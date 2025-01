VUČEVIĆ: Istorijski uspeh da jedna mala evropska zemlja ima 3 direktna leta za Kinu

PREMIJER Miloš Vučević izjavio je večeras da je istorijski uspeh da Srbija kao jedna mala evropska zemlja ima tri direktna leta za Kinu, navodeći da time retko ko može da se pohvali i da veruje da je to potvrda našeg čeličnog prijateljstva.

- Koliko god da smo čitali, gledali, pokušali da razumemo sveukopno kineski napredak, jedno je kada to posmatrate kroz društvene mreže, medije, čitate, a potpuno drugačije je kada to doživite, kada vidite svojim očima, kada možete da osetite - naveo je on.

Vučević je rekao da je Šangaj grad koji može da se takmiči sa svakim gradom na svetu, kako je rekao, u svakom smislu, te je mladima poručio da tamo mogu mnogo toga da nauče i da treba da idu bez predrasuda i da pokušaju da razumeju drugačije civilizacije, drugačije okolnosti.

- Da kao mladi ljudi u Evropi, u evropskoj državi, razumete šta se dešava u drugim delovima sveta - dodao je Vučević.

On je mladima poručio i da neće obići samo Šangaj, već i druge gradove, te da smatra da će se oni vratiti iskusniji i bogatiji saznanjem i razumevanjem nekih drugih odnosa i okolnosti koje nama u ovom delu sveta nisu možda poznati.

- I to je nešto što je po meni najvrednije što čini na ovoj put - rekao je Vučević.

On je zahvalio predsedniku Kine Si Đinpingu i srpskom predsedniku Aleksandru Vučiću na dogovoru koji obuhvata međunarodni kulturni kamp za mlade, navodeći da su oni druga grupa koja ide, a da veruje da će i treću grupu organizovati uskoro.

Zahvalio je i kompaniji Mint na podršci tom projektu, navodeći da je reč o privatnoj kompaniji, koju je posetio kada je boravio u Šangaju.

Vučević je naglasio da je tokom posete jednoj od fabrika Minta video fabriku bez ljudi, navodeći da mu je to istovremeno bilo i zastrašujuće, ali i da je video kako imaju poseban odnos prema radnicima i njihovim porodicama, njihovim bakama i dekama i prema deci i unuci.

On je naveo da je to spoj najmodernijeg i najtradicionalnijeg, tehnološki najnaprednijeg i da se pritom čuva životna sredina.

- Pokazali su da je taj izbalansirani odnos moguć, da ne treba biti isključiv ni po jednom osnovu ili odnosu, ni po jednom pitanju - naveo je Vučević.

Naglasio je da se Mint odlučio da ima fabrike u Šapcu i Loznici, ali i da centar njihove sveukupne evropske aktivnosti za naredni period bude u Srbiji.

- Mint je inače jedna od 100 najboljih kompanija u svetu u automobilskoj industriji - rekao je premijer.

Vučević je dodao da je za nas veliki izazov što, kada razgovaramo sa kineskim prijateljima, oni pričaju šta su njihovi planovi za narednih sto godina dok mi obično u Srbiji pričamo šta radimo sutra.

- I to nam je otprilike maksimum gde se fokusiramo što se tiče vremenskih okvira, dok kod Kineza nije sramota pričati šta će biti za narednih 50 ili 100 godina, bez obzira u kom ste životnom dobu. Mnogo toga može da se nauči, ne možda sve se prekopira i da se prenese, jer nisu isti društveni ambijenti, ali mislim da je veoma značajno da vidite - naveo je Vučević.

Naglasio je da ono što Kinu razdvaja od drugih velikih sila jeste što nesebično nudi sve svoje znanje, nauku, tehnologiju, veštine i sa drugim narodima i nacijama i državama.

Predstavnica mladih koji su deo druge po redu međunarodne kulturne razmene između Srbije i Kine, a koji večeras putuju u Šangaj, Tamara Marjanović rekla je da taj program prepoznaje značaj međunarodne saradnje i kulturne razmene, kao i da jača veze između naroda dve zemlje.

- Ovaj program omogućava da mladi iz obe zemlje steknu nova znanja, iskustva i prijateljstva koje će doprineti jačanju veza između naših naroda. Od izuzetne je važnosti, jer nam pruža priliku da učimo jedni od drugih, razumemo različne kulture i da zajedno radimo na izgradnji bolje budućnosti - rekla je Marjanović.

Ukazala je da je program nastao sa ciljem produbljivanja kulturnih veza, unapređenja međunarodne saradnje, razumevanja i saradnje među mladima.

- Mi smo uvereni da će iskustva i znanja koja ćemo steći u Kini biti od neprocenjive važnosti i da ćemo po povratku u našu zemlju doprineti daljem razvoju i jačanju srpsko-kineskih odnosa - rekla je ona.

Er Srbija uspostaviće u 00.40 sati direktne letove između Beograda i Šangaja, a letovi će se obavljati dva puta nedeljno.