.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/

- Imamo posla sa ljudima koji učestvuju u rušenju svoje države, oni nisu ni glupi ni naivni. Vi čujete na jednoj televiziji: "Mirno su sedeli na auto-putu". Pa jeste li vi normalni ljudi? Pa dajte odmah da vas smestimo negde, to nisu zatvori već neke druge ustanove... Kažu mirno sedeli. Pa jel postoji i nemirno sedenje na auto-putu. Ko si ti da zauzimaš auto-put, odakle ti pravo - zapitao je predsednik Aleksandar Vučić.

On kaže da mnogi žive u paralelnom univerzumu, i da se kreću samo u krugu svojih istomišljenika koji im povlađuju i govore da je sve što rade normalno, prirodno i dobro.

- Onda vidite da su ti ljudi dobri ljudi, ne pričam o medijima i organizatorima, već o ljudima koji su dobri, ali upotrebljeni za neke prljave poslove. Ali kao što vidite, tome je kraj došao, i taj očaj koji izbija iz njih ne može više da se sakrije - naglasio je Vučić.

Predsednik je podsetio i na sve pretnje koje su blokaderi upućivali državnom vrhu, ali i svima onima koji se ne slažu sa nasiljem.

- Sećate se da su juče govorili da će da nas prže, tuku, da ćemo plivati u Dunavu... Objavljivali telefone Ane Brnabić. Juče ili prekjuče su me klali, i sve je to ok. A kada neko objavi njihov broj telefona, onda je Vučić kriv ako im se nešto desi. A ja sam protiv svega toga, objavljivanja telefona. To je užas, ali sve su to oni radili. Kao što sam rekao, za dva meseca braniću ih od naroda, narod je besan - rekao je on.