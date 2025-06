"ZA MENE JE ŽIVOT SRBIJA": Predsednik Vučić poslao snažnu poruku građanima (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić poslao je snažnu porugu građanima Srbije da je za njega život Srbija.

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

- Što me više napadaju, jedni, drugi ja sam sve više uvereniji u ispravnost politike koju vodim, i ponosan na tu politiku. Bio sam napadan, nećete verovati, od strane istih ljudi i kada sam išao u Moskvu i kada sam otišao u Ukrajinu. I na jednom i na drugom mestu sam govorio potpuno isto, sve ono što je politika Srbije. Ja mogu da ne vodim računa, ili da "izdam" kako neko kaže, samo nacionalne interese svoje zemlje, ja predstavljam svoju zemlju. To nikada ni jednog trenutka nisam uradio.Štitio sam srpske interese na svakom mestu u svetu. Zato što je za mene Srbija sve. Za mene je Srbija život. Za mene je ta naša teritorija, mnogo više od teritorije, ljudi koji tu žive, srce našeg naroda, to je za mene najvažnije. A ne to da li će se nekom moja politika dopasti u Vašingtonu, Briselu, Moskvi ili Kijevu ili nekom drugom mestu. Nikako to ljudi da nauče, da mene ne interesuje vlast, da mene interesuje šta je to što mogu da ostavim kao trag, u onom ličnom smislu. A na kraju uvek su u pitanju građani i šta je to što činimo za ljude. - poručio je Vučić.