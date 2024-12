OPOZICIJA PRIZIVA SIRIJSKI SCENARIO: Biće sukoba na ulici i građanskog rata, a Vučić će bežati iz Srbije! (VIDEO)

SRPSKA opozicija priziva sirijski scenario. Srđan Milivojević, predsednik Demokratske stranke, govoreći tako na antisrpskom mediju iz Beograda televiziji N1, govorio je o sukobima na ulicama i građanskom ratu.

Foto: Printscreen/Isk

- Čitav rasplet ove situacije ide u dva pravca. Prvi je da svedočimo onome što želi Aleksandar Vučić a to su sukobi na ulici i eventualni građanski rat i eventualna asadizacija Srbije! To je čovek koji je generator mržnje u našem društvu, to je čovek koji je pokretao četiri rata u našem okruženju i sad mu je preostalo da krene u poslednji, peti rat, i onda poput svog uzora Bašara el Asada krene u Moskvu! Ja sam dokazao da se snalazim u uličnim uslovima za vreme Otpora. Sada imamo dva scenarija a jedan je asadizacija Srbije gde na kraju toga on beži iz Srbije! - rekao je Milivojević.

