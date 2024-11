KURTI HOĆE DA BEOGRAD UVUČE U RAT SA NATO: Analiza "Novosti" - Šta se krije iza upada tzv. kosovske policije na teritoriju centralne Srbije

PO dobro oprobanom receptu, kada god je u političkoj stupici i suočen sa zahtevima da sprovede Briselski sporazum i formira Zajednicu srpskih opština, premijer privremenih institucija u Prištini Aljbin Kurti režira bezbednosne incidente, sa ciljem da se destabilizuje region, iznudi reakcija Beograda i Srbija uvuče u sukob sa NATO.

Foto: MUP

Na to upozoravaju sagovornici "Novosti", nakon što je grupa teško naoružanih pripadnika tzv. kosovske policije kod sela Ćirkoviće, u opštini Leposavić, neovlašćeno prešla administrativnu liniju između centralne Srbije i Kosova i Metohije.

Ovo nije prvi put da Priština krši i Kumanovski sporazum i Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti UN, ugrožavajući bezbednosnu situaciju u čitavom regionu. Beograd je pozvao Kfor, kao jedinu legitimnu oružanu formaciju na KiM, zaduženu da održava mir i bezbednost, da reaguje, preduzme mere u skladu sa svojim mandatom i spreči privremene prištinske vlasti u pokušajima izazivanja eskalacije nasilja u našoj južnoj pokrajini.

Foto: D. Milovanović Vojska Srbije u Kopnenoj zoni bezbednosti

Ovaj poslednji incident bacio je dodatno svetlo na nedavno insistiranje Kurtija da se ponovo "premeri" Kopnena zona bezbednosti (KZB) i vrati na širinu od pet kilometara od administrativne linije, što bi u praksi značilo da u njoj nema srpske vojske. Naime, 2001. godine, odlukom NATO, Vojsci Srbije dozvoljen je ulazak u KZB upravo zbog terorističkih napada koji su se dešavali u pomenutom rejonu. Od tada, naši vojnici, zajedno sa pripadnicima Kfora patroliraju i čuvaju bezbednost duž administrativne linije, što je očigledno brana za Kurtija i njegove planove da izazove nove sukobe. Još je paradoksalnije što se premijer lažne države u ovom slučaju poziva upravo na dokumente - Rezoluciju 1244 i Vojnotehnički sporazum, koje uporno gazi, terorišući Srbe na severu KiM.

Šta predviđa Kumanovski sporazum KOPNENA zona bezbednosti u širini od pet kilometara od administrativne linije ka dubini centralne Srbije, definisana je sporazumom potpisanim 9. juna 1999. u Kumanovu između međunarodnih bezbednosnih snaga, odnosno NATO i predstavnika tadašnje SRJ. Dve godine kasnije, NATO je odlučio da se demilitarizovana tampon-zona smanji i u nju su se oružane snage srpske vojske i policije vratile korak po korak. Danas su pripadnici Vojske Srbije angažovani na kontroli KZB, u čemu sarađuju sa Kforom. Prema Sporazumu, međunarodne snage "ovlašćene su da preduzimaju sve neophodne akcije u cilju uspostavljanja i održavanja bezbednog okruženja za sve građane".

Za nekadašnjeg predsednika Izvršnog veća AP KiM i v. d. direktora "Pošte Srbije" Zorana Anđelkovića nema dileme da Kurti ne bira sredstva kako bi izazvao sukob Srbije i NATO.

- Kurti je pokušao da isprovocira Vojsku Srbije da reaguje na protivpravni upad preko administrativne linije na legitiman način kako se svuda u svetu reaguje, odnosno da pripuca na naoružane ljude, a što bi moglo da bude povod za naš sukob sa Alijansom. On pokušava da iskoristi period između odlaska Bajdena i dolaska Trampa na vlast, kao i odluku odlazećeg američkog predsednika da dozvoli Ukrajini korišćenje raketa dugog dometa za napad na Rusiju, da izazove novi "požar" na Zapadnom Balkanu - kaže Anđelković za "Novosti".

Petković: Promocija "velike Albanije" DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petkovića upozorio je juče da Kurti generiše krizu za krizom, želeći da na ovim prostorima ponovo zapali bure baruta, jer samo sukobima ume da vodi svoju politiku, dok Beograd vodi politiku mira, kompromisa i dijaloga: - Kurti neskriveno promoviše zločinačku tvorevinu "velike Albanije", što predstavlja direktnu pretnju miru na prostoru Zapadnog Balkana. Svakodnevno demonstrirajući svoju fašističku orijentaciju, terorišući Srbe na KiM, želi da protera sve srpsko, a najveća smetnja njegovoj antisrpskoj politici jeste predsednik Vučić zbog čega ga opsesivno napada. Svojim terorom i nasiljem, Kurti je doveo do toga da se gotovo 20 odsto Srba iseli sa prostora KiM.

On se slaže sa izjavom predsednika Srbije Aleksandra Vučića da "Amerikanci znaju da je Kurti namerno naredio upad na prostor centralne Srbije i da očekuje reakciju SAD". Vučić je, naime, istakao da je "Kurti očekivao da će lica koja su prešla administrativnu liniju biti likvidirana i da to bude razlog za reagovanje NATO".

Kako za "Novosti" kaže Zijad Bećirović iz IFIMES instituta, aktivnosti Prištine, poput poslednjeg upada pripadnika tzv. kosovske policije na prostor centralne Srbije "apsolutno su neprihvatljive i najneposrednije ugrožavaju inače krhki mir i prividnu stabilnost".

- Bilo kakve aktivnosti koje vode ka destablizaciji i stvaranju napetosti dok traje dijalog između Beograda i Prištine treba izbegavati. To se odnosi na sve aktere - navodi Bećirović, i ukazuje da su na KiM zakazani parlamentarni izbori za naredni februar i da se može očekivati da će napetosti zbog toga, nažalost, rasti.

Ukazuje da verovatno postoji i interes pojedinih sfera da se destabilizuje situacija u regionu i Beograd uvuče u sukob sa Alijansom:

- To je malo verovatno s obzirom na to da je predsednik Vučić više puta izjavio da neće ništa žrtvovati što bi ugrozilo postojeći mir. To je jedino ispravno u postojećoj konstelaciji odnosa jer je region bure baruta.

Učestale provokacije POSLEDNjI incident, nažalost, nije jedini upad Kurtijevih policajaca na prostor centralne Srbije. Tako su u julu 2023. trojica pripadnika tzv. kosovske policije uhapšena duboko na teritoriji centralne Srbije, u rejonu sela Gnjilica, u oblasti Raška. Sva trojica su bila naoružana automatskim oružjem i u punoj ratnoj opremi sa GPS uređajima, mapama... Neovlašćeni upad pripadnika tzv. kosovske policije dogodio se i prošlog jula, kada su do zuba naoružani albanski policajci vozilom ušli na teritoriju centralne Srbije, i to 500 metara od administrativne linije.

Jedan od potpisnika Kumanovskog sporazuma, policijski general u penziji Obrad Stevanović, za "Novosti" ističe da je bilo kakav, "nameran ili nenameran, ulazak u KZB bilo koje naoružane policijske, vojne ili paravojne formacije sa KiM protivan odredbama Vojnotehničkog sporazuma":

- To predstavlja ozbiljan razlog za promptno reagovanje Kfora i bezbednosnih snaga Srbije, u skladu sa tim sporazumom, međunarodnim i nacionalnim pravom naše zemlje.

Opljačkana imovina "Pošte Srbije" NAKON što je Priština uzurpirala prostorije "Pošte Srbije" u Severnoj Mitrovici, juče su one i - opljačkane. Za Srbe sa severa KiM i Beograd nema dileme da je ovo samo nastavak terora nad našim narodom, a sve naočigled međunarodne zajednice koja ćuti. Radnici agencije za privatizaciju iz Prištine juče su izneli inventar iz poslovnice "Pošte Srbije" u Severnoj Mitrovici, koja je nasilno zatvorena pre četiri meseca. Kurtijev režim ovim je pokazao da su "pljačkaška, a ne samo nasilnička vlast", kaže za "Novosti" v. d. direktora "Pošte Srbije" Zoran Anđelković: - Zatvaraju nam poslovnice, proteruju Srbe, svakodnevno ih hapse, a sad kradu i našu imovinu. Pre nedelju dana dobili smo dopis da ispraznimo prostorije, odbili smo. Oni neka pljačkaju, a mi ćemo se boriti drugim sredstvima.