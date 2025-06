ŠUTIRANI, UDARANI, NOKAUTIRANI: Napadnuti bez ikakvog povoda - studenti koji žele da uče žrtve blokadera fašista (VIDEO)

STUDENTI koji žele da uče žrtve su jezivog napada fašista fašističke bande, koja ih je brutalno pretukla u Studentskom gradu. Ovaj brutalni napad naišao je na oštru osudu javnosti u Srbiji, koja je zgrožena i ogorčena. Najbolji među nama, oni koji samo hoće da uče su linčovani od najgore fašističke bande.

Miloš Pavlović, Vladimir Balać i Milutin Mijović napadnuti su dok su sedeli u kafiću i pili piće. Napadnuti su samo zato što žele da uče, da studiraju.

Kako je rekao Pavlović, napadnuti su bez ikakvog povoda.

- Kada smo pokušali da izađemo, bez ikakvog povoda, upozorenja, bez reči, počeli smo da dobijamo limenke po glavi, flaše, gađani smo, i to veoma precizno. Pogodila me limenka po sred lica. U masi su počeli da nas udaraju, nokautiraju, u jednom trenutku šestorica njih su me udarali. Stotinu njih na nas pet - kazao je Miloš, pa dodao:

- Nikome na senku nismo stali. Ovo je za nas veliki šok, nadamo se da ćemo se brzo oporaviti. Nećemo stati i odustati. Nadam se da se uskoro vidimo svi na fakultetima.

Vladimir Balać rekao je da je to što se dogodilo bilo strašno.

- Žao nam je što je takva slika obišla našu zemlju, ali mi nismo za to odgovorni. Ako je neko pozivao na razgovor drugu stranu, to smo bili mi. Čak i posle ovoga, taj poziv važi. I dalje smo svi pod emocijama. I dalje ne možemo da verujemo - rekao je Balać.

Milutin je operisao bubreg sa 11 godina

Pored Pavlovića i Balaća, napadnut je i Milutin Mijović, mladić koji je operisao bubreg sa 11 godina. Milutin je dobio povrede leđa i u abdomen. Dobio je udarce u predelu bubrega, baš na mestu gde se nalazi bubreg, koji je operisan.

Uhapšeno 18 blokadera Zbog napada na studente koji žele da uče uhapšeno je 18 blokadera.

"BOLjE ĆACI, NEGO NACI" Vučić poručio: Država više neće da toleriše nasilje

Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa Milošem Pavlovićem nakon što je student pretučen.

- Bolje Ćaci, nego naci! Država više neće da toleriše nasilje. Pobediće Srbija - poručio je Vučić.

- Poštovani građani Srbije imam čast da u Predsedništvu Srbije ugostim Miloša Pavlovića, sedim sa njim i razgovaramo o stravičnim događajima prethodne noći kada student generacije na Medicinskom fakultetu počinio strašno delo otišao u kafić u Studentskom gradu, nije bio u sobi kao što kažu Šolakovi kriminalci, bio je u kafiću i težak zločin je bio počinio jer je bio kiselu vodu i koka-kolu. Onda je banda blokadera došla i kao u horor filmovima, opkolila kafić, počela da udara po staklu, da grebe, da škraba, i kada ste mislili da je to dovoljno i da to samo pokazuje nedostatak ideja, jer to su oni isti koji su lagali o zvučnom topu, a onda su primenili najstrašnije nasilje takvo da su osramotili Beograd i osramotili Srbiju. To su ljudi koji su primenjujući nasilje podsetili nas kako je izgledao Beč 30-ih i Minhen kasnih 30-ih godina prošlog veka. Beograd je uvek bio slobodarski grad, antifašistički grad, Beograd i Srbija to sebi ne mogu da dopuste. Ujedinili su nas sve i država će reagovati. I uveren sam da će svi oni koji su učestvovali linču da će to platiti time što će odgovarati pred licem pravde. Država je ćutala, trpela, trpela i trpela i država će da reaguje. Srbija će da pobedi, fašizam u Srbiji nikada neće proći. Ponosan sam na ovog mladog dečaka i reč "ćaci" postaje simbol slobode i bolje da vam ne govorim koliko je to lepša reč i koliko lepše zvuči nego "naci" - kazao je Vučić.

Uznemirujući snimci napada na studente

Snimci koji su se pojavili nakon kobne večeri izuzetno su uznemirujući.