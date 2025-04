VUČIĆ ODGOVORIO NOVINARKI IZ SARAJEVA NA PROVOKACIJE: Držanja pridika Srbiji, okačite mačku o rep, to vreme je prošlo

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući u emisiji "Stav dana" na Njuzmaks televiziji odgovorio je novinarki iz Sarajeva na provokacije.

Sledeće pitanje je iz studija i Sarajeva, kaže da javnost u BiH izražava zabrinutost zbog Vučićeve podrške Dodiku. "Kakvu poruku Srbija šalje podrškom akterima koji podrivaju Dejton", pitanje je iz Sarajeva.

- Iz vašeg pitanja se vidi koliko ste objektivni i profesionalni i želim vam mnogo uspeha u budućnosti. Nisam saglasan ni sa jednom od vaših tvrdnji, ali kada kažete da nešto urušava ugled Srbije u svetu. Imam za vas pitanje kada je Si bio u Sarajevu, kada je Putin bio u Sarajevu, kada je Makron bio u Sarajevu. Vi ste nervozni čim vam postavljam pitanja, a ona su retorska, jer znaju ljudi da nisu bili. Moj ugled i ugled Srbije je neuporedivo veći od svih drugih koji me kritikuju. Moj ugled je takav da sam bio sa Koštom, Ursulom, Makronom, sa Trampom, Putinom, Sisijem, Zelenski, toliko o ugledu. Veoma je važno da se držimo slova Dejtonskog sporazuma. Srbija se striktno držala toga, ne iskrivljenih želja sarajevskih političara. Dodik nije kriv za mnoge stvari za koje ga optužujete, a ja kažem Srbija podržava teritorijalni integritet BiH. Za razliku od vas koji tumačite Dejton kako vam odgovara, ja tumačin onako kako piše. Srbija se veoma odgovorno i ozbiljno piše. Srbija nema ministre koji na dnevnom nivou napada ljude iz Sarajeva, kao što u Sarajevu postoje koji svakodnevno vređaju na najbrutalniji način i mene i druge ljude iz Beograda. To nije diplomatija. Daću sve od sebe za mir između Srba i Bošnjaka, jer ih doživljavam kao sestre i braću, uvek ćemo pružati podršku Republici Srpskoj i BiH u celini. Ali tu vrstu potcenjivanja i držanja pridika Srbiji, okačite mačku o rep, to vreme je prošlo.

- Da 30 godina posle Dejtona da neko misli da nam drži moralne pridike, jer mi smo valjda zločinci ,a vi ste valjda fini i dobri, protiv toga ću da se borim. A vi mi pokažite od 2012. da li sam ijednom rečju pogazio Dejtonski sporazum, da li sam uvredio Bošnjake. Pošto nećete naći to, uvek morate da prebacujete Srbiji, nemam ništa protiv toga. Nego kad je Si Đinping bio u Sarajevu? - upitao je voditeljku Vučić.

Na pitanje kako bi Srbiaj reagovala na hapšenje Dodika.

- To bi bila katstrofa za BiH. Činim sve da uverim zaapdne partnere koliko bi to bilo loše. Podsetiću vas, od Srbije tražite da poštuje terit. integritet, ali niste spremi da podržite srpski, nego primate predstavnike tzv. Kosova bez zvezdica. Samo da znate da kada razgovarate sa mnom, mnogo je lepo da mislite da sam glup i kreten, ali nit sam glup i kreten, kod mene takvi trikovi ne prolaze. Nadam se da će se pojaviti ljudi u Sarajevu koji će reći nije dobro da hapsimo Dodika. Daću sve od sebe da nam se sukob ne ponovi.