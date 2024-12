PROSVETARI SU OSTALI BEZ 21 ODSTO POVEĆANJA PLATE: Vučić otkrio šta se desilo na sastanku sa sindikatima

SRPSKA napredna stranka organizovala je tribinu „Budućnost, a ne prošlost!“ u Sava centru kojoj prisustvuje državni vrh na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.

Foto: Novosti

On je istakao da svi moraju da znaju da će se zakoni u ovoj zemlji poštovati.

- Samo da znaju prosvetni radnici, neko im je iz džepa uzmeo najmanje 21 odsto uvećane plate, pošto ugovora nema. Rekao sam "idemo do Svetog Save", da potpišemo kolektivni ugovor i znate šta je bilo? Ne možemo da prihvatimo ponudu Vučića. To znači da više nisu sindikalni zahtevi, nego politički, e sad vidite da su zahtevi politički i država će da trpi do određenog trenutka. Do određenog trenutka postupaćemo po zakonu - rekao je Vučić.

Kako je poručio, moraćemo da se borimo za više pravde, za ljude koji imaju ideale, ciljeve, koji maštaju o pristojnoj Srbiji koja se neće stideti sebe, koja će nastaviti da se razvija, u kojoj će da se poštuju nastavnici i stariji.