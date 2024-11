"SRBIJA ĆE OSTATI STABILNA ZEMLJA" Brnabić: Slike nasilja iz Novog Sada ne služe na čast ni Srbiji ni našem društvu (VIDEO)

PREDSEDNICA Narodne skuštine Ana Brnabić osudila je nasilje na protestu u Novom Sadu u utorak uveče i istakla da slike i scene nasilja ne služe na čast ni Srbiji ni našem društvu.

Foto: TANJUG/ RADE PRELIĆ

- Nakon svega što se dogodilo sinoć, osetila sam potrebu da se obratim građanima. Pod jedan još jednom želi da izrazim saučešće povodom tragedije u Novom Sadu, uradiću to ako treba stotinu puta. Pod dva želim još jednom da kažem da želimo i tražimo punu odgovornost, i krivičnu, i moralnu i političku. Pod tri, želim još jednom da jasno osudim nasilje kojem smo svedočili juče. Onakve slike ne služe na čast ni Srbiji, ni našem društvu. Želim da osudim skrnavljenje državne zastave, uništavanje javne i privatne imovine. Da osudim sve što smo videli, od uriniranja, do cisterne sa fekalijama, sve one koje takvog idiota koji je to uradio, nisu sprečili. Želim jednako snažno da izrazim svoju zahvalnost svim ljudima koji su sinoć bili na skupu, mislili da će to biti komemorativni skup, želeli da podele tugu i bol. Sasvim je jasno da politički nisu uz stranku kojoj pripada, ali koji nisu želeli da podrže nasilje. Ovo gde sada stojimo je u normalni društvima institucija u kojoj razgovaramo o različitim politikama. Srbija ima institucije, koje nam je neko ostavio u amanet, ovde se razgovara. Opozicija itekako ima značajan broj poslanika da ovde brani svoje mišljenje. Konačno, moja finalna poruka - Srbija će ostati stabilna zemlja, zemlja u kojoj institucije moraju biti ostavljene da na miru rade. Nismo ih mi pravili, mi smo ih nasledili, moraju bez pritisaka da rade svoj posao da znamo ko je kriv i da odgovara. svako mora da radi svoj posao. Svi odgovorni i krivi će odgovarati. Nasilje neće biti tolerisano, nasilnici će biti privedeni pravdi - rekla je Brnabić, koja je čestitala Donaldu Trampu na pobedi na izborima i dodala da se nada "da će svet krenuti ka miru".

- Nikakvo nasilje neće biti tolerisano, posebno prema predstavnicima medija. Nasilje ispred prostorija SNS, naši ljudi su stajali sa rukama iza leđa, pokušavajući da zaštite naše prostorije. Ti ljudi su reagovali dostojanstveno - kazala je Brnabić i rekla da osuđuje svaki napad na medije.

- Kada su već prostorije SNS već uništili u svom pohodu, zašto su se vraćali posle? Da bi se obračunali sa predsednikom - dodala je.

- Policija je reagovala adekvatno, hvala im što su ponovo stavili svoj život u opasnost, ali nisu želeli dodatno da inspirišu nasilje. Ljudi koji su na žalost bili pod alkoholom napali su i udarali policajca. Ti ljudi nisu izvestili da je Ješić nasrnuo na policajca - kazala je predsednica Skupštine.

- Samo želim da povodom tih tzv. ubačenih elemenata, želim da kažem da nemojte samo da tražite da ih pustimo na slobodu. Nemojte da to bude kao sa Boškom Savkovićem, koji je nosio obešenu lutku sa likom Aleksandra Vučića. Kada sam je to osudila, ljudi iz opozicije kojima je Đilas direktor, govorili su da je to ubačeni element. Kada smo priveli Savkovića, odmah su pozvali na proteste, da pustimo Savkovića, koji je valjda ubačeni element. E onda ti postaju heroji, mučenici i žrtve. Naš jedini cilj je da sačuvamo mir i stabilnost, demokratski poredak, a što se ove tragedije tiče da odgovaraju svi koji treba - izjavila je Ana Brnabić.