U SKUPŠTINI Srbije u toku je sednica redovnog prolećnog zasedanja raspravom u pojedinostima o zakonskim predlozima koji su na dnevnom redu. mlade.

Foto: Printskrin

Usvojen i Zakon o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti



Usvojen i Zakon o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti

Poslanici su usvojili i Zakon o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti, koji se odnosi na državljane Srbije od navršenih 20 do 35 godina u trenutku podnošenja zahteva za kredit, kojima država omogućava kupovinu prve nepokretnosti sa jedan odsto učešća.

Za taj zakon glasalo je 146 poslanika.

Za kredit mogu da apliciraju zaposleni na neodređeno vreme, poljoprivrednici, obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti i samostalni umetnici, dok su zaposleni na određeno vreme dužni da na zahtev obezbede jemstvo člana porodice.

Nezaposleni su dužni da obezbede solidarno jemstvo kreditno sposobnog člana porodice.

Maksimalna vrednost kredita koji može da se podigne je 100.000 evra, a ne postoji ograničenje kada je reč o ceni nepokretnosti, ni o ceni kvadrata po gradovima.

Obaveze banaka su da klijentima za nepokretnosti do 100.000 evra ponude učešće od jedan odsto i grejs period od godinu dana, ali svaki klijent ima pravo da poveća svoje učešće i da ne koristi grejs period, kao i da prevremeno otplati kredit bez naknade, delimično i u celosti.

Poslanici su usvojili Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, kao i izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana.

Usvojena su i tri zakona iz oblasti obrazovanja, kojima se radni status nastavnika verske nastave izjednačava sa statusom svih ostalih nastavnika i omogućava da i ti nastavnici budu angažovani na neodređeno vreme.

To su izmene i dopune Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Državna matura odlaže se za školsku 2028/2029. godinu.

Usvojene izmene Zakona o visokom obrazovanju

Narodna skupština je usvojila izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju.

Ovim je, kako je rekla predsednica parlamenta, ispunjen četvrti studentski zahtev.

- Valjda ćemo se sada vratiti na nastavu i nastaviti da se borimo za pobedničku Srbiju - kaže Brnabić.

Pauza do 15 časova

Potpredsednica Skupštine odredila je pauzu do 15 časova, kada će poslanici glasati za zakone.

Ministar o važnosti zakona

Ministar se još jednom osvrnuo na važne zakone.

- Na žalost imali smo pre dva dana da vidimo nemile scene, onih najbogatijih i najbahatijih. Želim brz oporavak povređenih i nadam se da nemile scene više nikada neće da se ponove. Svima koji će uzeti kredite, želim puno lepih trenutaka u svojim prvim nekretninama. Država vam pomaže maksimalno. Šansa koju će svako da iskoristi. Drugi zakon koji je veoma važan jeste zakon o ograničavanju kamatnih stopa. To je nešto što će imati direktnog uticaja na sve građane. Treći zakon koji je veoma važan odnosi se na četvrti zakon studenata, 18 milijardi ide za visoko obrazovanje - rekao je Mali.

- Uz veliku osudu napada na Branku Lazić, novinarku Informera, to je slika i prilika najbogatijih i najbahatijih. To su ljudi koji žele da Srbija stane i nestane. Svi ovi zakoni za koje ćete glasati idu u prilog tome da se Srbija razvija - izjavio je ministar.

Mali: Nadam se da će nadležni organi reagovati - da ćete biti privedeni svi koji su izazvali nasilje

Ministar finansija Siniša Mali najoštrije je osudio nasilje ispred Skupštine grada Beograda.

- Najoštrije osuđujem nasilje koje sprovodi Đilas i njegovo obezbeđenje, svi oni koji su najbogatiji i najbahatiji, danas u Skupštini grada i ispred. Napad na Branku Lazić, novinarku Informera, je sraman. To da imate Borka Stefanovića koji sprečava ženu koja je gađana farbom i svim mogućim predmetima, da se skloni od tog napada i spase svoj život. To mogu samo najgori među najgorima, dno dna, talog. To je pokazao i Borko Stefanović i Dragan Đilas, njihovi sledbenici, njihovo obezbeđenje, oni koji nose rolekse, koji su najbogatiji, onaj koji je opljačkao 619 miliona evra od građana Srbije. Takvi su danas pokazali, po ko zna koji put, svoje pravo lice. Oni su u Skupštinu grada Beograda pokušali da unesu i elektro šokove i noževe, dimne bombe. Šta ste hteli da postignete time? Da ubijete nekoga, klanicu da izazovete. Šta je vama u glavama? Ne razumem da vi čak ni ljudski život ne poštujete da biste ostvarili svoj cilj. Pre dva dana ovde imamo povređene tri poslanice, samo u želji da dođete nasilno na vlast. Ne interesuju vas ni izbori, ni volja građana, samo pare, novac, roleksi. To je vaša prava slika i prilika. Nadam se da će nadležni organi reagovati, da ćete biti privedeni svi koji su izazvali nasilje i danas i pre dva dana. Borko Stefanoviću, neka ti je na čast. Nasilje prema ženama. Vidim, Borko, i ti pratiš put Đilasa. Dobra vam je ideologija nasilja prema ženama, uzimanja noževa, elektro šokova, a samo da bi se vratio na vlast i nastavio da kradeš - rekao je Mali.

Ministar je potom govorio o kreditima za mlade.

- Nekoliko pojašnjenja. Jedno pitanje je bilo da imamo garantnu šemu u iznosu od 400 miliona evra. Ako uzmete prosek stana u Srbiji, manjeg stana, da bude oko 75.000 evra. To je garantna šema koja može da pokrije oko 5.500 stanova. Jedno od pitanja koje se postavilo, pa imamo preko 200.000 studenata, šta ćemo sa njima? Moj odgovor je veoma jasan - mi krećemo sa ovom garantnom šemom, ne znamo koliko će se studenata javiti. Studenti se inače mogu javiti, ako danas bude glasanje, a zakon bude objavljen u Službenom glasniku, osam dana nakon toga zakon stupa na snagu. I u vašim poslovnim bankama možeta da se prijavite za kredite, koje garantuje država. Mi, ukoliko vidimo da se više studenata javlja, mi ćemo vrlo lako i brzo samo podići nivo garantne šeme. Postavili ste pitanje oko kriterijuma, jedan je kriterijum, a to je da imate između 20 i 35 godina. Procenat učešća je samo jedan odsto. Upravo je to način na koji pomažemo. Što se tiče radnog statusa, krediti su na raspolaganju zaposlenima na određeno i neodređeno i nezaposlenima licima. Zaposleni na neodređeno, poljoprivrednici, obveznici poreza na prihode od samostalnih delatnosti i samostalni umetnici nemaju nikakva ograničenja. Zaposleni na određeno su dužni da obezbede jemstvo člana porodice. Nezaposleni su dužni da obezbede solidarno jemstvo kreditno sposobnog člana porodice - kazao je ministar Mali.

Dačić: Poslanici se ne pretresaju - molim sve da se pridržavaju propisa

Ministar Ivica Dačić govorio je o dojavi o bombi u parlamentu, pre dva dana.

- Svima treba da bude jasno da policija postupa profesionalno. Pregled se obavlja u ovoj sali i svim salama. Mi smo pre desetak dana imali dojavu da su na aerodromu postavljene eksplozivne naprave. Mi moramo da reagujemo na svaku prijavu. MUP je ovde u Skupštini, po vašim odlukama. Mi nemamo fizičke odvojene kontrole. Ali to je stvar odbora. To što ima neko imunitet ne znači da je oslobođen od odgovornosti od vršenja krivičnih dela. Poslanici se ne pretresaju. Molim sve da se pridržavaju propisa. Ako ima upozorenja da postoji nešto što je metal, zamoli se da to izvadi, ali poslanici se ne pretresaju. To je puna istina - kazao je Dačić.

Vulin: Upoređen sam sa Đilasom - na to se mora odgovoriti

- Ja i dalje stojim iza toga da žene treba voleti, diviti im se. Upoređen sam sa Draganom Đilasom, e na to se mora odgovoriti. Svako se kreće u krugu vlastite pokvarenosti. Jaja su prehrambreni proizvod, a oni su u tome videli seksualnu konotaciju. Kako su povezali jaja sa s....? Ne znam kako je neko mogao moju izjavu da poveže sa nekim seksualnim kontekstom. Ja se sa tim društvom nikada nisam poredio. Menjao sam političke partije, ali uverenja i strane, nikada - kazao je potpredsednik Vlade Aleksandar Vulin.

Jovanov: Neko ko je ovu Skupštinu umalo pretvorio u prah i pepeo nam ukazuje kako poslovnik treba da se primenjuje

- Miloš Parandilović nikad u ovu zgradu nije ušao pre 12 sati, danas je poranio. Hvala im na svemu što su pokazali prethodnih dana, hvala im na prostoti i primitivizmu. Hvala im na tome što su nam ukazivali kako poslovnik treba da se primenjuje isti oni ljudi koji su ovde gađali jajima, bacali dimne bombe, gurali se, tukli i sve ostalo. To još do sada nismo imali priliku da vidimo. Neko ko je ovu Skupštinu umalo pretvorio u prah i pepeo i umalo je zapalio, danas nama govori da li je trebalo iskoristiti ovaj ili onaj izraz u obraćanju njima - kazao je Milenko Jovanov. Više o tome OVDE

Ministarka Mesarović o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Ministarka Adrijana Mesarović je govoreći o predlogu zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika rekla da je u pitanju potpuno nov zakonodavni okvir koji će daleko unaprediti ovu evidenciju koja funkcioniše od 31.12.2018. a sada će funkcionisati u potpuno novom režimu.

- Nije ni čudo što su se neki uplašili i što će se protiviti takvoj vrsti evidencije s obzirom da se uvodi potpuno nov pojam sive liste koja će biti javno objavljivana na sajtu APR-a, a za konsekvencu ima prekršajnu odgovornost ali i niz drugih. Ta lista i ti subjekti će se smatrati visokorizičnim u smislu Zakona o sprečavanju pranja novca, rekla je ministarka da se unapređuje i transparentnost imajući u vidu da će se ti subjekti i lica javno objavljivati tako da će biti javno poznato koji subjekti u kojim licima imaju kakvu ulogu u smislu upravljačke i vlasničke strukture - kazala je ministarka.

- Uticaće i na stepen transparentnosti vlasnika i suvlasnika svih lica i svih tajkuna i onih koji su se bogatili na račun države i do 2012. pa ćemo sad i njih videti u toj evidenciji u smislu prisustva u vlansičkoj strukturi pošto se određeni kriju iza određenih privrednih subjekata ne prikazujući svoju stvarnu ulogu i imovinsko stanje. To je usklađivanje sa direktivima EU, rekla je Mesarović i dodala da će se na taj način otkriti svi oni koji su se bogatili na račun države do 2012, ali i sve one nadalje - zaključuje Mesarović.

Zahvalnost delegaciji koja je bila u Parizu

Potpredsednica se zahvalila delegaciji iz Pariza koja je, kako kaže, obavila tamo uspešan posao.

- Dobro došli, dragi prijatelji i kolege - kazala je.

Sednica počela poslaničkim pitanjima

Potpredsednica Skupštine Snežana Paunović konstatovala je da sednici prisustvuje 100 poslanika.

Poslaničkim pitanjima počeo je današnji rad, posle čega će se nastaviti rasprava o amandmanima na zakon koji se odnosi na povoljne kredite za mlade za kupovinu prve nekretnine.

I danas su pojačane mere obezbeđenja u parlamentu, kao i juče posle incidenata koji su obeležili prvi dan redovnog prolećnog zasedanja.

Tokom jučerašnjeg zasedanja, poslanici su završili raspravu o amandmanima na predloge izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju, kojim će biti ispunjen četvrti zahtev studenata u blokadi, kao i zakone o srednješkolskom i osnovnom obrazovanju.

U jučerašnjoj raspravi učestvovalo je tek nekoliko opozicionih poslanika s obzirom na to da su nakon prvog dana zasedanja, kada su izavali incidente i bacili dimne i šok bombe, odlučili da, kako su naveli, ne učestvuju u radu parlamenta i da na taj način ne stvaraju "lažnu sliku normalnosti".

Na dnevnom redu 70 tačaka

Dnevni red je proširen na 70 tačaka u odnosu na 62 koje su bile na njemu pre početka zasedanja.

Na dnevnom redu je i set finansijskih zakona, među kojima je i Predlog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kojim se ograničavaju kamatne stope na gotovo sve vrste kredita.

Pred poslanicima je i više sporazuma, kao i ugovora o potvrđivanju kreditnih aranžmana za finansiranje pojedinih infrastrukturnih projekata, a na dnevnom redu je i dokument o dobijanju prvog dela pomoći iz Reformske agende Srbije sa EU od 112 miliona evra.

Na sednici treba da bude konstatovana i ostavka premijera Miloša Vučevića, što će biti učinjeno pošto se završi rasprava o svim tačkama dnevnog reda.