"KRUNA ĐILASOVOG ČERUPANJA BEOGRADA JE MOST NA ADI" Đurićeva: Lista njegovih koruptivnih afera beskonačna

ISTINA je uvek samo jedna, a Dragan Đilas to nikako da shvati i razume, izjavila je Nevena Đurić, potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke.

- Kriminalac Đilas može samo, vrlo nevešto i krajnje bezuspešno da pokuša, da odgovori za svoje mahinacije bilo kome, a posebno Aleksandru Vučiću. Jer, istina je uvek samo jedna, a on to nikako da shvati i razume. Ili ne želi, tako mu, valjda, više odgovara. Kaže Đilas da se ni on niti bilo koji političar nije obratio prilikom otvaranja mosta na Adi, reče čovek da su "ga otvorili sami građani tako što su prešli preko njega." Na sve ovo, naš narod bi rekao: "Reče i ostade živ." Jer šta bi on, inače, rekao građanima Beograda i cele Srbije? Da je za više meseci ubrzana izgradnja mosta i da je država zbog toga platila ogromne penale jer je ipak taj famozni most trebao da bude njegov glavni adut pred izbore 2012. godine, bez obzira na to što dozvolu nije imao? Ili bi rekao da mu nikad nije bio problem da iz gradskog budžeta izdvoji ogroman novac zarad svojih ličnih i stranačkih interesa? Ili bi građanima rekao da je to najskuplji most u Evropi? Da se slučajno u svom govoru ne bi osvrnuo na to da je most projektovan da u tom trenutku vodi iz nigde u nigde jer nije bilo pristupnih saobraćajnica, pa je prvobitno planirana lokacija mosta promenjena iz volšebnih razloga - rekla je Đurićeva.

- Ipak je, čuveni most na Adi, kruna njegovog čerupanja glavnog grada i u sebi sadrži svu bahatost, nemoral i kriminal kom je oduvek bio sklon! Pritom je, lista njegovih koruptivnih afera zaista beskonačna, i koliko god pokušavao da sam sebe pohvali onim što je uradio dovoljno je reći samo nekoliko stvari: nema ulice koja je rađena u njegovo lopovsko vreme, a da je nije pratila afera, a čak je i čuveni projekat izgradnje podzemnih kontejnera završio tako što su se isti raspali posle nekoliko meseci. Međutim, u ovom trenutku, najstrašnije i krajnje degutantno je govoriti o načinu na koji se tajkun i čitava njegova bolumenta odnose prema tragediji. Stiče se utisak da su jedva dočekali da se u našoj državi desi neki tragičan događaj, koji vide kao potencijalno pogodan u njihovim prljavim političkim poduhvatima. Jer, oni plan i program niti imaju, niti su ga ikad imali. Sve se kod njih svodi na lešinarenje i baš ništa osim toga - zaključuje Nevena Đurić.

