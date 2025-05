BRNABIĆ: Rektor Đokić je od univerziteta napravio svoju stranku

OD juče slušam epske nebuloze kako rektor Đokić ima pravo da bude na izbornoj listi i kako time nije prekršio Zakon o visokom obrazovanju jer postoje primeri drugih rektora, dekana i profesora koji su bili na izbornim listama, napisala je na Iksu predsednica Skupštine Ana Brnabić.

Foto: Novosti

- Neshvatljiva je takva relativizacija i zamena teza, pa evo da objasnim razliku: Naravno da nastavni kadar na fakultetima ima pravo na sopstveno političko mišljenje i delovanje. Među poslanicima, pa konačno i među predsednicima stranaka, imamo fakultetske profesore. Razlika između njih i rektora Đokića je što oni fakultet koriste kao fakultet, a političkim delovanjem se bave u okviru svojih stranaka, a rektor Đokić je od univerziteta napravio svoju stranku! On je sa delom svojih saradnika, i očigledno uz ogromnu logističku i finansijsku podršku iz inostranstva (odakle inače toliko novca na raspolaganju blokaderima), prvo doslovno OKUPIRAO Univerzitet u Beogradu (i sa njega izbacio čak i studente koji žele da uče), zatim ga PRIVATIZOVAO (sam počeo da odlučuje sa kojim studentima će da komunicira, a sa kojim neće i koje medije će pozivati na pres konferencije, a koje neće) i konačno od univerziteta napravio svoj IZBORNI ŠTAB. Dakle, nije on samo na nekoj izbornoj listi, on je od univerziteta napravio političku stranku, i to stranku koju danas najzdušnije podržavaju ljudi kakvi su Nataša Kandić i Tonino Picula! Niko nema pravo da od univerziteta pravi političku stranku ili pokret i da resurse univerziteta (prostorije, novac, uticaj, vidljivost, kadrove i sve ostalo) koristi u političke svrhe i za rušenje države. Svi znamo da se takozvani plenumi studenata održavaju U AMFITEATRIMA FAKULTETA i da se na njima raspravlja o blokaderskim izbornim listama. Imali smo prilike da takve snimke vidimo sopstvenim očima i čujemo sopstvenim ušima. E, zbog toga član 43, stav 10 Zakona o visokom obrazovanju: „Na visokoškolskoj ustanovi nije dozvoljeno političko, stranačko ili versko organizovanje i delovanje“. I zbog toga što je od ove države oduzeo univerzitet u koji je utkano preko 200 godina truda i tradicije, rektor Đokić i svi njegovi partijski sekretari moraju da odgovaraju! - napisala je ona.

