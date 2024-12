VUČIĆ O PODRŠCI POZNATIH SPORTISTA: "Nemam nikakav problem, to je njihovo pravo"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u emisiji na RTS-u da "sportski" prihvata kritike naših poznatih sportista ali da ne želi da mu se uskraćuje pravo da misli drugačije.

Foto: Printskrin RTS

- To su isti ljudi koji su podržali litijum - Novak Đoković, Ivana Španović, Bogdan Bogdanović, Željko Obradović... Nemam nikakav problem, to je njihovo pravo. To je demokratija. To je milina. Nije me niko iznenadio, to su isti ljudi. Ja to prihvatam sportski, ali nemojte da mi oduzimate pravo da mislim drugačije. Teško ćete da me ubedite da je Savo Milošević važniji od Dragana Džajića ili da je Veselin Vuković, za koga se zna da mrzi Srbiju, važniji za Srbiju od Neđe Jovanovića - rekao je Vučić

Nije se Vučić složio da je ovo društveno velika kriza.

- Sekiracija naroda je ogromna što im neko blokira put. Ali strpite se - dodao je.