VUČIĆ: Imam podelu u Srbiji protiv koje se protivim, te na EU, te na Briks, te volimo Rusiju te mrzimo Zapad

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Prva kaže da su teške međunarodne okolnosti, govoreći o tome da li Srbija ostaje na putu EU.

Foto: Printskrin

- Imate oštru podelu u Srbiji protiv koje se protivim. To je podela EU i BRIKS, te volimo Rusiju te mrzim Zapad. Bila je jeziva kampanja protiv Ursule i Analene Berbok, to ne smemo da radimo... Ja sam noćas u 11 sati završio večeru sa Ursulom a jutros sam u 7 bio na aerdoromu... Ne možete da vodite kampanje protiv bilo koga, jer ti ljudi zapošljavaju 83 hiljade ljudi u našoj zemlji... To znači da preko 300 hiljada ljudi živi od toga. Mi to ne bismo imali da nema tih fabrika. Neko mora da ima malo mozga i da malo to razume - rekao je Vučić.