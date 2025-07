"OVIMA SA N1 JE BILO ŽAO ŠTO SAM PREŽIVEO" Vučić o pokušaju ubistva u Potočarima: Pripadnici mog obezbeđenja su se ponašali hrabro

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je o pokušaju njegovog ubistva u Potočarima.

Foto: Printscreen

- Bio je momak iz Klintonovog obezbeđenja koji je bio fer, gledao to posle, rekao mi je svaka čast na ponašanju, prosto to nije izgledalo tako jednostavno. Ja sam se bio pomirio već, samo sam rekao da neću da spustim glavu pred onima koji su došli da linčuju. Pripadnici mog obezbeđenja su se ponašali hrabro, obarali druge, štitili me. Ovima sa N1 je bilo žao što sam preživeo, pa su našli dvojicu bednika da pričaju neke druge stvari. Jedan musliman me zvao izvinio se što me je gađao. Rekao je "Uzavrla mi je krv", ja sam rekao sve je okej, nisi me povredio. U svakom narodu ima budala, procentualno jednako.