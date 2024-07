BRNABIĆ ODBRUSILA ĐILASU: Žene u Skupštini nećete nazivati bitangama

PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić reagovala je danas na krajnje neprimeren govor poslanika Stranke Slobode i pravde Dragana Đilase. Naime, on je tokom svog obraćanja spominjao decu guvernerke Narodne banke Srbije Jorgovanke Tabaković, oslovljavajući je tom prilikom bitangom.

Foto: Printskrin

Brnabić je rekla da je njena greška što je uopšte dozvolila da se takav govor čuje iz poslaničkih klupa i iskoristila priliku da još jednom uputi apel svim narodnim poslanicima.

- Mislim da je ovo treći put da danas poodsećam na Kodeks ponašanja narodnih poslanika.



Ovo treba svaki poslanik da pročita. Gospodine Đilas, član 20. stav treći, narodni poslanik ne sme da iznosi podatke, činjenice i ocene iz ličnog ili porodičnog života drugog lica koje mogu da naškode časti ili ugledu tog lica. Ostavite se optužbi na račun bilo čije dece, ma koliko godina da imaju. Ako nemate druge argumente, onda bolje da ćutite - rekla je Brnabić.

Ona je potom stala u odbranu svih žena u parlamentu i upitala zašto poslanice iz Đilasove stranke ćute.

- I nemojte, posebno damama u ovom domu, ako to radite van ovog doma i u svom domu, to je vaše pravo i ja to osuđujem. Ali u ovom domu damama, kao što je gospođa Tabaković, nećete govoriti – vi bitange. Nećete, nećete. I sve žene koje sede u vašoj poslaničkoj grupi treba to da osude. Umesto da bude jedan aršin za jedne žene, a drugi aršin za druge žene - poručila je predsednica parlamenta.

Ona je za kraj poručila da je Šilasu bilo bolje da nije dolazio u skupštinu nego da je uneo ovakav način obraćanja u srpski parlament.

- I ako vam nije dobro kao što ste rekli, bolje da niste dolazili danas u skupštinu, nego da ste ovakve stvari izneli i ovakvu atmosferu uneli u ovaj dom i naše društvo- zaključila je Brnabić.

