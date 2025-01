VUČIĆ NA SKUPU U JAGODINI O DOSOVCIMA: Imali su dogovor da Crna Gora ode, to je bio uslov podrške spolja da osvoje vlast u Beogradu

NA Trgu u Jagodini se održava veliki skup a na koji je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je podsetio je na reči bivšeg ministra SRJ Gorana Svilanovića koji je otrkio da je uslov za dobijanje para od Amerikanaca dosovcima bio da Crna Gora bude odvojena od Srbije.

Foto: M. K.

- Dame i gospodo, ako mogu da vas zamolim da spustite transparente da pokušavam da vas vidim sve. Veliko hvala, želim da vam kažem, što ste u ovolikom broju došli u Jagodinu. Obišao sam više od 200 autobusa koji još nisu ušli u Jagodinu. Gotovo da sam zaplakao kada sam video toliki broj ljudi - rekao je Vučić.

- Zna moja Srbija kako je napadnuta danas, kako je napadnuta spolja i iznutra. Zna naš narod kada je vreme da se usprotivi i da podrži one i o kojima bi mogao mnogo toga ne lepog da kaže, ali zna da su se borili za Srbiju. Kažem to veliko hvala, potpuno svestan težine trenutka u kojoj se nalazimo. Na Kosovu i Metohiji pokušavaju da proteraju Srbe. To mnogima iznutra nije ni tema, a zašto bi im bila tema kada su Albanci proglasili nezavisnost 2008. a oni su ćutali, pre toga su 2004. srušili manastire, izvršili pogrom. I kada je Crna Gora odlazila i tada su ćutali. A sada smo čuli, da su imali dogovor da Crna Gora ode, da je to bio uslov njihove podrške spolja da osvoje vlast u Beogradu, da se odreknu Crne Gore i da se odreknu Kosova i Metohije. I to im nije bilo dovoljno već su opljačkali Srbiju onako kako je niko nikada nije opljačkao - dodao je on.