VUČIĆ O NEREDIMA POSLE PROTESTA OPOZICIJE: Provođenje nasilja i terora manjine

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je jučerašnji skup opozicije protekao u demokratskoj atmosferi, ali da se posle skupa desilo nasilje koje je bilo očekivano.

Foto: Printskrin

Vučić je čestitao svim bezbednosnim snagama na profesionalizmu, ali i na trpeljivosti i poštovanju svih prava onih koji i nisu poštovali prava drugih ljudi.

- Sam skup je protekao u demokratskoj atmosferi, što je veoma važno za našu zemlju, bilo je sve onako kako je potrebno da funkcioniše u demokratskim zemljama. Međutim, kako se skup završio, dogodile su se stvari koje smo očekivali. Jer svakodnevno kad pretite, dođe do situacije gde nasilje prevlada, i to izvršenje teških krivičnih dela. Zauzimanje Prokopa, stanice u Novom Beogradu, zaustavljanje motoputa i rada na samom mostu Gazela nisu bili nikakav doprinos demokratiji već izrugavanja ruglu demokratije kao političkog režima i provođenje nasilja i terora manjine - rekao je on.