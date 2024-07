TO JE NAŠA ŠANSA GENERACIJE: Vučić - Važno je kakve se odluke donose od toga zavisi budućnost

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostuje u emisiji HIT TVIT na TV Pink i govori o ključnim političkim temama i privrednim temama, aposebno o iskopavanju litijuma.

Foto printskrin TV Pink

- To je naša velika prilika i prilika za ceo region. To je naša šansa generacije. Argentina je gotovo dvostruko bogatija nego Francuska i Nemačka. To danas nije slučaj. Venecuela je bila bogatija od svih zemalja, Južna Koreja je bila najsiromašnija zemlja, sada je jedna od najbogatijih. Emirati su nastali 1971 godine. Otac moga priajtelja Bin Zajeda je otišao u Libiju kod jednog od najvećih lidera, poljubio tle i rekao "Nadam se da će moja zemlja izgledati kao vaša posle 40 godina". Pogledajte kako sada izgledaju Emirati, a kako druge zemlje. Jer je važno kakve se odluke donose, da budu pravovremene i da se donose u interesu države. Imali smo mnogo propuštenih prilika u prošlosti - rekao je Vučić i rekao da su stvari ovde čiste.

- Gubimo stanovništvo u Podrinju, sa druge strane Drine je to još izraženije. Nama je potrebno da tamo vratimo ljude, da tamo ostanu i opstanu. A uticaj na BDP je neverovatan i sutra ćemo govoriti o tome. Sutra je veliki dan. Otvorićemo proizvodnju Fiant Grande Panda, pa za dva meseca sve to kreće u serijsku proizvodnju, povećavamo plate i penzije. To je velika prilika. Ljudi to sve bolje razumeju - rekao je Vučić i rekao je da je dve godine vođena jeziva kampanja.