LONČAR O NAPADU NA DEKANA DRIDA: Ono što se danas desilo nije se dogodilo ni u najgore fašističko vreme

MINISTAR zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da se danas u Srbiji dogodilo nešto što nije ni u najgore fašističko vreme, da je u Novom Sadu blokirana Hitna pomoć, a da su u Nišu studenti u blokadi ušli u zgradu Kliničkog centra, maltretirali pacijente i sprečili da se održe praktične vežbe studenata.

Foto Z. Jovanović

"U najgore fašističko vreme to se nije desilo, za to nema nikakvog opravdanja. Ne znam šta je u njihovim glavama, ne znam šta je u glavama onih koji im kažu da to rade", rekao je Lončar novinarima u Kliničkom centru Srbije.

On je ukazao da oni koji su to učinili šalju poruku da je to njihova normalnost.

"Ako smatraju da je najnormalnije da uđete u bolnicu, da maltretirate pacijente, da ne date nastavnicima da drže vežbe, da ne date studentima da uče, da nauče kako da leče ljude, da ima sutra ko da nas leči, onda vidite u kom to pravcu ide", rekao je Lončar i istakao da u Srbiji postoji zakon koji će se poštovati i da država neće dozvoliti da se tako nešto ponovi.

Govoreći o incidentima u Nišu, gde su studenti u blokadi ušli u zgradu Kliničkog centra Niš, i u Novom Sadu, gde su blokaderi sprečili da se pruži medicinska pomoć dekanu Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Lončar je rekao da je Srbija doživela upravo ono na šta je predsednik Aleksandar Vučić upozoravao.

Dodao je da se desilo to da su oni koji sebe zovu studentima, a kako je rekao, videlo se da tu nisu bili samo studenti i da nisu bili samo studenti Medicinskog fakulteta, ušli u zdravstvenu ustanovu u koju je zabranjeno da se ulazi u većem broju, jer se tada stvara panika među pacijentima koji ne znaju šta se dešava.

"A svi treba da znaju da se tu nalaze osetljivi ljudi koji se bore za svoj život. I možete da zamislite njihovu reakciju, neko je tu operisan, neko je izašao iz sale, neko ima neku intervenciju, neko prima jaku terapiju. I umesto da imate mir, da imate spokoj, da se oporavite, da što pre ozdravite, dođete svojim kućama, svojim porodicama, vi zatičete situaciju, dolaze, nazvaću ih huligani", istakao je ministar zdravlja.

Govoreći o incidentu u Novom Sadu, Lončar je istakao da dekanu nije bilo moguće da mu se pruži adekvatna pomoć s obzirom na to da su čak i kolima Hitne pomoći uništili, odnosno izbušili gume. Lončar je rekao da ne pamti da se ikada u istoriji desilo da je blokirana Hitna pomoć, ocenjujući da taj događaj kao i blokada studenata u Nišu da se održe praktične vežbe studenata medicine pokazuje da se oni koji to rade zalažu da sutra nema ko građane da leči te da unište i državno zdravstvo.

"Oni se ljudi zalažu da ne radi Medicinski fakultet, da se ne školuju lekari, da se ne polažu specijalizacije, da se ne usavršavaju, da vi ne možete da naučite sutra da budete lekar, da naučite kako se ukazuje pomoć pacijentima. Oni se zalažu da sutra nema ko da vas leči, da više nemamo državne medicinske fakultete. Oni smatraju da je to njihovo privatno i da mogu da rade šta hoće", rekao je Lončar.

On je dodao da žele da unište i državne fakultete.

"Razmislite kako će to izgledati sutra, ako nemate državni fakultet, koji je besplatan, koji ne plaćate. Znači, oni se zalažu da se uništi taj državni, a onda da se uvedu privatni i onda će moći da studiraju samo oni koji imaju novca. A koliko to ljudi ima, toliko novca, znate koliko koštaju ti fakulteti da plate da se radi", rekao je Lončar.

On je naveo da građani Srbije ne treba da nasednu na to i da "sutra bude naknadno" i da im bude žao zbog toga.

"Znači, oni imaju ciljeve, oni su plaćeni od nekoga, da se to uništi, da sve pređe u privatno, a onda će to da izgleda - ko ima para, lečiće se, ko ima para, studiraće. Ako se, dragi građani Srbije, zalažete za to, to je njihov put, to je ta njihova normalnost i da odluke donose takozvani plenumi, štabovi i kakve gluposti koje ne poznaje zakon, koje ne poznaje Ustav, koje ne poznaje niko", naveo je Lončar.

Govoreći o incidentu u Novom Sadu ispred Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, Lončar je rekao da su povređeni nastavnik i dekan tog fakulteta i doživeli maltretiranje od strane, kako je rekao, huligana - jer ne može da ih nazove studentima.

"Ozbiljne povrede čovek ima", naveo je Lončar i dodao da su dvoja kola Hitne pomoći uništena.

Istakao je da zbog toga hitna pomoć, lekari i sestre nisu mogli da ukažu pomoć, što je njihova osnovna obaveza i da je jedva policija izvukla dekana. Naveo je da su blokaderi sada pokazali šta im je bio cilj i da su pokazali pravo lice i da će država upotrebiti sve što je neophodno da se poštuje zakon.

Prema njegovim rečima, građani treba da izaberu put kojim hoće da Srbija ide, navodeći da postoji put Aleksandra Vučića koji je, kako je rekao, doveo do novih kliničkih centara, novih bolnica, sa novom opremom, sa zapošljavanjem ljudi, da se studira.

"Ili ćete da izabrete da ne postoje više profesori, da njih maltretiraju studenti, isti ti profesori i dekani neka ustupe svoja mesta studentima, pa neka oni vode i fakultete i sve ono što misle da vode", rekao je Lončar.