U ZAJEČARU i Kosjeriću danas se održavaju redovni lokalni izbori na kojima se biraju odbornici skupština ove dve lokalne samouprave. Biračka mesta su otvorena od sedam do 20.00 sati, do kada traje i izborna tišina.

Napadnuti aktivisti SNS u Zaječaru

Dok su aktivisti SNS obilazili svoju podršku i glasače kako bi videli da li im je potrebna neka pomoć prilikom izlaska na glasanje, prilikom izlaska iz jedne zgrade u centru Zaječara opkolila su ih 8 momaka i 2 devojke.

Nisu im dali da izađu, pri čemu su devojci koja je bila sa kolegom hteli da otmu torbu i otvore, tražili joj ličnu kartu da je legitimišu, unosili u lice, šutnuli je i pokušali da je obore na zemlju.

Pretili su aktivistima da će uskoro doći 30 bajkera i da će ih ubiti.

IZLAZNOST DO 12 ČASOVA - 4225

Do sada je na izborima glasalo 47% građana sa pravom glasa, ukupno 4225.

Kako je istakla predsednica, za sada nema prijavljenih nepravilnosti.

Sledeći presek izlaznosti biće u 14 časova.

Bande blokadera-bajkera patroliraju po Kosjeriću

Bande blokadera-bajkera idu po Kosjeriću.

Vučić o kršenju izborne tišine

Kad je u pitanju kršenje izborne tišine na lokalnim izborima u Kosjeriću i Zaječaru, predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da su već u subotu tamo došli svi lideri opozicionih stranaka.

- Ceo dan su držali Kosjerić u zatočeništvu i maltretiraju sve ljude. Stigli su rokeri i bajkeri odavde, to su valjda ovi koji treba da biju nekoga, pa stigli veterani koji treba da biju nekoga. Ceo dan im je glavna vest da su stigli svi oni. Šta rade oni na ulciama Kosjerića i Zaječara, osim što prete ljudima? Pojavili su se u crnim džipovima one lopuže iz Zrenjanina, Pufovci ili tako nekako. Šta rade po Zaječaru? Ima "z" u nazivu mesta, ali nije Zrenjanin Zaječar. Prete ljudima. Mislite da će to da pomogne? Isto to rade u Kosjeriću, na svakom mestu. Da je neko drugi tako brutalno kršio zakone, možete misliti šta bismo danas imali i šta bi nam saopštavala EK, čuvena Marta Kos i svi ostali. Sve to na kraju dođe na svoje. Boriće se uvek protiv najvećih lažova i nepravde. Sam na svetu da ostanem boriću se za pravdu i slobodnu Srbiju. Nikada me neće ućutkati time što će pokazivati "moju sliku", a u stvari sliku Gustava Petra, a da neće ni da se izvine ni oni koji su to rekli, ni oni koji su to promovisali. Večeras ću da govorim o tome šta se sve zbivalo u Kosjeriću i Zaječaru i šta stvarno rade neke NVO i čime se bave - rekao je on.

IZLAZNOST DO 10 ČASOVA - 2154

Predsednica opštinske izborne komisije ističe da za sada sve prolazi u najboljem redu bez neregularnosti. Izlaznost do 10 časova je 2154, 35% u Kosjeriću. Sledeći presek će biti u 12 časova.

SKANDAL! Opozicioni funkcioner i pokrajinski poslanik Nemanja Šarčević se lažno predstavlja kao posmatrač

Početak izbornog dana u Zaječaru i Kosjeriću već su obeležile tenzije i manipulacije opozicionih stranaka i aktivista, a sada je zabeležen novi skandal koji ozbiljno kompromituje kredibilitet opozicionih političara i ugrožava zakonitost izbora.

SKANDAL! U Kosjeriću brutalno kršenje izbornih pravila od strane blokaderske liste

U Kosjeriću zabeleženo je brutalno kršenje izbornih pravila od strane blokaderske liste i njihovih posmatrača.

BRUTALNO KRŠENjE IZBORNOG PROCESA U ZAJEČARU! Lica koja se predstavljaju kao VETERANI U SARADNjI SA PUFOVCIMA ZASTRAŠUJU GRAĐANE ZAJAČERA!

Trenutno se u Srbiji održavaju lokalni izbori u Zaječaru i Kosjeriću i ono što je primetno na ulicama ovih gradova jeste brutalno kršenje izbornih procesa.

U Zaječaru pročitajte Videnović

Kandidat liste "Ne damo Srbiju - Aleksandar Vučić" Vladimir Videnović glasao je na biračkom mestu broj 4 u Mesnoj zajednici Timok u Zaječaru. On je glasao među prvima u 7 sati i 10 minuta.

Glasao Đokić u Kosjeriću

Predsednik opštine Kosjerić Žarko Đokić, prvi na listi "Ne damo Srbiju - Aleksandar Vučić", obavio je svoju građansku dužnost i glasao na izborima koji se održavaju u Kosjeriću. On je na glasanje izašao nešto posle 7 časova, odmah po otvaranju izbornih mesta.

Otvorena biračka mesta

Kako javljaju naši reporteri biraćka mesta u Zaječaru i Kosjeriću otvorena su u 7 časova.

Na izborima za odbornike Skupštine grada Zaječara učestvuje osam lista, a za odbornike Skupštine opštine Kosjerić tri liste. Skupština grada Zaječara ima 50 odborničkih mesta, a prema podacima Gradske izborne komisije ukupan broj birača na teritoriji tog grada je 47.353. Oni će moći da glasaju na 69 biračkih mesta.

Na izborima se takmiče liste "Ne damo Srbiju - Aleksandar Vučić", "Promena u koju verujemo - Uglješa Đuričković - Dragana Rašić", "Ujedinjeni za spas Zaječara - Miladin Krstić - Mirko Jelenković", lista "Dr Nenad Ristović - Domaćinski za Zaječar". Takođe, na izborima učestvuju i liste "Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije - Odlučno za Zaječar", lista "Koalicija za istočnu Srbiju - Saša Radulović Grljanac", "Mi snaga naroda - prof. dr Branimir Nestorović - Grad Zaječar" i lista "Srpski liberali - Da se struka pita - Vladimir Kovačević".

U Kosjeriću ima 29 biračkih mesta, a pravo glasa 8.897 građana upisanih u birački spisak. Skupština opštine Kosjerić ima 27 odbornika, a za ta mesta nadmeću se liste: "Ne damo Srbiju - Aleksandar Vučić", "Ruska stranka - Srbija u Briksu! Slobodan Nikolić" i "Ujedinjeni za Kosjerić". Predizborna tišina počela je u četvrtak u ponoć i traje do zatvaranja biračkih mesta, a za to vreme zabranjeno je predstavljanje i promovisanje učesnika izbora na javnim skupovima i u medijima i iznošenje procene rezultata izbora.

Prema Zakonu o lokalnim izborima, član 59, izborna komisija u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta donosi i objavljuje ukupan izveštaj o rezultatima lokalnih izbora. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je 13. aprila raspisala izbore za odbornike Skupštine grada Zaječara i Skupštine opštine Kosjerić. Prethodni lokalni izbori u Zaječaru i Kosjeriću održani su 28. marta 2021. godine, a izabrane skupštine ovih lokalnih samouprava konstituisane su 28. maja iste godine.