VUČIĆ OŠTRO ODGOVORIO PLENKOVIĆU: Hrvatski premijer govorio o "agresiji na Hrvatsku"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oštro je odgovorio premijeru Hrvatske Andreju Plenkoviću na tvrdnje o agresiji na Hrvatsku.

Foto: Profimedia

Rekao je da se ni u čemu ne slaže sa onim što Hrvatska tvrdi i da su događaji iz 90-ih upravo suprotni onome što je Plenković govorio protiv Srbije, iako je tema trebalo da bude Ukrajina.

Vučić je ukazao na činjenicu da su lažovi za stolom, a to su svi oni koji govore o teritorijalnom integritetu kad im se to dopada, a zaborave na teritorijalni integritet kad im je to tako u interesu.

Srbija, za razliku od njih, poštuje Povelju UN i ima i baštini stvarne principe i vrednosti za razliku od mnogih.

Uskoro opširnije