"BILI SMO META FAŠISTIČKOG NAPADA" Pavlović: U jednom trenutku šestorica njih su me udarali (VIDEO)

STUDENT Miloš Pavlović, koji je napadnut noćas na Novom Beogradu, u blizini Studentskog grada, izjavio je da je sa još nekoliko kolega bio meta organizovanog, nemilosrdnog, fašističkog napada.

Foto: Novosti

- Želim da obavesti javnost da smo sinoć bili meta organizovanog, nemilosrdnog, fašističkog napada, moje kolege i ja, samo zato što smo sedeli u kafiću, pili piće, zalagali se za obrazovanje, zalagali se za učenje, rad i trud. Videli smo da ono što se dešavalo tridesetih u Beču i Minhenu, desilo se sada u Beogradu. Tako su i nama sinoć ispred kafića okupljeni govorili - ti ovde ne možeš da sediš. Ovo je napada na sve ljude koji misli svojom glavom - rekao je Pavlović.

On je kazao da mu je mnogo teško kada se priseća scena od sinoć.

- Sve se dešavalo u kafiću pored Studenjaka, gde sam živeo u proteklim godinama. Još uvek se osećam kao deo te priče, došao sam da porazgovarm sa kolegama, pet meseci se nismo videli. Došli smo, razgovarali, družili se i kada smo pokušali da izađemo, bez ikakvog povoda, upozorenja, bez reči, počeli smo da dobijamo limenke po glavi, flaše, gađani smo, i to veoma precizno. Pogodila me limenka po sred lica. U masi su počeli da nas udaraju, nokautiraju, u jednom trenutku šestorica njih su me udarali. Stotinu njih na nas pet. Nisu nas ućutkali! Samo smo videli šta znači ta njihova demokratija - poručio je Miloš Pavlović.

Pozvao je sve nadležne institucije i, kako kaže, veruje da će u najkraćem roku da otkriju počinioce.

- Nikome na senku nismo stali. Ovo je za nas veliki šok, nadamo se da ćemo se brzo oporaviti. Nećemo stati i odustati. Nadam se da se uskoro vidimo svi na fakultetima - kazao je Miloš.

Vladimir Balać rekao je da je to što se sinoć dogodilo bilo strašno.

- Žao nam je što je takva slika obišla našu zemlju, ali mi nismo za to odgovorni. Ako je neko pozivao na razgovor drugu stranu, to smo bili mi. Čak i posle ovoga, taj poziv važi. I dalje smo svi pod emocijama. I dalje ne možemo da verujemo - rekao je Balać.