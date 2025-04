NIGDE SE LJUDSKI ROD NIJE PRIBLIŽIO PAKLU VIŠE NEGO OVDE Vučić: "Fabrika smrti je imala zadatak da ubije što više Srba, Jevreja i Roma"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Jasenovac jedini logor koji nikada nije oslobođen i, naglašavajući da je i u Aušvic ušla Crvena armija, upitao ko je dozvolio da logor Jasenovac radi do 4. maja.

Na obeležavanju Dana sećanja na žrtve zločina genocida NDH u koncentracionom logoru Jasenovac, u Spomen-području Donja Gradina, rekao da je ponosan što se još jednu godinu zaredom menja sudbina Srba koju su im drugi namenili.

- Svake Ponosan zato što svake godine menjamo sudbinu koju su nam namenili. Menjajući sebe, osiguravamo budućnost našeg naroda. Suprostavljajući se i pružajući otpor oni koji su nam sudbinu nestanka namenili pokazujemo da ćemo živeti - naglasio je Vučić.

On je naveo da su partizani i Crvena armija više od sedam meseci bili u Beogradu, a da je "srbosek" u Jasenovcu i dalje neumorno radio svoj posao.

- Dan pobede 9. maj se približava, a fras sotone je i dalje je dirigovao krvavim pirom nesmetano i neometano. Ko je dozvolio da, kako ga veliki Gideon Gradef naziva, Balkanski Aušvic radi? Do 4. maja? Kako je moguće da brigade i brigade Partizanske nisu napadale Jasenovac,a da su saveznici istovremeno tukli po Nišu, Leskovcu, Po? Ko je dozvolio da se to čudo od logora, da se produži, nastavi? I da gotovo niko od Srba neopstane. Upravo zato je grupa od nekoliko stotina logoraša centralnog Ustaškog logora skupila sav svoj očaj, pretvorila ga u hrabrost, odlučnost, i jurnjavu u slobodu - naveo je Vučić.

- Ubrzo posle njih, još 167 od kojih je preživelo samo 11 smeštenih u logoru 4 krenulo je u proboj ka Savi, ka životu, i ka večnosti koja sledi za junaštvo. Ostali su stradali na bodljikavim žicama, minskim poljima, pokošeni mitraljezom, i tu je negde i kraj Jasenovcu. Jedinom logoru koji nikada nije oslobođen. Ušla je Crvena armija u Aušvic, u Jasenovac nikada niko nije ušao dok sve nije bilo gotovo u celoj Evropi, u celom svetu. Dan posle proboja logoraša, Ustaše su ga napustili, ostavivši za sobom ruševine i grobnice. - rekao je Vučić.

On je podsetio da je tadašnja NDH bila daleko surovija od Nemačke.

- Sve je počelo u leto 1941. godine kada je logor formiran. Politika NDH koja je imitirala nacističku nemačku, njenu ideologiju krenula je da imitira i nacističke logore smrti i pritom uspela da bude koliko god je to neverovatno i surovija, neretko i groteska u svoj toj surovosti, bolesnija od originala koje je sledila. Ni u jednom logoru nikada nije zabeležena tolika bestialnost. Nigde toliko različitih načina ubijanja nije primenjeno i nigde sa takvom i tolikim sladom i strašću. Nigde toliko žrtava nije zaklano, ubijeno maljevima, testeri, paljenom, kuvanom u kazanima, živo drano, vešano, davljeno, iskidano, ubijano, na najneverovatnije načine. I nigde se ljudski rod nije približio paklu kao što je to činjeno ovde u Jasenovcu - rekao je on.

Naglasio da je jedini zadak za 4 godine bio da se ubije što više Srba, Jevreja i Roma.

- Ova fabrika smrti i užasa za pune 4 godine imala je samo jedan zadatak, da ubije što više Srba, Jevreja i Roma. Da ih istrebi, da im izbriše ime i veru i zauvek uloni sa ovoga sveta. Bolesne ideje o tome da su Srbi problem tada nastale NDH da sa njima Hrvatska neće biti ni cela ni nezavisna, da pravoslavlje je najveća smetnja katoličanstvu izrodila je čitaav sistem satiranja svega što je Srpsko, što je podrazumevalo njihovo istrebljavanje i pokatoličanstvo i ubijanje. I predviđeno je da svakom od ovih metoda bude podvrgnuta po trećina Srba, ali je ipak preovladala želja za ubijanjem.