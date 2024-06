ANALIZA "NOVOSTI": Idemo ka EU, a ne odričemo se BRIKS - Mogućnosti za saradnju sa zemljama važnog bloka

Jasniji zaokret ka zemljama globalnog juga jeste dobra osnova da se krene u plansko, sistematsko razvijanje svestranih odnosa sa članicama BRIKS i da se na taj način hvata korak i gradi neutralnija pozicija u uslovima tektonskih promena u svetskom poretku. Istovremeno, to ne znači prekid na drugom "savezničkom polu" - puta ka EU i ekonomskih benefita, ali ta saradnja mora da se temelji isključivo na ravnopravnom tretmanu, a ne na ucenama i pritiscima.

Ovako naši sagovornici vide odluku kabineta u Nemanjinoj 11 da potpredsedniku Vlade Aleksandru Vulinu u delokrug rada dodeli i jačanje veza sa zemljama BRIKS, koje su sve važniji ekonomski, ali i globalni politički faktor. Oni smatraju da je ovaj blok naša šansa za branu pre svega, nacionalnih interesa, ali i ekonomske saradnje.

Nekadašnji šef diplomatije Živadin Jovanović ističe da je ovaj potez simbolična odluka koja govori o pažnji koju Srbija poklanja globalnim promena i u tom okviru, ključnoj ulozi BRIKS.

Poziv predsedniku u Kazanj

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić dobio je nedavno poziv da prisustvuje samitu zemalja BRIKS u ruskom Kazanju od 22. do 24. oktobra, kao specijalni gost. On je to pomenuo tokom obraćanja 29. marta, zahvalivši se na pozivu i rekavši da će on na vreme biti razmotren. Poziv Srbiji protumačen je kao odraz politike proširenja BRIKS, za koji su 34 zemlje izrazile interesovanje.