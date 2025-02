VERUJEM DA ĆE BITI NOVIH VESTI DO ČETVRTKA ILI PETKA I ZA NAS: Vučić o sankcijama NIS-a

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovarajući na pitanje da li očekuje da će SAD pozitivno odgovoriti na zahtev Srbije, koji je podržala i Mađarska, da sankcije NIS-u budu obustavljene, rekao je da po svim pitanjima Srbija radi zajedno sa mađarskim prijateljima.

Tanjug

- Mi radimo zajedno sa mađarskim prijateljima na svim pitanjima. Po svim pitanjima. Piter je u Vašingtonu i imaće važne razgovore narednih dana. Verujem da će biti novih vesti do četvrtka ili petka i za nas. Kada je Sijarto u Vašingtonu ili Moskvi, onda smo i mi delimično tamo, kada je Viktor tamo onda smo i mi još više tamo. I obrnuto. Nema tu - Viktor mene obavesti o svemu i ja njega. Mi razgovaramo kao prijatelji, kao drugovi, jednom u dve nedelje, nekada jednom nedeljno, nekada i češće. Nisam siguran da će Amerikanci to lako da promene, a bilo bi logično i tome se nadam. Viktor zna da su u Srbiji pokušali sprovođenje klasične obojene revolucije, neki spolja, vrlo prljave obojene revolucije koristeći decu u te svrhe. Ja sam izuzetno oprezan i pažljiv, nikada se ne radujem prerano. Gotovo sam siguran da smo uspešno taj spoljni izazov pobedili. Rekao sam Viktoru pre nego što smo ušli, da ću da tražim i mađarskog izdavača za moju novu knjigu - kako sam pobedio obojenu revoluciju. Verujem da će biti čitana i ovde u Mađarskoj, da se njemu ne bi ponovilo ono što se nama dogodilo. Jer su nama tri meseca oduzeli, tri meseca koja su trebala da nam budu veoma snažna i zbog kojih je trebalo da budemo najbrže rastuća ekonomija u Evropi ove godine. Ali nećemo se predati i daćemo sve od sebe da se to na kraju ove godine ostvari - rekao je Vučić.