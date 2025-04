NE ŽELE DIJALOG NI ZA ŽIVU GLAVU: Ovo je plan opozicije za nasilno uspostavljanje Đilasove vlade (VIDEO)

OPOZIONARI traže vlast i sprovođenje Đilasove vlade na silu

Foto: Printskrin

Šta želi opozicionar Pavle Grbović?

Na pitanje novinara "nećete na konsultacije? Zar ipak to nije prilika da predočite svoje predsedniku Republike svoje ideje" i dodao da ako žele dogovor ne mogu da zapobiću predsednika Vučić

- Mi se nećemo odazvati naravno, niti smo se odazvali pozivu na konsultacije zato što smatramo da je to bespredmetno - rekao je on. I dodao da to naročito naročito važi ako na staoli nije predlog Đilasove vlade.

Još jedan jasan primer koji pokazuje pravo lilce opozicije mogli smo da vidimo i u gostovanju opozicionara Miroslava Aleksića.

Na sugestiju voditelja da ode i lčno u predloži Vučiću "oči u oči" svoju zamisao o prelaznoj tj. Đilasovoj vladi. Voditelj čak isitče kritiku koja se upućuje opoziciji "ako ne idete na konsultacije niste za dijalog".

- Jeste li za dijalog ili ne - poentirao je voditelj.

Na primeru istupa Miloša Jovanovića jasno možemo da vidimo na koji način se planira ta Đilasova vlada.

- Samo šetnjama ne može da se skine jedan ovakav režim. A onda je rekao da može samo: Ozbilnjim oblicima građanske neposlušnosti i dizanjem temperature.

A onda je pomenuo blokade od auto- puta do aerodroma. Odnosno kako kaže blokade neuralgičnih tačaka

Detalje na koji način opozicionari žele ostvare Đilasovu vladu, kako deluje najbolje opisuje naredni snimak: