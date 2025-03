''VRATIĆEMO ZEMLJU NARODU'' Predsednik sa studentima koji žele da uče: U narednom periodu videćete snažniju državu

PREDSEDNIK Republike Srbije, prilikom obilaska studenata koji žele da uče saslušao je ono o čemu su imali da ga izveste. Izmešu ostalog govorio je i o načinu produžetka godine, tj. donošenje leks specijalisa.

Foto: Printscreen

Studenti su predsednika izvestili da su očekivačli da će se rektori odazvati pozivu na sastanak.

- Politčka je agenda. Da vam se zahvalim želim na dobrodošlici i da vam se izvinim od svega kroz šta prolazite. Pronalazićemo rešenja i gledaćemo da pomognemo sve što možemo, makar donošenjem leks specijalisa oko produžetka godine. Pre svega zbog vas koji želite da učite. Odgovorni za anarhiju koju su uveli, za to što su hteli da vas ostave bez mogućnosti da završite godinu će na kraju morati da objasne svima, pa i brojnim madležnim organima kako i zašto su to činili. Niko pristojan, racionalan, ko voli mlade ljude ovako nešto ne bi im učinio. Užasno brinem zbog toga, sekiram, se, a li će država pomoći i daćemo sve od sebe. I nemojte da brinete, ne može nerad da pobedi rad, oni koji nisu marljivi da pobede one koji jesu vredni i ne mogu profesori koji ne žele da rade da pobede one koji hoće da rade i koji žive za decu, a ne samo za svoje plate - poručio je Vučić.

- U narednom periodu videćete snažniju državu. Nekoliko meseci već trpimo teror - dodao je on.

Studentima se zahvalio što poštuju svoju zemlju.

- Vratićemo zemlju narodu, studentima i đacima. Vratićemo normalan život u Srbiju i nećemo dugo čekati na to - rekao je on.

