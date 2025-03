ŠTO LAŽETE? NE POSTOJI LAŽ KOJU NISU ISKORISTILI Vučić: "Oni računaju da su napravili polusektaški pristup za one koji to čitaju i gledaju"

PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je prokomentarisao je izjave medijske grupe Junajted.

Foto: Printskrin TV Pink

Imali smo jedan žestok udar medijske grupe Junajted, koja je činila na teritoriji Republike Srbije obojenu revoluciju, rekao je on.

- Ja sam video kako se trend okrenuo, nema više škole ni u Novom Sadu. Sve se okrenulo. Ja sam to video, znao sam sve, plašio sam se samo usled tih brojnih laži, bezbrojnih laži.. To vam je kao "kolona Vučićevih vozila izazvala nesreću kod Bora". Moje pitanje za vas je "Ko to? Kad to?" Sve se snima. Je l' vi razumete, ne može nešto da se desi mojoj koloni a da nije snimljeno. Što lažete? Ne postoji laž koju nisu iskoristili. Oni računaju da su napravili polusektaški pristup za one koji to čitaju i gledaju i da neće ni da vide u drugim medijima demanti, a oni da ga objave neće. Ne moraju studenti da brinu, mi smo rekli da nećemo da ulazimo u autonomiju univerziteta - tvrdi Vučić.