"TO JE BILA NAJBESTIJALNIJA LAŽ" Vučić: Mrtvi pijani su dirali dečaka (12), a onda su izmislili da su napadnuti zbog politike

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je zgrožen zbog laži opozicije, blokadera i Šolakovih medija o tome da su studenti blokaderi napadnuti u Novom Sadu.

- Ja sam bio zgrožen onim što sam video sinoć. Do sada je to uz zvučni top, uz laž da su na Pravnom bili napadnuti, dok nismo snimke pokazali, ovo sinoć je bila najbestijalnija laž za Novi Sad kako su ih napali neki ljudi zbog politike, a oni su u stvari dirali malog rosmkog dečaka od 12 godina, nekog mrtvi pijani, a onda su doživeli telesne povrede, jedan teže, a više njih lakše, u tuči sa tim koji du došli da brane tog dečaka. Da su oni i iz toga pokušali da izvuku političku korist, to je za mene bilo šokantno. A posebno ovi iz opozicionih stranaka, ali dobro, to je sve nešto kroz šta moramo da prođemo - rekao je Vučić.