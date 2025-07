BLOKADERI OČAJNI JER GUBE Vratili se starom planu: Učiniti sve da dehumanizujemo Vučića (VIDEO)

IDEOLOZI blokadera, očajni jer gube, pribegli su starom planu protiv predsednika Srbije.

Foto: Printscreen

Naime, oni ponovo pokušavaju da delegitimizuju predsednika Vučića.

- Ja nisam neuropsihijatar, ali kako se on ponaša u nekim situacijama, to bi samo moglo udruženje neuropsihijatara bez ulaženja u detalje da kaže da li se radi o psihopati, ili se radi o osobi koja je sposobna ili koja nije sposobna da obavlja dužnost predsednika republike. Ja mislim da je udruženje neuropsihijatara Srbije dužno građanima Srbije, čuvajući privatnost pacijenta da kaže da - ova osoba može da obavlja dužnost predsednika, i onda je to jedan stav koji mora da se poštuje, ili ne može, bez obrazloženja i ulaženja u detalje. Ja bih to voleo. Ja sam nekoliko puta na Tviteru znao da prozivam - rekao je akademik Dušan Teodorović prilikom gostovanja kod opozicionog novinara Aleksandra Dikića.

- O tome kada će biti izbori, čak i po Ustavu, odlučuje ličnost koja odavno nije išla na ozbiljan lekarski pregled, a to je neophodno. Koja je već uhvaćena u milion laži, koja očigledno laže i samog sebe, a kamo li druge okolo, tako da, ja nisam psihijatar, da bih mogao da predvidim kad će ta ličnost da donese kakvu odluku - rekao je Zoran Živković takođe prilikom jednog gostovanja.

Pogledajte priloženi snimak: