EVO KAKO OPOZICIJA ŠIRI LAŽI: Platili 6.000 dolara kanadskom influenseru da na Instagramu pljuje Srbiju! Ko to plaća, odakle pare?!

Bez i jedne relevantne činjenice, Viber, koji ima milion i 300 hiljada pratilaca, svoju teoriju brani na osnovu jedne fotografije i to one koja je objavljena baš na Instagramu Ekostraže - moš' mislit: Viber from Kanada naleteo baš na Ekostražu from Serbia i odmah skapirao sve što je u toj objavi napisano NA SRPSKOM!

Foto: Instagram Printskrin

Da protesti odavno nisu samo studentska stvar, već da opozicioni političari i finansijeri i te kako pokušavaju da ih preotmu i iskoriste za svoje sebične pobude, potvrđuje sve više činjenica. Tako i poslednja, da čak plaćaju svetske influensere kako bi širili njihove laži i podmetačine! A za to ne štede novce.

Samo jedan od primera je i po svemu sudeći plaćena objava kanadskog influensera Džon Vibera (John Wiber) u kojoj tvrdi da je u Srbiji 15. marta tokom protesta policija koristila zvučni top, odnosno LRAD.

Bez i jedne relevantne činjenice, Viber, koji ima milion i 300 hiljada pratilaca, svoju teoriju brani na osnovu jedne fotografije i to one koja je objavljena baš na Instagramu Ekostraže - moš' mislit: Viber from Kanada naleteo baš na Ekostražu from Serbia i odmah skapirao sve što je u toj objavi napisano NA SRPSKOM!

A u toj objavi je fotografija kojom nas je Marinika Tepić pokušala ubediti da je baš odatle, iza Skupštine, policija upotrebila zvučni top, koji je skrenuo svoj zvuk ka ulici Kralja Milana i rasterao demonstrante.

I onda Džon Viber from Kanada kreće da priča ali ne na srpskom, a ni na francuskom, nego na engleskom i da nam onako u influenserskom stilu (čitaj - nemač pojma) "objašnjava" šta se to nama ovde desilo, jer on zna from daleka Kanada, a mi ovde nismo ništa ni videli niti čuli.

I zaista, nismo čuli zvučni top, ali to Džon Viber ne zna iliti nema pojma.

On zna očigledno samo ono što su mu rekli da kaže i za to i platili! Tako i ovaj čovek baš kao i svaki influenser prvo čeka da mu jave da su pare legle pa onda hvali ili kudi proizvod. Ili državu. Tuđu, ne svoju.

"Hej, da li se sećate kao je Srbija koristila El Rad na svoj narod koji je mirno protestovao? Da, predsednik kaže da se to nikada nije desilo. Bože, kako volim politiku! Rođen da laže! U suštini, predsednik je izašao i njegove bukvalne reči su bile: "Ako je Srbija koristila zvučno oružje na svoj narod, onda ja više nisam predsednik". Od reči do reči je to rekao", priča egzaltirano Džon from Kanada.

Potom prikazuje pomenutu fotografiju džipa ispred skupštine, skrinšotovanu sa Ekostražinog Instagrama.

"O, bože, odakle se ova fotografija stvorila, koja pokazuje gomilu policije koja čuva LRAD džip? Šta je to?", pita se Viber, sve se kao smejući, kao on zna šta se krije iza svakog brega oko Toronta pa i šire, čak oko Skupštine u Beogradu.

Potom pokazuje drugu fotografuju na kojoj se vidi demonstracija koju je izvela policija tri dana kasnije ispred zgrade Palate Srbija, a na kojoj su precizno objasnili i pokazali kako pomenuti uređaj radi.

A fotografija je - paz'te sad - zapravo fotografija TV ekrana sa Šolakove televizije N1! Ah, kakva slučajnost, kakav algoritam!

"Oh, a evo ga ministar policije koji pokazuje jedan od njihovih LRAD uređaja. Ovo je odmah nakon što je predsednik rekao da ne koriste tu stvar. A oni su u fazonu: "Da, ali mi ga imamo. Imamo ih 16". To je zaključak, to je LRAD uređaj! Znači, pitanje je, koliko misle da smo mi glupi? I takođe brate, mislim da više nisi predsednik", konstatuje naš Kanađanin Viber u svojoj objavi na Instagramu.

Ali kako to, pitate se vi, taj hrabri Džon from Kanada tako dobro poznaje političku situaciju u Srbiji?

Pa, tako što je plaćen za to! Neko ga je iz Srbije platio da pljuje po Srbiji.

I to Džon Viber ne krije, on kao i svaki influenser ima cenovnik, jer onsvoje objave i bavljenje određenim događajima vrlo lepo naplaćuje! Kako je precizno navedeno na njegovom nalogu, on jednu ovakvu objavu - reels u trajanju od jednog minuta naplaćuje 6.000 dolara!

Znači, ko god je hteo da Viber objavi bilo šta na svom Instagram nalogu, za to je morao "samo" da izdvoji navedenu sumu, pa da li da izreklamira kozmetički proizvod ili da tvrdi da je na protestu korišćen LRAD, nebitno, bitno je samo da mu je plaćeno.

Ali ko mu je platio? I čijim novcem?

E odgovor na to pitanje nas interesuje, rado bismo pogledali "reels" Džona Vibera from Kanada o tome - da nam opet na engleskom jeziku objasni ko mu je iz Srbije platio da pljuje po Srbiji?

Verujemo da će Džon dati i taj odgovor. Kad mu legnu pare...