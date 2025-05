MILOŠ JOVANOVIĆ OTKAČIO BLOKADERE: "Nećemo podržati blokadersku listu!" (VIDEO)

Miloš Jovanović predsednik Nova DSS rekao je da nije opcija da podrže listu studenata blokadera foteljaša.

Foto: Printskrin

- Sve je u redu to što će studenti imati svoju listu, nemam problem sa tim ali to da mi odustanemo od izlaska na izbore i podržimo njihovu listu... Znate, jedna stranka kad dođe pred izbore ima samo dve opcije - da na njima učestvuje ili da ih bojkotuje. NIJE OPCIJA DA SE PODRŽI BILO KOJA DRUGA LISTA!"

Voditeljka je upitala: "To da se opozicija povuče a da njima dâ svoju logistiku, to jeste neobičan zahtev!" na šta je Jovanović rekao: "To je čudan zahtev, u najmanju ruku!"

MILOŠ JOVANOVIĆ OTKAČIO BLOKADERE: "NEĆEMO PODRŽATI BLOKADERSKU LISTU!"



