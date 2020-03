Novosti Online/M.S./V.K. | 22. mart 2020. 00:20 |

Nacionalno koordinaciono telo za zarazne bolesti odlučilo je uz dobijenu saglasnost Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, da počne da objavljuje imena lica kojima su izdata rešenja o obaveznoj samoizolaciji u trajanju od 14 dana. Odluka je , kako sa saopštava, doneta nakon što je utvrđeno da pojedina lica, kojima je po ulasku iz inostranstva u Crnu Goru izrečena ova mera, napuštaju domove izlažući time visokom stepenu rizika sve sa kojima stupaju u kontakt i cijelu Crnu Goru.-Nacionalno koordinaciono telo je više puta upozoravalo građane, poslednji put sinoć, o ozbiljnosti situacije i neophodnosti poštovanja svih mera, posebno onih o samoizolaciji. Danas je upozorenje uputio i ministar unutrašnjih poslova. I pored apela nadležnih organa uočeno je često kršenje ove mere.Kako snage bezbednosti nigde u svetu ne mogu nadzirati u svakom trenutku svakog građanina koji bi trebalo da je u samoizolaciji, i kako svako lice koje napusti samoizolaciju predstavlja opasnost i za svoju porodicu, a i za celu zajednicu odlučeno je da imena lica u samoizolaciji budu objavljena, ističe se na sajtu Vlade.Spisak koji će svakodnevno biti ažuriran.DAŠIĆ MILANKA - 19.3.2020 - ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA BBIVANOVIĆ SAŠA - 19.3.2020 - ANDRIJEVICA, SLATINA BBDAPČEVIĆ SEAN - 18.3.2020 - BAR, PEČURICE BBLOBAREVA MARINA - 18.3.2020 - BAR, BJELIŠI BBLOBAREV VLADIMIR - 18.3.2020 - BAR, BJELIŠI BBMARTINIĆ MILA - 18.3.2020 - BAR, 12-CJELIĆ MARIJA - 18.3.2020 - BAR, BBBOŠKOVIĆ NADA - 18.3.2020 - BAR, GORNjI BRČELI BBČERNIŠOVS ANATOLIJS - 18.3.2020 - BAR, 97RADOVIĆ AHIDA - 18.3.2020 - BAR, DOBRA VODA BBDUPLINSKIY ALEXANDR - 18.3.2020 - BAR, PEČURICE BBVIDAKOVIĆ MARINA - 18.3.2020 - BAR, 7C,ST 31ĐUROVIĆ NIKOLA - 18.3.2020 - BAR, ČELUGA BBLEBEDEV VADIM - 18.3.2020 - BAR, ŠUŠANj BBPUPOVIĆ MIRSAD - 18.3.2020 - BAR, ŠUŠANj BBOJDANIĆ OGNjEN - 18.3.2020 - BAR, MAKEDONSKA B-3LEBEDEV OLGA - 18.3.2020 - BARKOLIĆ ELMAZA - 18.3.2020 - BAR, ILINO BBDERVIŠEVIĆ AJŠA - 18.3.2020 - BAR, DUBRAVA 92OSTOJIĆ BILjANA - 18.3.2020 - BAR, BBGANTSEVA ALEFTINA - 18.3.2020 - BAR, MIROŠICA BBGANTSEV VASILII - 18.3.2020 - BAR, MIROŠICA BBMARTINIĆ IVANA - 18.3.2020 - BAR, 24 NOVEMBRA 12/CSIMIĆ BOŽIDAR - 18.3.2020 - BAR, BJELIŠI BBFILIPOVIĆ DOBRANA - 18.3.2020 - BAR, 13VUKOSAVOVIĆ VELjKO - 18.3.2020 - BAR, VLADIMIRA ROLOVIĆA F-42/ASTEVOVIĆ BOGDAN - 18.3.2020 - BAR, POPA DUKLjANINA 2 ASTEVOVIĆ ALEKSA - 18.3.2020 - BAR, POPA DUKLjANINA 2-AMARTINIĆ VLADO - 18.3.2020 - BAR, 12/CĐULAMEROVIĆ ROBERT - 18.3.2020 - BAR, RENA BBŠTURANOVIĆ ANĐELA - 18.3.2020 - BAR, JOVANA TOMAŠEVIĆA 36VUJANOVIĆ VUK - 18.3.2020 - BAR, RISTA LEKIĆA D-10/22ĐULAMEROVIĆ EDVIN - 18.3.2020 - BAR, RENA BBĐULAMEROVIĆ ZLATAN - 18.3.2020 - BAR, RENA BBKAPLANOVIĆ SANDRA - 18.3.2020 - BAR, 3KAPLANOVIĆ SANDRA - 19.3.2020 - BAR, 3RADOVIĆ NIKOLA - 19.3.2020 - BAR, BBNIŠAVIĆ ANĐELA - 19.3.2020 - BAR, ŠUŠANj BBARUČEVIĆ NAZIRE - 19.3.2020 - BAR, BOBOVIŠTE BBDABOVIĆ NIKOLA - 19.3.2020 - BAR, ZALjEVO BBROMČEVIĆ DRAGANA - 19.3.2020 - BAR, BULEVAR REVOLUCIJE 2POPOVIĆ JOVANA - 19.3.2020 - BAR, BJELIŠI BBLUKOVIĆ JOVANA - 19.3.2020 - BAR, BJELIŠI 24KONATAR VESELIN - 19.3.2020 - BAR, BBKONATAR MILENA - 19.3.2020 - BAR, SUTOMORE BBKONATAR ĐURĐINA - 19.3.2020 - BAR, BBBRKANOVIĆ ĐULIJA - 19.3.2020 - BAR, PEČURICE BBKAPLANOVIĆ EDINA - 19.3.2020 - BAR, KUNjE BBBRKANOVIĆ SABRIJA - 19.3.2020 - BAR, PEČURICE BBVUKOVIĆ MILISAV - 19.3.2020 - BAR, BJELIŠI BBOSTOJIĆ LjILjANA - 19.3.2020 - BAR, BR2OSTOJIĆ DRAGAN - 19.3.2020 - BAR, BBDEVIĆ DUŠAN - 19.3.2020 - BAR, BJELIŠI BBVUKMANOVIĆ KATARINA - 19.3.2020 - BAR, AHMETOV BRIJEG 3/23ĐUROVIĆ JELENA - 19.3.2020 - BAR, BBVUČIĆEVIĆ FILIP - 19.3.2020 - BAR, POPOVIĆI 31JOKANOVIĆ DANILO - 19.3.2020 - BAR, BJELIŠI 43ORLANDIĆ MILKA - 19.3.2020 - BAR, JOVANA STOJANOVIĆA 4ŽAGAR MARIJA - 19.3.2020 - BAR, MARŠALA TITA C16VUKOTIĆ NEBOJŠA - 19.3.2020 - BAR, MARŠALA TITA C-16 A-32VOJVODIĆ NIKOLETA - 19.3.2020 - BAR, POLjE 37POPOVIĆ NAĐA - 19.3.2020 - BAR, BBBRNjADA MITAR - 19.3.2020 - BAR, SAVE KOVAČEVIĆA 38KARIĆ JOVANA - 19.3.2020 - BAR, JOVANA TOMAŠEVIĆA 36-4PAVLOVIĆ MIDIA - 19.3.2020 - BAR, OROVO 132MIĆUNOVIĆ MARIJA - 19.3.2020 - BAR, ŠUŠANj 27MIĆUNOVIĆ FILIP - 19.3.2020 - BAR, ŠUŠANj 27RANKOVIĆ RADISAV - 19.3.2020 - BAR, 174ORLANDIĆ MILORAD - 19.3.2020 - BAR, ILINO BBORLANDIĆ MLADOMIRKA - 19.3.2020 - BAR, ILINO BBTOMANOVIĆ SANjA - 19.3.2020 - BAR, BULEVAR REVOLUCIJE C-6STANIŠIĆ KRISTINA - 19.3.2020 - BAR, MIŠIĆI BBCEKOVIĆ ZORICA - 19.3.2020 - BAR, BJELIŠI 129TOMANOVIĆ VESKO - 19.3.2020 - BAR, BULEVAR REVOLUCIJE C-6,1/19PERAZIĆ MILENA - 19.3.2020 - BAR, BJELIŠI 129SPAIĆ MILAN - 19.3.2020 - BAR, MILA BOŠKOVIĆA 12AMARĐONOVIĆ KATARINA - 19.3.2020 - BAR, ŠUŠANj 124ARUČEVIĆ NAZIRE - 19.3.2020 - BAR, BOBOVIŠTE BBTOMANOVIĆ VELjKO - 19.3.2020 - BAR, BULEVAR REVOLUCIJE C-6/1TOMANOVIĆ SARA - 19.3.2020 - BAR, BULEVAR REVOLUCIJE C-6,1/19DABOVIĆ NIKOLA - 19.3.2020 - BAR, ZALjEVO BBTOMANOVIĆ ANjA - 19.3.2020 - BAR, BULEVAR REVOLUCIJE 19DUPLjAK AJNA - 20.3.2020 - BAR, BJELIŠI BBDROBNjAK MILjANA - 20.3.2020 - BAR, BJELIŠI BBŠIŠEVIĆ SIMO - 20.3.2020 - BAR, POPA DUKLjANINA 2NIKPALjEVIĆ JELENA - 20.3.2020 - BAR, MAKEDONSKA 15ĐUKIĆ SANELA - 18.3.2020 - BERANE, 24ADROVIĆ ERNAD - 18.3.2020 - BERANE, BBSKENDEROVIĆ DžEKO - 18.3.2020 - BERANE, BBBABAČIĆ ENES - 18.3.2020 - BERANE, VOJA MASLOVARIĆA 76RADIČEVIĆ NENAD - 19.3.2020 - BERANE, BBADROVIĆ ELDIN - 19.3.2020 - BERANE, BBŠEKULARAC STANICA - 19.3.2020 - BERANE, KURIKUĆE BBTRIFUNOVIĆ ŽELjKO - 19.3.2020 - BERANE, BBĐURIŠIĆ JELENA - 19.3.2020 - BERANE, POLICA BBŠUNTIĆ KENAN - 19.3.2020 - BERANE, BBŠUNTIĆ SENADA - 19.3.2020 - BERANE, BBŠUNTIĆ ESAD - 19.3.2020 - BERANE, BBŠABOTIĆ SUAD - 19.3.2020 - BERANE, POLIMSKA BBMIĆOVIĆ JOVAN - 20.3.2020 - BERANE, BBVASOVIĆ RANKO - 20.3.2020 - BERANE, BBADROVIĆ HAMO - 21.3.2020 - BERANEMIJOVIĆ DARKO - 21.3.2020 - BERANE, BRANKA DELETIĆA 8PANTOVIĆ VESKO - 21.3.2020 - BERANE, VOJA MASLOVARIĆA 2PANTOVIĆ VESKO - 21.3.2020 - BERANE, VOJA MASLOVARIĆA 2VREVA SENAD - 18.3.2020 - BIJELO POLjE, ZMINAC BBMURATOVIĆ SENADA - 18.3.2020 - BIJELO POLjE, RASOVO BBKORAĆ SENADIJA - 18.3.2020 - BIJELO POLjE, ŽIVKA ŽIŽIĆA 9EROVIĆ ELDIN - 18.3.2020 - BIJELO POLjE, PODA BBDAMJANOVIĆ NIKOLA - 18.3.2020 - BIJELO POLjE, TOMAŠEVO BBMADžGALj SABAHETA - 18.3.2020 - BIJELO POLjE, NEDAKUSI BBRANITOVIĆ RADE - 18.3.2020 - BIJELO POLjE, NjEGNjEVO BBKNEŽEVIĆ BRANISLAV - 18.3.2020 - BIJELO POLjEALILOVIĆ HARIZ - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, NEDAKUSI BBĐUROVIĆ HELENA - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, BBČUJOVIĆ PAVLE - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, BBMEĐEDOVIĆ ANIDA - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, BBPEROŠEVIĆ VIKTOR - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, NIKICE KNEŽEVIĆA BBRAIČEVIĆ JELENA - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, KRUŠEVO BBHASKOVIĆ HAFIZ - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, MOJSTIR BBLUTOVAC GORANA - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, RAKONjE BBLUTOVAC PREDRAG - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, RAKONjE BBKRUŠKIĆ TEODORA - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, VOJA LjEŠNjAKA BBBEKTAŠEVIĆ ESAD - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, NEDAKUSI BBBOŠKOVIĆ MILKA - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, TOMAŠEVO BBGOLUBOVIĆ VUKOSAV - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, LjEŠNICA BBŠĆEKIĆ MARKO - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, KRUŠEVO BBJELIĆ MIODRAG - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, MILORADA ŠĆEPANOVIĆA L2/2LUTOVAC SLAVICA - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, LOZNA BBJELIĆ STEFAN - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, MILORADA ŠĆEPANOVIĆA L2/2JELIĆ SLOBODAN - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, MILORADA ŠĆEPANOVIĆA L2/2KALIĆ SEMIR - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, BBŽIVKOVIĆ NENAD - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, CRNČA BBBUBANjA MILOŠ - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, LOZNA BBĐURĐEVIĆ FILIP - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, RAKONjE BBSARIĆ NATALIJA - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, NEDAKUSI BBRADOVIĆ JOVANA - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, NEDAKUSI BBVLAOVIĆ NINA - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, RAKONjE BBGUREŠIĆ SRĐAN - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, CRNČA BBKANALIĆ MIRVAD - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, SUTIVAN BBIDRIZOVIĆ ESAD - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, VOJA LjEŠNjAKA 27IDRIZOVIĆ ERNAD - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, VOJA LjEŠNjAKA BBKORAĆ ŽELjKO - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, BABIĆA BRIJEG BBFURTULA TAMARA - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, BBFURTULA VUK - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, 12KLjAJEVIĆ MARKO - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, LjEŠNICA BBDROBNjAK JOVANA - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, BBGUDOVIĆ NIKOLA - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, VOJA LjEŠNjAKA 70KOVAČEVIĆ MLADEN - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, MILORADA ŠĆEPANOVIĆA L4/1SMOLOVIĆ ALEKSANDAR - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, KRUŠEVO BBRADOJEVIĆ ĐORĐE - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, SLOBODE BBBOŽOVIĆ DUŠICA - 19.3.2020 - BIJELO POLjE, RASOVO BBLjUCA SMAJO - 20.3.2020 - BIJELO POLjE, POTKRAJCI BBBALIĆ TAHIR - 20.3.2020 - BIJELO POLjE, RASOVO BBBALIĆ KARENFILA - 20.3.2020 - BIJELO POLjE, RASOVO BBRADOJEVIĆ MILORAD - 20.3.2020 - BIJELO POLjE, RAVNA RIJEKA BBADROVIĆ ENES - 21.3.2020 - BIJELO POLjE, LjEŠNICA BBMUJANOVIĆ MELjO - 21.3.2020 - BIJELO POLjE, ĆUKOVAC BBĆULAFIĆ MARIJANA - 18.3.2020 - BUDVA, SREMSKOG FRONTA BBBAROVIĆ ŽELjKO - 18.3.2020 - BUDVA, BULjARICA BBVIDOJEVIĆ NADA - 18.3.2020 - BUDVA, JADRANSKI PUT BBVIDAKOVIĆ JOVAN - 18.3.2020 - BUDVA, BBKOROLEV DENIS - 18.3.2020 - BUDVA, LAPČIĆI BBROVČANIN SVETLANA - 18.3.2020 - BUDVA, JADRANSKI PUT BBSAVU SECIL - 18.3.2020 - BUDVA, MAINSKI PUT BBMILIĆEVIĆ TEODORA - 18.3.2020 - BUDVA, DUBOVICA LUXMILIĆEVIĆ KATARINA - 18.3.2020 - BUDVA, B.B.KOVAČEVIĆ STEFAN - 18.3.2020 - BUDVA, MORNARSKA 1DELIĆ ANjA - 18.3.2020 - BUDVA, BBRAJKOVIĆ STRAHINjA - 18.3.2020 - BUDVA, DUBOVICA BBGARIĆ VLADANA - 18.3.2020 - BUDVA, 2ĐURKOVIĆ MARIJA - 18.3.2020 - BUDVA, DOSITEJEVA 43ĐURKOVIĆ MIRELA - 18.3.2020 - BUDVA, DOSITEJEVA 43/6BAJČETA NOVAK - 18.3.2020 - BUDVA, DUBOVICA LUXGREGOVIĆ LAZAR - 18.3.2020 - BUDVA, BULjARICA BBVUČINIĆ MILICA - 18.3.2020 - BUDVA, BBZEC ANDREJ - 18.3.2020 - BUDVA, DUBOVICA 2KENTERA IVA - 18.3.2020 - BUDVA, 13 JULA 11IVKOVIĆ INES - 18.3.2020 - BUDVA, GOSPOŠTINA 1LOVRIĆ ANDREJ - 18.3.2020 - BUDVA, PRIJEVOR BBBALABUŠIĆ BALŠA - 18.3.2020 - BUDVA, VRANjAK 8JEREMIĆ SLAVEN - 18.3.2020 - BUDVA, DOSITEJEVA 43/VISHYMKUS NATALLIA - 18.3.2020 - BUDVA, MAINSKI PUT BBSHYMKUS HANNA - 18.3.2020 - BUDVA, BABIN DO BBSTOJADINOVIĆ LjUBICA - 18.3.2020 - BUDVA, DUBOVICA 4BEGOVIĆ LIDIJA - 18.3.2020 - BUDVA, ROZINE 18SHTYVELBAND ANNA - 18.3.2020 - BUDVAŠĆEPANOVIĆ KSENIJA - 18.3.2020 - BUDVA, BUDVA BBĆETKOVIĆ PETAR - 18.3.2020 - BUDVA, SVETOSTEFANSKA 2GRBOVIĆ ZORKA - 18.3.2020 - BUDVA, LAZI BBGRBOVIĆ LUKA - 18.3.2020 - BUDVA, LAZI BBBOJKOVIĆ DUŠICA - 19.3.2020 - BUDVA, 1BOJKOVIĆ MANDA - 19.3.2020 - BUDVA, JADRANSKI PUT 16GILIĆ ALEKSANDAR - 19.3.2020 - BUDVAKOVAČ JELENA - 19.3.2020 - BUDVA, PRAŠKA 2 APAJOVIĆ KRSTO - 19.3.2020 - BUDVA, PRIJEVOR BBFRANETA JOVAN - 19.3.2020 - BUDVA, 35BOŽOVIĆ SAVO - 19.3.2020 - BUDVA, BABALONIJA BBBOJKOVIĆ MANDA - 19.3.2020 - BUDVA, JADRANSKI PUT 16NIKLANOVIĆ TOMISLAV - 19.3.2020 - BUDVA, SLOVENSKA OBALA 10STOJKOVIĆ DRAGOMIR - 19.3.2020 - BUDVA, JADRANSKI PUTDRAŠKOVIĆ ANASTASIJA - 19.3.2020 - BUDVA, BBSPALEVIĆ FILIP - 19.3.2020 - BUDVA, BBTRIPKOVIĆ BOJANA - 19.3.2020 - BUDVA, LAZI BBVUKOVIĆ GORAN - 19.3.2020 - BUDVA, BIJELI DO BBCHEBOTAREV MAKSIM - 19.3.2020 - BUDVA, ŽRTAVA FAŠIZMA BBJOVANOVIĆ MIKA - 19.3.2020 - BUDVA, BBVASOVIĆ ALEKSANDAR - 19.3.2020 - BUDVA, 6MEDIGOVIĆ JELENA - 19.3.2020 - BUDVA, BBBOJKOVIĆ VOJIN - 19.3.2020 - BUDVA, 1SPASOJEVIĆ PREDRAG - 19.3.2020 - BUDVA, BBMEDIGOVIĆ MIROSLAVA - 19.3.2020 - BUDVA, 18/8MEDIGOVIĆ MIJODRAG - 19.3.2020 - BUDVA, BBBAJKOVIĆ DANKA - 19.3.2020 - BUDVA, TRG SLOBODE 6BAJKOVIĆ STEVO - 19.3.2020 - BUDVA, TRG SLOBODE 6BOŽOVIĆ PETAR - 19.3.2020 - BUDVA, DUBOVICA BBVUJOVIĆ ALEKSANDRA - 19.3.2020 - BUDVA, BIJELI DO BBAKBULUT HASAN - 19.3.2020 - BUDVA, BABIN DO BBMARTINOVIĆ NIKOLA - 19.3.2020 - BUDVA, ZMAJEVA 4MILAČIĆ FILIP - 19.3.2020 - BUDVA, 46BOŠKOVIĆ NIKOLETA - 19.3.2020 - BUDVA, MEDITERANSKA 9BOŠKOVIĆ DEJANA - 19.3.2020 - BUDVA, MEDITERANSKA 9/5NIKOLIĆ SARA - 19.3.2020 - BUDVA, PRIJEVOR 2KALOŠTROVIĆ SARA - 19.3.2020 - BUDVA, BREŽINE BBKALOŠTROVIĆ SOFIA - 19.3.2020 - BUDVA, MEDITERANSKA BBKALOŠTROVIĆ BOJANA - 19.3.2020 - BUDVA, MEDITERANSKA B.B.STOJIČIĆ MILE - 19.3.2020 - BUDVA, VELjI VINOGRADI BBBAĆEVIĆ OGNjEN - 19.3.2020 - BUDVA, MAINSKI PUT BBBAĆEVIĆ NOVKA - 19.3.2020 - BUDVA, MAINSKI PUT BBBAĆEVIĆ LjUBIŠA - 19.3.2020 - BUDVA, VELjI VINOGRADI BBLAKIĆ DARJANA - 19.3.2020 - BUDVA, BBJOVANOVIĆ TANjA - 19.3.2020 - BUDVA, 11ANDROVIĆ VASO - 19.3.2020 - BUDVA, 17VUKOVIĆ KRISTINA - 19.3.2020 - BUDVA, BEČIĆI B.B.SUROVYKIN VITALII - 19.3.2020 - BUDVA, FILIPA KOVAČEVIĆA B.B.SUROVYKINA OLENA - 19.3.2020 - BUDVA, JADRANSKI PUT BBZVICER MILOŠ - 19.3.2020 - BUDVA, DUBOVICA 200BOJANIĆ ĐORĐE - 19.3.2020 - BUDVA, VELjI VINOGRADI BBBORETA PETRA - 19.3.2020 - BUDVA, BBBAJKOVIĆ LEA - 19.3.2020 - BUDVA, MAINSKI PUT BBBAJKOVIĆ JOVANA - 19.3.2020 - BUDVA, MAINSKI PUT BBVUKOVIĆ VLADO - 20.3.2020 - BUDVA, DUBOVICA LUXPIĆAN MILKA - 20.3.2020 - BUDVA, LASTVA BBPIĆAN BOJANA - 20.3.2020 - BUDVA, PRIJEVOR BBPIĆAN RATKO - 20.3.2020 - BUDVA, JAZ BBKRALj ALEKSANDAR - 20.3.2020 - BUDVA, MAINSKI PUT BBNOVAKOVIĆ DRAGAN - 20.3.2020 - BUDVA, LASTVA BBLOMPAR DANIJELA - 18.3.2020 - CETINjE, DONjI KRAJ 56BOŽOVIĆ BOŽIDAR - 18.3.2020 - CETINjE, 172KOKOTOVIĆ VIDO - 18.3.2020 - CETINjE, BJELOŠI BBSTANIŠIĆ KATARINA - 18.3.2020 - CETINjE, PEKA PAVLOVIĆA 79VUKČEVIĆ MAKSIM - 18.3.2020 - CETINjE, 69OTAŠEVIĆ NADA - 18.3.2020 - CETINjE, NIKOLE LEKIĆA 13OTAŠEVIĆ DUŠKO - 18.3.2020 - CETINjE, NIKOLE LEKIĆA 13GAZIVODA NIKO - 19.3.2020 - CETINjE, VUKA MIĆUNOVIĆA 32OĆIĆEK MLADEN - 19.3.2020 - CETINjE, PEKA PAVLOVIĆA BBVUJOVIĆ ILIJA - 19.3.2020 - CETINjE, RIJEKA CRNOJEVIĆA BBBUJIŠA BOŽIDAR - 19.3.2020 - CETINjE, LOVĆENSKA BBBRACANOVIĆ DANILO - 19.3.2020 - CETINjE, 54KRIVOKAPIĆ MILEVA - 19.3.2020 - CETINjE, 6KRIVOKAPIĆ MILANKA - 19.3.2020 - CETINjE, HUMCI 48KRIVOKAPIĆ ZDRAVKO - 19.3.2020 - CETINjE, S-54JABLAN MILICA - 19.3.2020 - CETINjE, IVANA CRNOJEVIĆA 61ĐUROVIĆ BOGDAN - 19.3.2020 - CETINjE, 95KAPIČIĆ DIMITRIJE - 19.3.2020 - CETINjE, 3KAPIČIĆ MARIJA - 19.3.2020 - CETINjE, 3VUJANOVIĆ NIKŠA - 19.3.2020 - CETINjE, IVANA CRNOJEVIĆA 83TATAR OLIVERA - 19.3.2020 - CETINjE, HUMCI BBPERIŠIĆ MIRKO - 19.3.2020 - CETINjE, NIKOLE LEKIĆA BBSIMOVIĆ GOJKO - 19.3.2020 - CETINjE, DONjI KRAJ 7OĆIĆEK MLADEN - 19.3.2020 - CETINjE, PEKA PAVLOVIĆA BBVUJOVIĆ ILIJA - 19.3.2020 - CETINjE, RIJEKA CRNOJEVIĆA BBMARTINOVIĆ DRAGAN - 20.3.2020 - CETINjE, DONjI KRAJ BBLjEŠKOVIĆ JASMINA - 20.3.2020 - CETINjE, PEKA PAVLOVIĆA 97LjEŠKOVIĆ NEBOJŠA - 20.3.2020 - CETINjE, PEKA PAVLOVIĆA 97RADOMAN DEJAN - 21.3.2020 - CETINjE, IVANA CRNOJEVIĆA 51RADOMAN IVA - 21.3.2020 - CETINjE, IVANA CRNOJEVIĆA 51BIGOVIĆ NIKOLA - 21.3.2020 - CETINjE, DUBOVIK BBDAVIDOVIĆ MARKO - 18.3.2020 - DANILOVGRAD, DONjI MARTINIĆI BBGAJEVIĆ DANILO - 18.3.2020 - DANILOVGRAD, PAŽIĆI BBĐUROVIĆ JOVANA - 19.3.2020 - DANILOVGRAD, ĆURILAC BBBOŽOVIĆ DRAGANA - 19.3.2020 - DANILOVGRAD, KLIKOVAČE BBČOLIĆ PETAR - 19.3.2020 - DANILOVGRAD, JASTREB BBDEDIĆ MARKO - 19.3.2020 - DANILOVGRAD, GRBE bbSTOJANOVIĆ BALŠA - 19.3.2020 - DANILOVGRAD, PAŽIĆI BBMIŠKOVIĆ DANILO - 19.3.2020 - DANILOVGRAD, MIJOKUSOVIĆI BBDRAGOVIĆ RADOVAN - 19.3.2020 - DANILOVGRAD, GRLIĆ BBŠĆEPANOVIĆ SANjA - 19.3.2020 - DANILOVGRAD, GRUDA BBRAKOVIĆ ZORAN - 19.3.2020 - DANILOVGRAD, GLAVICA BBJOVOVIĆ VLADO - 19.3.2020 - DANILOVGRAD, PAŽIĆI BBPOPOVIĆ KRSTO - 20.3.2020 - DANILOVGRAD, GLAVICA BBCREPULjAREVIĆ DRAGOŠ - 20.3.2020 - DANILOVGRAD, BB+++++++++++++++++++ČEPIĆ PAVLE - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, NIKOLE LjUBIBRATIĆA 19SAVIĆEVIĆ VJERA - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, ZELENIKA 63/ALAZOVIĆ SOFIJA - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, KUTI BBMOSKOVLjEVIĆ VLADISAV - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, 19TADIĆ JOVANA - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, KUMBOR 17SIMOVIĆ BORISLAV - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, BIJELA B-III/1GORANOVIĆ NOVKA - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, TOPLA III-BBZUROVAC NEMANjA - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, 34TATALOVIĆ JOVANA - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, NIKOLE LjUBIBRATIĆA 41.KAHRAMAN NAZIM - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, ĐENOVIĆI BBSPAIĆ KATARINA - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, BRATSTVA I JEDINSTVA 31KOMATINA ANA - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, NIKOLE LjUBIBRATIĆA 22KOLMAN DANILO - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, SPASIĆA I MAŠARE BBBABOVIĆ ZORANA - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, NjEGOŠEVA 104DRAŽOVIĆ NAĐA - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, 68.JELOVAC ANA - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, MIĆA VAVIĆA 14.RATKOVIĆ JOVAN - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, SPASIĆA I MAŠARE 60VUKALOVIĆ MIRELA - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, II DALMATINSKE BRIGADE 9.PAŠIĆ JOVAN - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, SAVA ILIĆA 18VUKOTIĆ KRSTO - 18.3.2020 - HERCEG NOVITAGANOVIĆ REDžEP - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, BRATSTVA I JEDINSTVA BBVUJADINOVIĆ RADENKO - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, PODI BBSADžAK TEODORA - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, MIĆA VAVIĆA 5STANIŠIĆ LjILjANA - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, NORVEŠKA 04KRASHEVSKY SERGEY - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, ORJENSKOG BATALjONARADAN JANA - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, 68.VUKAJLOVIĆ GAVRILO - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, SARAJEVSKA 2SUŠIĆ DANICA - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, NjEGOŠEVA 138/2BARBAREZ JELA - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, BBBUMBAR DRAGO - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, 13GRKOVIĆ NOVO - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, SPASIĆA I MAŠARE 61NOGULOVIĆ ŠPIRO - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, LOZNIČKA 48ROGAČ ILINKA - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, BRATSTVA I JEDINSTVA 30ZARUBICA MAKSIM - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, NjEGOŠEVA 118ROGAČ ŽELjKO - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, BRATSTVA I JEDINSTVA 30MILENTIJEVIĆ MILjA - 18.3.2020 - HERCEG NOVIKOVAČEVIĆ ANA - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, KUTIVUČINIĆ BERNADETTE - 18.3.2020 - HERCEG NOVIVUČINIĆ NEBOJŠA TEO - 18.3.2020 - HERCEG NOVIMARTIĆ RUŽICA - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, DRENOVIK BB.MARTIĆ DALIBOR - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, DRENOVIK BB.DRAGOVIĆ SANjA - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, NIKOLE BRATIĆAGOLOVINA YULIA - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, BRATSTVA I JEDINSTVA BBSAMSONOV VLADIMIR - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, BAOŠIĆI BBIVANOVIĆ JOVANA - 18.3.2020 - HERCEG NOVIMARKOVIĆ INES MILA - 18.3.2020 - HERCEG NOVIĐURKOVIĆ NATALIJA - 18.3.2020 - HERCEG NOVIMURIŠIĆ DRAGANA - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, ĐENOVIĆI BB.KUJAČIĆ ANDREJA - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, BRAĆE GRAKALIĆA 3.MURIŠIĆ SIMO - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, ĐENOVIĆI BB.MURIŠIĆ MILORAD - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, ĐENOVIĆI BB.KUJAČIĆ ŽELjKO - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, BRAĆE GRAKALIĆA 3.ILIĆ ISIDORA - 18.3.2020 - HERCEG NOVI, BRATSTVA I JEDINSTVA 2RADOJIČIĆ MARKO - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, TRG MARŠALA TITA 6DEDEJIĆ MIODRAG - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, KRAGUJEVAČKA BBZARUBICA BILjANA - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, 15ZARUBICA KSENIJA - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, 15SUBOTIĆ VESKO - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, KRAGUJEVAČKA 40VAREZIĆ ANĐELA - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, OSJEČKA 1/ASUBOTIĆ TIJANA - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, KRAGUJEVAČKA BB.PETKOVSKA KATARINA - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, BANjALUČKA 2/5PETKOVSKI ZORAN - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, BANjALUČKA 2PETKOVSKI DRAGAN - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, BANjALUČKA 02KARAN NIKOLINA - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, ZELENIKA BBĐURKOVIĆ RATKO - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, 31/7ĐORĐEVIĆ NICCO-BOSSY - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, NjIVICE 10LUČIĆ SANDRA - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, NjIVICE 10LUČIĆ DRAGOJLA - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, STIJEPA ŠARENCA 17PAJKOVIĆ NEDELjKO - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, NARODNOG FRONTA 31SAMARDžIĆ NATAŠA - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, NIKOLE LjUBIBRATIĆA 48/ASAMARDžIĆ MARKA - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, NIKOLE LjUBIBRATIĆA 72KENjIĆ NIKOLA - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, BIJELA BBMIHAJLOVIĆ KRISTINA - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, ĐENOVIĆI BB.MIHAJLOVIĆ JELENA - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, ĐENOVIĆI BB.LALIĆ BRANKO - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, JANKA BEKA 22DEDEJIĆ MIODRAG - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, KRAGUJEVAČKA BBPETKOVSKA DUNjA - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, BANjALUČKA 02RAŠOVIĆ SLAĐANA - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, 27.VICO DARINKA - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, BIJELA BBIVANOVSKI ANĐELA - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, NIKOLE LjUBIBRATIĆA C-19VOJVODIĆ ĐORĐE - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, ĐENOVIĆI BBRADANOVIĆ JANKO - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, 55MIŠKOVIĆ MIRA - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, TREBINjSKA BBGAGOVIĆ GORAN - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, BRATSTVA I JEDINSTVA 37.DABOVIĆ BOGDAN - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, BRAĆE GRAKALIĆA 108IVANOVSKI MILA - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, NIKOLE LjUBIBRATIĆA C-19DABIŽINOVIĆ NEVENA - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, 31DABIŽINOVIĆ NEVENA - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, 31NOVITOVIĆ JOVANA - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, BAOŠIĆI BBPEŠIKAN ĐORĐE - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, ZELENIKA BB.VUJNOVIĆ ALEKSANDRA - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, KUMBOR 99.JOKIĆ MILKA - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, PODI BBJOKIĆ-ZEČEVIĆ JULKA - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, PODI BBJABLAN SANDRA - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, ZELENIKA 123DENDA ĐORĐE - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, NIKOLE LjUBIBRATIĆA 72KOVAČEVIĆ JELENA - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, NORVEŠKA 6/27UKROPINA ŽELjKO - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, KUTI BB.UKROPINA DIJANA - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, KUTI BBUKROPINA MILOŠ - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, KUTI bb.KLICOV FILIP - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, 4.BOJANIĆ BRANKO - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, BRAĆE GRBIĆA 16LAKIĆ DRAGAN - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, 35KOVAČEVIĆ GORAN - 19.3.2020 - HERCEG NOVI, NORVEŠKA 6/27GARDAŠEVIĆ PETAR - 20.3.2020 - HERCEG NOVI, BIJELA 149.ROBINSON MICHAEL JOHN - 20.3.2020 - HERCEG NOVI, BAOŠIĆI 8ZARUBICA SAVO - 20.3.2020 - HERCEG NOVI, 15JOVOVIĆ MILOŠ - 20.3.2020 - HERCEG NOVI, SUŠĆEPAN BB.PRANČIĆ IVAN - 20.3.2020 - HERCEG NOVI, BIJELA BBPRANČIĆ LjILjANA - 20.3.2020 - HERCEG NOVI, BIJELA BBZARUBICA TIJANA - 20.3.2020 - HERCEG NOVI, 15PEJOVIĆ DRAGOLjUB - 20.3.2020 - HERCEG NOVI, BIJELA 254ARADOVIĆ ANGELINA - 19.3.2020 - KOLAŠIN, GORNjI PAŽANj BBANĐELIĆ DRAŽEN - 19.3.2020 - KOLAŠIN, MIRKA VEŠOVIĆA 8RADOVIĆ BRATOLjUB - 19.3.2020 - KOLAŠIN, GORNjI PAŽANj BBVUJISIĆ SNEŽANA - 19.3.2020 - KOLAŠIN, BREZA B.B.SIMONOVIĆ MARKO - 19.3.2020 - KOLAŠIN, TRG VUKMANA KRUŠČIĆA 10ADžIĆ SONjA - 19.3.2020 - KOLAŠIN, MATEŠEVO BBBURIĆ MILICA - 18.3.2020 - KOTOR, MUO BBTAVUKCUOGLU SIMAY - 18.3.2020 - KOTOR, KAVAČ BBGOJKOVIĆ ANjA - 18.3.2020 - KOTOR, ŠKALjARI BBMILOJKO SLAĐANA - 19.3.2020 - KOTOR, BBMILOJKO IVANA - 19.3.2020 - KOTOR, BBROSANDIĆ MILICA - 18.3.2020 - KOTOR, ŠKALjARI BBKAŠĆELAN ZORAN - 18.3.2020 - KOTOR, DOBROTA BBROSANDIĆ MARINA - 18.3.2020 - KOTOR, ŠKALjARI BBMARKOVIĆ NIKOLA - 18.3.2020 - KOTOR, SVETI STASIJE BB.MILjENOVIĆ DANIJELA - 18.3.2020 - KOTOR, BBSAVIĆ SLAVKA - 18.3.2020 - KOTOR, RADANOVIĆI BB.MILjENOVIĆ KRISTINA - 18.3.2020 - KOTOR, BBDANČULOVIĆ ANA - 18.3.2020 - KOTOR, BBKRIVOKAPIĆ JELKA - 18.3.2020 - KOTOR, STARI GRAD BB.ŠTAMPIĆ SNEŽANA - 18.3.2020 - KOTOR, SVETI STASIJE BB.ŠTAMPIĆ BOŽIDARKA - 18.3.2020 - KOTOR, SVETI STASIJE BBJOVIĆEVIĆ ANĐELA - 18.3.2020 - KOTOR, DOBROTA BBALEKSIĆ OLjA - 18.3.2020 - KOTOR, KAMP BBTUJKOVIĆ MILjANA - 18.3.2020 - KOTOR, NALjEŽIĆI BBLjESAR TAMARA - 18.3.2020 - KOTOR, RAKITE 1RUŽIĆ BRANISLAV - 18.3.2020 - KOTOR, RAKITE 1/8PAVIĆEVIĆ ANDRA - 18.3.2020 - KOTOR, L8/1ŽIVKOVIĆ KATARINA - 18.3.2020 - KOTOR, DONjI ORAHOVAC BBĐURANOVIĆ SAŠA - 18.3.2020 - KOTOR, RADANOVIĆI BB.TOMIĆ VIDOSAVA - 18.3.2020 - KOTORMAČIĆ ANjA - 18.3.2020 - KOTOR, DOBROTA BBDRAŠKOVIĆ ANDREA - 18.3.2020 - KOTOR, DOBROTA BBSTANOVČIĆ MAŠA - 18.3.2020 - KOTOR, 9ČUČKOVIĆ TROJAN - 18.3.2020 - KOTOR, RISAN BBČIZMOVIĆ SARA - 18.3.2020 - KOTOR, STARI GRAD 316VLAHOVIĆ SANDRA - 18.3.2020 - KOTOR, DOBROTA BBBOJANIĆ ENA - 18.3.2020 - KOTOR, ZLATNE NjIVE BBKRALj NIKOLETA - 18.3.2020 - KOTOR, DOBROTA BBIVOVIĆ DIVNA - 18.3.2020 - KOTOR, SVETI STASIJE 265IVOVIĆ DANICA - 18.3.2020 - KOTOR, SVETI STASIJE BB.RAJMAN MARIA - 18.3.2020 - KOTOR, ZLATNE NjIVE BBGOJKOVIĆ NIKOLA - 18.3.2020 - KOTOR, ŠKALjARIDENDE ISAK - 18.3.2020 - KOTORTAVBERIDZE LASHA - 18.3.2020 - KOTOR, DOBROTA BBPOPOVIĆ DANICA-GAIA - 18.3.2020 - KOTOR, DOBROTA 17GRAČANIN ILIJA - 19.3.2020 - KOTOR, NOVO NASELjE C 8ČOVIĆ MAŠAN - 19.3.2020 - KOTOR, SVETI STASIJE K2 A4MAČIĆ MILOŠ - 19.3.2020 - KOTOR, DUB BBMARINIĆ ŽELjKO - 19.3.2020 - KOTOR, ŠKALjARI BBRADOJIČIĆ ZAGORKA - 19.3.2020 - KOTOR, RISAN BB.SAMARDžIĆ NAĐA - 19.3.2020 - KOTOR, RISAN BBNEDIĆ ZORAN - 19.3.2020 - KOTOR, RISAN BBHANIĆ ALMIR - 19.3.2020 - KOTOR, RISAN bbMIĆUNOVIĆ VUKOSAVA - 19.3.2020 - KOTOR, RAKITE V/2NIŠAVIĆ TEODORA - 19.3.2020 - KOTOR, BBČOVIĆ MATIJA - 19.3.2020 - KOTOR, SVETI STASIJE K-2BOJOVIĆ MIĆO - 19.3.2020 - KOTOR, ŠKALjARI 20.ČUKIĆ GOJKO - 19.3.2020 - KOTOR, RAKITE BBLAZOVIĆ MIA - 19.3.2020 - KOTOR, ZLATNE NjIVE BBTEŠOVIĆ KSENIJA - 19.3.2020 - KOTOR, BBLAZOVIĆ SONjA - 19.3.2020 - KOTOR, ZLATNE NjIVE BB.KRSTIČEVIĆ BILjANA - 19.3.2020 - KOTOR, RADANOVIĆI BB.MRŠULjA IVAN - 19.3.2020 - KOTOR, SUTVARA BBADžIĆ VELjKO - 19.3.2020 - KOTOR, DOBROTA BBTOMIČIĆ JOVANA - 19.3.2020 - KOTOR, RADANOVIĆI BBBRKANOVIĆ SANDRA - 19.3.2020 - KOTOR, RAKITE L1/2MAČIĆ MILOŠ - 19.3.2020 - KOTOR, DUB BBMILOŠEVIĆ NIKOLA - 19.3.2020 - KOTOR, DOBROTA BBMARINIĆ ŽELjKO - 19.3.2020 - KOTOR, ŠKALjARI BBLjUTIĆ BOJAN - 20.3.2020 - KOTOR, DOBROTA BB.MARAŠ BOŠKO - 20.3.2020 - KOTOR, ŠKALjARI BB.ŠĆEPANOVIĆ JAGOŠ - 18.3.2020 - MOJKOVAC, DONjA POLjA BBMORAČANIN STEFAN - 18.3.2020 - MOJKOVAC, GORNjA POLjA BBTOMOVIĆ NEMANjA - 18.3.2020 - MOJKOVAC, BBDELIĆ DUŠKO - 19.3.2020 - MOJKOVAC, TUTIĆI BBVUKOVIĆ MILAN - 19.3.2020 - MOJKOVACŠĆEPANOVIĆ DANILO - 19.3.2020 - MOJKOVAC, FILIPA ŽURIĆA BBŠĆEPANOVIĆ LUKA - 19.3.2020 - MOJKOVAC, FILIPA ŽURIĆA BBŠĆEPANOVIĆ MIODRAG - 19.3.2020 - MOJKOVAC, MALIŠE DAMJANOVIĆA BBKRGOVIĆ SVETLANA - 19.3.2020 - MOJKOVAC, RUDARSKO NASELjE BBKRGOVIĆ SIMEUN - 19.3.2020 - MOJKOVAC, RUDARSKO NASELjE BBVUKOVIĆ ANĐA - 19.3.2020 - MOJKOVAC, DUŠANA TOMOVIĆA BBVUKIĆEVIĆ KSENIJA - 19.3.2020 - MOJKOVAC, FILIPA ŽURIĆA 11ZEJAK SLOBODAN - 19.3.2020 - MOJKOVAC, TUTIĆI BBVUJIČIĆ RISTO - 19.3.2020 - MOJKOVAC, JUŠKOVIĆA POTOK BBVLAOVIĆ BOJAN - 19.3.2020 - MOJKOVAC, NjEGOŠEVA BBDULOVIĆ GORAN - 19.3.2020 - MOJKOVAC, VALjEVSKA BBRAKOČEVIĆ DUŠAN - 20.3.2020 - MOJKOVAC, NEMANjIĆA BBBRAJKOVIĆ SRETO - 20.3.2020 - MOJKOVAC, PODBIŠĆE BBBRKULjAN GORAN - 18.3.2020 - NIKŠIĆ, MRKOŠNICA 12MUSOVIĆ MIA - 18.3.2020 - NIKŠIĆ, ALEKSE BACKOVIĆA 19VUČINIĆ NIKOLA - 18.3.2020 - NIKŠIĆ, LAZARA SOČICE 5BVELIČKOVIĆ ALEKSANDRA - 18.3.2020 - NIKŠIĆ, BEOGRADSKA AB1/2KRIVOKAPIĆ ALEKSANDRA - 18.3.2020 - NIKŠIĆ, GRAČANIČKA 1/10MOSKOVLjEVIĆ NIKOLA - 18.3.2020 - NIKŠIĆ, NjEGOŠEVA 111ČANOVIĆ SAVO - 18.3.2020 - NIKŠIĆ, ULICA 141 7/3NIKČEVIĆ MARIJA - 18.3.2020 - NIKŠIĆ, ALEKSE BACKOVIĆA S-115ČANOVIĆ VLADAN - 18.3.2020 - NIKŠIĆ, ULICA 141 3/7ĐEDOVIĆ MIRKO - 18.3.2020 - NIKŠIĆ, ĆEMENCA BBNIKOLIĆ MILOŠ - 18.3.2020 - NIKŠIĆ, ZAVRH BBKARADžIĆ MILAN - 18.3.2020 - NIKŠIĆ, OZRINIĆI BBRAŽNATOVIĆ ANjA - 18.3.2020 - NIKŠIĆ, S2/2GREDIĆ KSENIJA - 18.3.2020 - NIKŠIĆ, STOJANA KOVAČEVIĆA BBKOMATINA NIKOLA - 18.3.2020 - NIKŠIĆ, GRAČANIČKA BBNIKČEVIĆ LIDIJA - 18.3.2020 - NIKŠIĆ, ALEKSE BACKOVIĆA 115/1ZORIĆ DUŠAN - 18.3.2020 - NIKŠIĆ, NARODNE OMLADINE 4/1JOKIĆ NIKOLINA - 18.3.2020 - NIKŠIĆ, GUDELjSKA 49SUDžUM LAZAR - 18.3.2020 - NIKŠIĆ, STOJANA KOVAČEVIĆA 18DRINČIĆ MARKO - 18.3.2020 - NIKŠIĆ, BISTRIČKA 92RADOVIĆ MILAN - 18.3.2020 - NIKŠIĆ, VIDROVAN BBDELIĆ-VUKIĆEVIĆ ANA - 18.3.2020 - NIKŠIĆ, I/133NIKČEVIĆ DEJAN - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, ŽELjEZNIČKA 2DUBLjEVIĆ BORIS - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, JOVANA CVIJIĆA 2BOJOVIĆ MILOŠ - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, KUTA BBMIJAJLOVIĆ ANĐELA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, ŠKOLSKA VI/5JELIĆ SVETLANA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, BUDA TOMOVIĆA 12JELIĆ MILE - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, BUDA TOMOVIĆA 12JELIĆ SAŠA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, BUDA TOMOVIĆA 12DUBLjANIĆ MIŠO - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, NOVICE CEROVIĆA 5ĐURKOVIĆ VELIBOR - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, 7PEKOVIĆ NIKOLA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, 24RADULOVIĆ DARIJA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, MILOVANA PEKOVIĆA 1DAČEVIĆ ANDRIJANA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, JOVANA CVIJIĆA BBJANjIĆ MILICA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, DJURA SALAJA 1TOMAŠEVIĆ ŽELjKA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, OZRINIĆI BBTOMAŠEVIĆ TOMAŠ - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, OZRINIĆI BBTOMAŠEVIĆ BOJAN - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, OZRINIĆI BBŽIVKOVIĆ TEODORA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, ALEKSE POPOVIĆA BBDERETIĆ JOVANA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, VUČEDOLSKA 3KANDIĆ ANA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, PEKA PAVLOVIĆA 27PEROVIĆ IVONA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, MARKA BILjURIĆA 5BLEČIĆ ANDRIJA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, PUT PORED BISTRICE BBMIJANOVIĆ ZORAN - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, VIDROVAN BBPEROVIĆ IVAN - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, BEOGRADSKA S1/1KOPRIVICA ISIDORA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, 3 BBOŽOVIĆ ANDRIJA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, MILOČANI BBBALETIĆ MIODRAG - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, ALEKSE BACKOVIĆA 36MAROJEVIĆ ANDRIJANA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, BORISLAVA PEKIĆA 9ANDRIJAŠEVIĆ JANA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, ALEKSE BACKOVIĆA 27ANDRIJAŠEVIĆ LUKA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, ALEKSE BACKOVIĆA 27TOMAŠEVIĆ NENAD - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, BBGILjEN DIJANA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, MOKRA NjIVA 8KOPRIVICA ANASTASIJA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, 3 BKUJUNDžIĆ MILENA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, PEKA PAVLOVIĆA P+4RAKOJEVIĆ ANDRIJA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, ŠTROSMAJEROVA BBKRSMANOVIĆ JOVANA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, 4MUŠIKIĆ SARA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, MILOVANA PEKOVIĆA BBGILjEN JELENA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, MOKRA NjIVA 8TADIĆ NOVICA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, RASTOVACIVANOVIĆ ISIDORA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, GREBICE BBLjEŠKOVIĆ TIJANA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, T-10BARJAKTAROVIĆ FILIP - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, BBVUČIĆ FILIP - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, ŠKOLSKA 10TAMBUR STEFAN - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, JAKOVA OSTOJIĆA BBĐUKANOVIĆ BORIS - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, JAKOVA OSTOJIĆA 16/1VUJOVIĆ FILIP - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, 49BOŽOVIĆ MAŠA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, DANILA BOJOVIĆA BBBALIĆ MILORAD - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, OZRINIĆI 236JOVOVIĆ BILjANA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, VUKA KARADžIĆA 82GEZOVIĆ MARIJA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, BBMIJATOVIĆ RADMILA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, RASTOVAC BBBOGDANOVIĆ NINA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, STOJANA KOVAČEVIĆA 28MIĆUNOVIĆ SARA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, S4/2DERETIĆ MAŠA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, VUČEDOLSKA 3KOSTIĆ TIJANA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, MIOLjE POLjE BBNIKOLIĆ MILjANA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, PEKA PAVLOVIĆA P-735KOSTIĆ MARIJA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, DUČICE BBROJEVIĆ RAJKO - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, 20KRIVOKAPIĆ KSENIJA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, JELE ANDRIJAŠEVIĆ 2KARADžIĆ MILIVOJE - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, T-10ŠLjIVIĆ DANILO - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, 673VUJAČIĆ JOVAN - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, GRAHOVO BBSIBINČIĆ JELENA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, PEKA PAVLOVIĆA B/1SIBINČIĆ BOJAN - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, JOVANA CVIJIĆA 1VUJAČIĆ SUZANA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, JOVANA CVIJIĆA BBJOKIĆ UROŠ - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, DUČICE BBBOJOVIĆ MILOŠ - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, KUTA BBPEJOVIĆ ALEKSA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, 4DSIBINČIĆ NAĐA - 19.3.2020 - NIKŠIĆ, PEKA PAVLOVIĆA B/1KECOJEVIĆ RISTAN - 20.3.2020 - NIKŠIĆ, RELEJSKA II 35SAMARDžIĆ DUŠAN - 20.3.2020 - NIKŠIĆ, GREBICE BBBOJOVIĆ MITAR - 20.3.2020 - NIKŠIĆ, KUTAMIJOVIĆ MILINKO - 20.3.2020 - NIKŠIĆ, RUDARSKA 8KASALICA NEĐELjKO - 20.3.2020 - NIKŠIĆ, RASTOVAC BBSJEKLOĆA PETAR - 20.3.2020 - NIKŠIĆ, OŠTROVAC 59MILIĆ MIROSLAV - 20.3.2020 - NIKŠIĆ, BUDOŠKA BBBJELICA STEFAN - 20.3.2020 - NIKŠIĆ, JANKA VUKOTIĆA 34KNEŽEVIĆ OSTOJA - 20.3.2020 - NIKŠIĆ, PETROVIĆI BBMIĆUNOVIĆ MARIJA - 20.3.2020 - NIKŠIĆ, KRUPAČKA 1RADUNOVIĆ NIKOLA - 21.3.2020 - NIKŠIĆ, ULICA 141 3AHMEMULIĆ ALMAS - 19.3.2020 - PLAV, BBREDžIĆ ALEN - 19.3.2020 - PLAV, BBANĐUŠIĆ FILIP - 18.3.2020 - PLjEVLjA, RATNIH VOJNIH INVALIDA BBSAVIĆ GORAN - 18.3.2020 - PLjEVLjA, BOLjANIĆI BBĆUZOVIĆ ĐORĐIJE - 18.3.2020 - PLjEVLjA, L-7/66ĆUZOVIĆ MILE - 18.3.2020 - PLjEVLjA, L-7/66MIJATOVIĆ BORKA - 18.3.2020 - PLjEVLjA, ŠULA BBBATURAN DRAGOSLAV - 18.3.2020 - PLjEVLjA, METALjKA BBTANASKOVIĆ RAJKO - 18.3.2020 - PLjEVLjA, METALjKA BBBOROVIĆ MARKO - 19.3.2020 - PLjEVLjA, 4TANASKOVIĆ MARKO - 18.3.2020 - PLjEVLjA, METALjKA BBTANASKOVIĆ SVETLANA - 18.3.2020 - PLjEVLjA, METALjKA BBBOROVIĆ DRAGO - 18.3.2020 - PLjEVLjA, BOLjANIĆI BBSTANIMIROVIĆ KRSTO - 19.3.2020 - PLjEVLjA, ZLATIBORSKA 5ĆURČIĆ GORAN - 19.3.2020 - PLjEVLjA, ODžAK BBŠLjUKIĆ MARKO - 19.3.2020 - PLjEVLjA, VELIMIRA JAKIĆA 45PUČIJAŠEVIĆ VELIBOR - 19.3.2020 - PLjEVLjA, VASA ČARAPIĆA 27ĆAĆIĆ VALENTINA - 19.3.2020 - PLjEVLjA, SAVE KOVAČEVIĆA BBKOVAČEVIĆ ZORAN - 19.3.2020 - PLjEVLjA, 7PEJOVIĆ ALEKSANDAR - 19.3.2020 - PLjEVLjA, JNA 1KOVAČEVIĆ TAMARA - 19.3.2020 - PLjEVLjA, SAVE KOVAČEVIĆA BBJESTROVIĆ ZORA - 19.3.2020 - PLjEVLjA, GORNjI MOĆEVAC I/4SAVIĆ MARKO - 19.3.2020 - PLjEVLjA, VELIMIRA JAKIĆA 11POPOVIĆ SLAĐANA - 19.3.2020 - PLjEVLjA, 19ČEPIĆ MILOVAN - 19.3.2020 - PLjEVLjA, GLISNICA BBVUKOVIĆ ALEKSA - 19.3.2020 - PLjEVLjA, BORAČKA GM5/9PAPIĆ LAZAR - 19.3.2020 - PLjEVLjA, BBBELjKAŠ OGNjEN - 19.3.2020 - PLjEVLjA, NjEGOŠEVA 53KOTLAJA ALEKSA - 19.3.2020 - PLjEVLjA, MILOŠA TOŠIĆA 7DEVEDžIĆ SLAVKO - 19.3.2020 - PLjEVLjA, 5/1KOVAČEVIĆ ZORAN - 19.3.2020 - PLjEVLjA, 11VUKOVIĆ NEMANjA - 19.3.2020 - PLjEVLjA, NARODNE REVOLUCIJE 85KNEŽEVIĆ ANĐELA - 19.3.2020 - PLjEVLjA, VLATKA SAMARDžIĆA 7SVRKOTA TAMARA - 19.3.2020 - PLjEVLjA, DRVARSKA BBTOŠIĆ DANILO - 19.3.2020 - PLjEVLjA, KOZARAČKA BBKNEŽEVIĆ BOŽO - 19.3.2020 - PLjEVLjA, 5VRANEŠ PAVLE - 19.3.2020 - PLjEVLjA, MIRKA PEJATOVIĆA 1ADUJOVIĆ MILIĆ - 19.3.2020 - PLjEVLjA, KATIĆEVA 2ĆURČIĆ GORAN - 19.3.2020 - PLjEVLjA, ODžAK BBLAKOVIĆ ŽARKO - 19.3.2020 - PLjEVLjA, MILA PERUNIČIĆA 47/5GVOZDENOVIĆ SLAVOLjUB - 19.3.2020 - PLjEVLjA, RATNIH VOJNIH INVALIDA BBKOVAČEVIĆ DAVID - 19.3.2020 - PLjEVLjA, AVALSKA BBLALOVIĆ RADOVAN - 19.3.2020 - PLjEVLjA, 4SVRKOTA NIKOLIJA - 19.3.2020 - PLjEVLjA, PRIJEPOLjSKA BBSOKOVIĆ MARIJA - 19.3.2020 - PLjEVLjA, BBPURIĆ DANIJELA - 19.3.2020 - PLjEVLjA, MARKA MILjANOVA BBVEMIĆ JOVAN - 19.3.2020 - PLjEVLjA, MILOŠA TOŠIĆA 9KRVAVAC DRAGOLjUB - 19.3.2020 - PLjEVLjA, ŠLjUKE BBANĐUŠIĆ BALŠA - 19.3.2020 - PLjEVLjA, BBKNEŽEVIĆ DIMITRIJE - 19.3.2020 - PLjEVLjA, PRIJEPOLjSKA BBĐONDOVIĆ MILAN - 19.3.2020 - PLjEVLjA, 3ĐONDOVIĆ IVANA - 19.3.2020 - PLjEVLjA, PRIJEPOLjSKA BBPLjEVALjČIĆ SLAVIŠA - 19.3.2020 - PLjEVLjA, SAVE KOVAČEVIĆA BBČEPIĆ MARKO - 19.3.2020 - PLjEVLjA, KOMINE BBGOLUBOVIĆ PREDRAG - 19.3.2020 - PLjEVLjA, MILA PERUNIČIĆA 45/5ČEPIĆ MILICA - 19.3.2020 - PLjEVLjA, KOMINE BBČEPIĆ IVANA - 19.3.2020 - PLjEVLjA, KOMINE BBČEPIĆ VUKSAN - 19.3.2020 - PLjEVLjA, KOMINI BBGOGIĆ NIKOLA - 19.3.2020 - PLjEVLjA, ŽIDOVIĆI BBJOKSOVIĆ NENAD - 20.3.2020 - PLjEVLjA, OTILOVIĆI BBJOKSOVIĆ IVANA - 20.3.2020 - PLjEVLjA, OTILOVIĆI BBJOKSOVIĆ BALŠA - 20.3.2020 - PLjEVLjA, OTILOVIĆI BBĐAČIĆ NADA - 20.3.2020 - PLjEVLjA, KOMINI BBBAJIĆ BOBAN - 20.3.2020 - PLjEVLjA, MRZOVIĆI BBĐUROVIĆ SAŠA - 20.3.2020 - PLjEVLjA, GREVO BBLAKOVIĆ DUŠICA - 20.3.2020 - PLjEVLjA, 5TOŠIĆ MARINA - 20.3.2020 - PLjEVLjA, VUKA KNEŽEVIĆA BBTOŠIĆ MARINKO - 20.3.2020 - PLjEVLjA, 28TANjEVIĆ SLAVKO - 20.3.2020 - PLjEVLjA, RATNIH VOJNIH INVALIDA BBTANjEVIĆ STOJANKA - 20.3.2020 - PLjEVLjA, RATNIH VOJNIH INVALIDA 27TANjEVIĆ STANKA - 20.3.2020 - PLjEVLjA, RATNIH VOJNIH INVALIDA 27+++++++++++++++++++BARJAKTAROVIĆ MARKO - 18.3.2020 - PODGORICA, TRG BOŽANE VUČINIĆ 6/17RADOSAVOVIĆ JELENA - 18.3.2020 - PODGORICA, ORJENSKA 72VUČEKOVIĆ JELENA - 18.3.2020 - PODGORICA, OKTOBARSKE REVOLUCIJE 127RADONČIĆ FATIMA - 18.3.2020 - PODGORICA, 129VUKAŠINOVIĆ BORIS - 18.3.2020 - PODGORICA, NjEGOŠEVA 7MILIĆ JUGOSLAVA - 18.3.2020 - PODGORICA, BRANKA RADIČEVIĆA 12LEKOVIĆ LjILjANA - 18.3.2020 - PODGORICA, BRACANA BRACANOVIĆA 80ČEJOVIĆ ĐORĐE - 18.3.2020 - PODGORICA, SERDARA JOLA PILETIĆA 24RADULOVIĆ SLAVKA - 18.3.2020 - PODGORICA, ĆAFA BBŠĆEPANOVIĆ JOVAN - 18.3.2020 - PODGORICA, 13 JULA 2/I ST.6VUČINIĆ SLAĐANA - 18.3.2020 - PODGORICA, RIMSKI TRG 25PAJKOVIĆ ALEKSANDRA - 18.3.2020 - PODGORICAGENÇOĞLU ŞEVKI - 18.3.2020 - PODGORICA, BBOBRADOVIĆ DEJAN - 18.3.2020 - PODGORICA, MEŠE SELIMOVIĆA 10DRAGOVIĆ MARIJA - 18.3.2020 - PODGORICA, BULEVAR SAVE KOVAČEVIĆA BBŠIPČIĆ MILjANA - 18.3.2020 - PODGORICA, BBMANDRAPA BRANKA - 18.3.2020 - PODGORICA, STEVA BOLjEVIĆA LAM 14/12ŠUŠKAVČEVIĆ NIKOLINA - 18.3.2020 - PODGORICA, GOLUBOVCI BBMANDRAPA VESNA - 18.3.2020 - PODGORICA, 22NIKOVIĆ FIKRET - 18.3.2020 - PODGORICA, PODGLAVICEPOPOVIĆ RADOVAN - 18.3.2020 - PODGORICA, BRANKA RADIČEVIĆA 67PAVLOV NIKITA - 18.3.2020 - PODGORICA, VUKICE MITROVIĆ 16/AVIDAKOVIĆ RADIVOJE - 18.3.2020 - PODGORICA, BORE STANKOVIĆA 9KIJAMET SEIDA - 18.3.2020 - PODGORICA, VRELA RIBNIČKA BBKIJAMET MINELA - 18.3.2020 - PODGORICA, VRELA RIBNIČKA BBŽIKIĆ VESNA - 18.3.2020 - PODGORICA, VELIŠE MUGOŠE BBPEJOVIĆ IGOR - 18.3.2020 - PODGORICA, MOSKOVSKA 18BAJČETA VESELIN - 18.3.2020 - PODGORICA, 7PAVIĆEVIĆ MILOŠ - 18.3.2020 - PODGORICA, VASA RAIČKOVIĆA 9ĆUPIĆ MILENA - 18.3.2020 - PODGORICA, 12BAJČETA VALENTINA - 18.3.2020 - PODGORICARAKOČEVIĆ VESELIN - 18.3.2020 - PODGORICA, DAJBABE BBRIZVANAJ SAIT - 18.3.2020 - PODGORICA, VARDARSKA 14RAKOČEVIĆ ZORICA - 18.3.2020 - PODGORICA, DAJBABE BBRIZVANAJ LEDIJA - 18.3.2020 - PODGORICA, VARDARSKA 14BALIĆ MIRSAD - 18.3.2020 - PODGORICA, OKTOBARSKE REVOLUCIJE 107DUROVIĆ PAŠO - 18.3.2020 - PODGORICA, POPA BOŠKA POPOVIĆA 4TAHIROVIĆ DENIS - 18.3.2020 - PODGORICA, MILADINA POPOVIĆA 79KOLAREVIĆ EDIN - 18.3.2020 - PODGORICA, BULEVAR REVOLUCIJE 7CAUŠEVIĆ LUKA - 18.3.2020 - PODGORICA, IVANGRADSKA 26KUČ KRISTINA - 18.3.2020 - PODGORICA, KAKARICKA GORA BBŠIMUN MITAR - 18.3.2020 - PODGORICA, ORJENSKA BBLALOVIĆ KATARINA - 18.3.2020 - PODGORICA, 29/ANIKIĆ MARIJA - 18.3.2020 - PODGORICA, MOSKOVSKA 127KEKER MILAN - 16.3.2020 - PODGORICA, VUKA KARADžIĆA 5 III/10KAVARIĆ ALEKSANDAR - 18.3.2020 - PODGORICA, DALMATINSKA 58ŠĆEKIĆ DALIBORKA - 18.3.2020 - PODGORICA, DONjA GORICA BBŠĆEKIĆ ŽARKO - 18.3.2020 - PODGORICA, DONjA GORICA BBMILIĆ MOMČILO - 18.3.2020 - PODGORICA, DONjA GORICA BBRADONČIĆ EMIR - 18.3.2020 - PODGORICA, ISIDORE SEKULIĆ 11SAJKO SAŠO - 18.3.2020 - PODGORICA, JOVANA TOMAŠEVIĆA 9/3VUJAČIĆ ANDRIJA - 18.3.2020 - PODGORICA, CETINjSKI PUT BBJOVANOVIĆ MILICA - 18.3.2020 - PODGORICA, BBDECEVIĆ ALMIR - 18.3.2020 - PODGORICAČAVLOVIĆ JOSIP - 18.3.2020 - PODGORICA, ANDRIJE PALTAŠIĆA 42RADOVIĆ VJERA - 18.3.2020 - PODGORICA, CRNOGORSKIH SERDARA 1/4RAIČKOVIĆ PETAR - 18.3.2020 - PODGORICA, MOSKOVSKA 28DEČEVIĆ ADNAN - 18.3.2020 - PODGORICA, VELjKA VLAHOVIĆAGVERO JELKA - 18.3.2020 - PODGORICA, BJELASIČKA 15GLOMAZIĆ PETAR - 18.3.2020 - PODGORICA, KRALjA NIKOLE 317/4ĐUROVIĆ LjILjANA - 18.3.2020 - PODGORICA, RADOSAVA BURIĆAČAVLOVIĆ VESNA - 18.3.2020 - PODGORICA, ANDRIJE PALTAŠIĆA 42SAVIĆ SRĐAN - 18.3.2020 - PODGORICA, KRALjA NIKOLE BBŽIKIĆ ŽIVKO - 18.3.2020 - PODGORICA, VELIŠE MUGOŠE BBANDRIĆ RADMILA - 18.3.2020 - PODGORICA, DOSITEJA OBRADOVIĆA 9DURUTOVIĆ MILENA - 18.3.2020 - PODGORICA, RISTA STIJOVIĆA 8HALILBEGOVIĆ MAIDA - 18.3.2020 - PODGORICA, BLAŽA JOVANOVIĆA 11DURUTOVIĆ DANILO - 18.3.2020 - PODGORICA, RISTA STIJOVIĆA 8POPOVIĆ JAKOV - 18.3.2020 - PODGORICA, BBŠĆEKIĆ MILAN - 18.3.2020 - PODGORICABUKARICA SLAVEN - 19.3.2020 - PODGORICA, VUKA MANDUŠIĆA 5PEJOVIĆ JELENA - 18.3.2020 - PODGORICA, NIKŠIĆKI PUTGOJKOVIĆ ANA - 18.3.2020 - PODGORICA, DALMATINSKA 178SKROBANOVIĆ MATIJA - 18.3.2020 - PODGORICA, 86VUČINIĆ MILICA - 18.3.2020 - PODGORICA, MARKA MILjANOVARAIČEVIĆ IVAN - 18.3.2020 - PODGORICA, BULEVAR DžORDžA VAŠINGTONA BBRAIČEVIĆ NIKOLA - 18.3.2020 - PODGORICA, BULEVAR DžORDžA VAŠINGTONA 6DAKOVIĆ MILICA - 18.3.2020 - PODGORICA, MOSKOVSKA 4IVANOVIĆ ANA - 18.3.2020 - PODGORICA, 21/A-31TOŠKOVIĆ MARIJA - 18.3.2020 - PODGORICA, I PROLETERSKE 24MILUTINOVIĆ ANĐELKA - 18.3.2020 - PODGORICA, ZABJELO BBKOPRIVICA DRAGAN - 18.3.2020 - PODGORICA, CETINjSKI PUT 32KALUĐEROVIĆ FEĐA - 18.3.2020 - PODGORICA, IVANA VUJOŠEVIĆA 56/4ONEGIN DMITRII - 18.3.2020 - PODGORICA, 79DEDIĆ ANA - 18.3.2020 - PODGORICA, OKTOBARSKE REVOLUCIJE 106RAIČKOVIĆ KATARINA - 18.3.2020 - PODGORICA, DALMATINSKA BBRADOSAVOVIĆ MOMO - 18.3.2020 - PODGORICA, DONjA GORICA BBPAVIĆEVIĆ ALEKSANDAR - 18.3.2020 - PODGORICA, MOJKOVAČKA 26PAVIĆEVIĆ IGOR - 18.3.2020 - PODGORICA, MOJKOVAČKA 26JELIĆ SLAVIŠA - 18.3.2020 - PODGORICA, KRALjA NIKOLE 8/AŠAKOVIĆ VASILIJE - 19.3.2020 - PODGORICA, MALO BRDO BBŠAKOVIĆ DIMITRIJE - 19.3.2020 - PODGORICA, MALO BRDO BBJOKSIMOVIĆ ANASTASIJA - 19.3.2020 - PODGORICA, VLADA ĆETKOVIĆA 24BABOVIĆ MILOVAN - 19.3.2020 - PODGORICA, PARK ŠUMA ZAGORIČ BBĆUPIĆ DAVOR - 19.3.2020 - PODGORICA, KRALjA NIKOLE 70STANKOVIĆ LAZAR - 19.3.2020 - PODGORICA, MILOŠA OBILIĆA 30ELEZOVIĆ HARIS - 19.3.2020 - PODGORICA, 49NEDOVIĆ STEFAN - 19.3.2020 - PODGORICA, VUKOSAVE BOŽOVIĆ 9NIKOLIĆ DRAGAN - 19.3.2020 - PODGORICATOŠIĆ ANĐELKO - 19.3.2020 - PODGORICA, DALMATINSKA 30POT PETRA - 19.3.2020 - PODGORICA, DAJBABE BBPOT DANILO - 19.3.2020 - PODGORICA, DAJBABE BBNENEZIĆ RAJKO - 19.3.2020 - PODGORICA, 176SRBLjANOVIĆ VELIBOR - 19.3.2020 - PODGORICALAKIĆ VELjKO - 19.3.2020 - PODGORICA, LjEŠKOPOLjSKA 82DRAŠKOVIĆ VLADAN - 19.3.2020 - PODGORICA, MARTINIĆKA 16KALEZIĆ NEMANjA - 19.3.2020 - PODGORICA, BBBOŠKOVIĆ ALEKSANDAR - 19.3.2020 - PODGORICA, BBKRIVOKAPIĆ MARINA - 19.3.2020 - PODGORICA, DONjA GORICA 1/AVLAHOVIĆ JELENA - 19.3.2020 - PODGORICA, BBVLAHOVIĆ DALIBOR - 19.3.2020 - PODGORICA, BBVLAHOVIĆ VUK - 19.3.2020 - PODGORICA, BBVLAHOVIĆ DAVOR - 19.3.2020 - PODGORICA, BBMITROVIĆ MILUTIN - 19.3.2020 - PODGORICA, AERODROMSKA 15/61ŠAKOVIĆ DIMITRIJE - 19.3.2020 - PODGORICA, MALO BRDO BBŠAKOVIĆ VASILIJE - 19.3.2020 - PODGORICA, MALO BRDO BBVESKOVIĆ NEMANjA - 19.3.2020 - PODGORICA, PARTIZANSKI PUT BR.100ŠĆEKIĆ DRAGOMIR - 19.3.2020 - PODGORICA, DRAGOLjUBA MILAČIĆA 10VESKOVIĆ SLAVOLjUB - 19.3.2020 - PODGORICA, PARTIZANSKI PUT 100MILANOVIĆ LjILjANA - 19.3.2020 - PODGORICAŽIVKOVIĆ MIHAILO - 19.3.2020 - PODGORICA, VIJENAC KOSOVSKIH JUNAKA 6JOKSIMOVIĆ ALEKSANDAR - 19.3.2020 - PODGORICA, BBĆUPIĆ NIKOLA - 19.3.2020 - PODGORICA, VLADA ĆETKOVIĆA 25RADOVIĆ JELENA - 19.3.2020 - PODGORICA, 107/22STOJANOVIĆ DALIBOR - 19.3.2020 - PODGORICA, BIOČE BBSINĐIĆ KSENIJA - 19.3.2020 - PODGORICA, 54VELjIĆ KARMELA - 19.3.2020 - PODGORICA, OBODSKA BBSTOJANOVIĆ DRAGOSLAV - 19.3.2020 - PODGORICA, BIOČE bbJOVANOVIĆ DUNjA - 19.3.2020 - PODGORICA, VELIMIRA TERZIĆA 11VUJIČIĆ NIKOLA - 19.3.2020 - PODGORICA, 51MATRAK VANjA - 19.3.2020 - PODGORICA, JOSIPA BROZA TITA 3/43ADAMOVIĆ DESA - 19.3.2020 - PODGORICA, VRANIĆI BBMARAŠ LjUBICA - 19.3.2020 - PODGORICA, BIJELO POLjE BBBRAŠANAC DANILO - 19.3.2020 - PODGORICA, 18BAUKOVIĆ NEMANjA - 19.3.2020 - PODGORICA, GORIČANI BBBRAŠANAC DUŠKA - 19.3.2020 - PODGORICA, 17POPOVIĆ ALEKSANDAR - 19.3.2020 - PODGORICA, MAHALA BBNENEZIĆ BILjANA - 19.3.2020 - PODGORICA, 176ĐORĐEVIĆ TAMARA - 19.3.2020 - PODGORICA, VLADA ĆETKOVIĆA BL.XV 1/14KOVAČEVIĆ MARINA - 19.3.2020 - PODGORICA, TRG BOŽANE VUČINIĆ 6ĐORĐEVIĆ NEBOJŠA - 19.3.2020 - PODGORICA, VLADA ĆETKOVIĆA BL XV 1/14KOVAČEVIĆ SRĐAN - 19.3.2020 - PODGORICA, TRG BOŽANE VUČINIĆ 6ŠEKULARAC IVO - 19.3.2020 - PODGORICA, BULEVAR SVETOG PETRA CETINjSKOG 79ŽIŽIĆ NIKOLETA - 19.3.2020 - PODGORICA, KOZARAČKA 48NEDOVIĆ BOJANA - 19.3.2020 - PODGORICA, VUKOSAVE BOŽOVIĆ BR.9ADžIĆ ANETA - 19.3.2020 - PODGORICA, II CRNOGORSKOG BATALjONA 16AMARKOVIĆ BLAŽO - 19.3.2020 - PODGORICA, VELIMIRA STOJANOVIĆA 24PUPOVIĆ ANDREJ - 19.3.2020 - PODGORICA, ADMIRALA ZMAJEVIĆA 71BOŽOVIĆ ANDREA - 19.3.2020 - PODGORICA, 131MARAŠ GORAN - 19.3.2020 - PODGORICA, MAHALA BBPEROVIĆ BOŠKO - 19.3.2020 - PODGORICA, 54ŠKULETIĆ JOVANA - 19.3.2020 - PODGORICA, BEOGRADSKA 76MLAĐENOVIĆ LUKA - 19.3.2020 - PODGORICA, AVNOJ-A 82PEROVIĆ MIRKO - 19.3.2020 - PODGORICA, VLADA ĆETKOVIĆA BBBLEČIĆ ŽELjKO - 19.3.2020 - PODGORICA, 19BLEČIĆ MARIJA - 19.3.2020 - PODGORICA, 19ĐURIŠIĆ RADMILA - 19.3.2020 - PODGORICA, POHORSKA 37RADONjIĆ MARKO - 19.3.2020 - PODGORICA, STUDENTSKA LAM.8TOMAŠIĆ ANA - 19.3.2020 - PODGORICA, MILOŠA OBILIĆA S/2-BJAUKOVIĆ KSENIJA - 19.3.2020 - PODGORICA, BRACANA BRACANOVIĆA 62/VTOMAŠIĆ DENIS - 19.3.2020 - PODGORICA, MILOŠA OBILIĆA S/2-BKRSTOVIĆ OLjA - 19.3.2020 - PODGORICA, GOLUBOVCI BBŠOFRANAC STEFAN - 19.3.2020 - PODGORICA, 1MALEŠEVIĆ LAZAR - 19.3.2020 - PODGORICA, KOSTE RACINA 19ĐURAŠKOVIĆ ANA - 19.3.2020 - PODGORICA, SLOBODANA ŠKEROVIĆA 36MUGOŠA ACO - 19.3.2020 - PODGORICA, DONjA GORICA BBŠIKMANOVIĆ BALŠA - 19.3.2020 - PODGORICA, BULEVAR SAVE KOVAČEVIĆA 20DEDIĆ JANKO - 19.3.2020 - PODGORICA, KRALjA NIKOLE 72MUGOŠA ANDRIJA - 19.3.2020 - PODGORICA, DONjA GORICA BBVUJISIĆ VASILIJE - 19.3.2020 - PODGORICA, 7/2NOVOSEL ALEKSANDAR - 19.3.2020 - PODGORICA, LUDVIGA KUBE BBPAVIĆEVIĆ ILIJA - 19.3.2020 - PODGORICA, 132VUKSANOVIĆ ANĐELKO - 19.3.2020 - PODGORICA, ZAGORIČ B.VUKOVIĆAĐURAŠKOVIĆ ANA - 19.3.2020 - PODGORICA, SLOBODANA ŠKEROVIĆA 36JOKIĆ VOJIN - 19.3.2020 - PODGORICA, KOSMAJSKA 24RADULOVIĆ LAZAR - 19.3.2020 - PODGORICA, 56LjUJIĆ NATAŠA - 19.3.2020 - PODGORICA, 111/15LjUJIĆ MARKO - 19.3.2020 - PODGORICA, 111/15ĆORIĆ DANILO - 19.3.2020 - PODGORICA, MAHALA BBKNEŽEVIĆ NIKOLA - 19.3.2020 - PODGORICA, BBJOVANOVIĆ DIMITRIJE - 19.3.2020 - PODGORICA, LUDVIGA KUBE 14BULIĆ ĐORĐE - 19.3.2020 - PODGORICA, RADOSAVA BURIĆA 206JOVANOVIĆ ANDRIJANA - 19.3.2020 - PODGORICA, LUDVIGA KUBE 14MUGOŠA FILIP - 19.3.2020 - PODGORICA, DONjA GORICA BBMILOSEVIC NIKOLA - 19.3.2020 - PODGORICA, TRG NIKOLE KOVAČEVIĆA 1VIŠNjIĆ SUAD - 19.3.2020 - PODGORICA, ADMIRALA ZMAJEVIĆA 52ŠĆEKIĆ SLOBODAN - 19.3.2020 - PODGORICA, PARK ŠUMA ZAGORIČ BBŠĆEKIĆ ĐORĐE - 19.3.2020 - PODGORICA, PARK ŠUMA ZAGORIČ BBOKUKA ANjA - 19.3.2020 - PODGORICA, TIVATSKA BBŠĆEKIĆ RADOJKA - 19.3.2020 - PODGORICA, NIKOLE TESLE BBSEKULIĆ PETAR - 19.3.2020 - PODGORICA, BULEVAR IVANA CRNOJEVIĆA 55VUJAČIĆ MIA - 19.3.2020 - PODGORICA, GOLUBOVCIVUJAČIĆ MIODRAG - 19.3.2020 - PODGORICA, GOLUBOVCIKOVAČEVIĆ DIJANA - 19.3.2020 - PODGORICA, 84/5JANKOVIĆ NEBOJŠA - 19.3.2020 - PODGORICA, D2/36KOVAČEVIĆ DARKO - 19.3.2020 - PODGORICA, 84/5AJKOVIĆ MLADEN - 19.3.2020 - PODGORICA, MOJANOVIĆI BBPEROVIĆ IVAN - 19.3.2020 - PODGORICA, 4BAKIĆ IGOR - 19.3.2020 - PODGORICA, 14A/21BAKIĆ ALEKSANDRA - 19.3.2020 - PODGORICA, 14a/21BAKIĆ ANASTASIA - 19.3.2020 - PODGORICA, 14A/21RADOVIĆ ANDRIJA - 19.3.2020 - PODGORICA, MAHALAKNEŽEVIĆ GORAN - 19.3.2020 - PODGORICA, BULEVAR SVETOG PETRA CETINjSKOG 54STRUGAR VELIMIR - 19.3.2020 - PODGORICA, 1STRUGAR ANDRIJA - 19.3.2020 - PODGORICA, 1KRSTOVIĆ NIKOLA - 19.3.2020 - PODGORICA, ŠUŠUNjA BBŠĆEKIĆ MOMIR - 19.3.2020 - PODGORICA, PARK ŠUMA ZAGORIČ BBŠĆEKIĆ NATAŠA - 19.3.2020 - PODGORICA, PARK ŠUMA ZAGORIČ BBJANKOVIĆ DANOJLA - 19.3.2020 - PODGORICA, TRG NIKOLE KOVAČEVIĆA 2JANKOVIĆ NIKOLINA - 19.3.2020 - PODGORICA, TRG NIKOLE KOVAČEVIĆA 2RAKOVIĆ BOJAN - 19.3.2020 - PODGORICA, PILOTA CVETKOVIĆA I MILOJEVIĆA 9RADONjIĆ MIRKO - 19.3.2020 - PODGORICA, SKOPSKA 114VUKOTIĆ PETAR - 19.3.2020 - PODGORICA, M3ĐUKIĆ BOJAN - 19.3.2020 - PODGORICA, 83VESKOVIĆ LUKA - 19.3.2020 - PODGORICA, RIMSKI TRG 8ĆUPIĆ DAVOR - 19.3.2020 - PODGORICA, KRALjA NIKOLE 70STANKOVIĆ LAZAR - 19.3.2020 - PODGORICA, MILOŠA OBILIĆA 30MIHAJLOV BOBAN - 19.3.2020 - PODGORICA, ZMAJ JOVINA 113/1KOVIJANIĆ ANĐELA - 19.3.2020 - PODGORICA, CETINjSKI PUT 56/39ELEZOVIĆ HARIS - 19.3.2020 - PODGORICA, 49PETANOVIĆ DANILO - 19.3.2020 - PODGORICA, IVANA VUJOŠEVIĆA 15UBOVIĆ IVAN - 19.3.2020 - PODGORICA, IVANA VUJOŠEVIĆA 24PETANOVIĆ ANDRIJA - 19.3.2020 - PODGORICA, BULEVAR REVOLUCIJE 72GARIĆ DIJANA - 19.3.2020 - PODGORICABRNOVIĆ BLAŽO - 19.3.2020 - PODGORICA, VOJISLAVLjEVIĆA 40JOVANOVIĆ SRĐA - 20.3.2020 - PODGORICA, IVANA VUJOŠEVIĆA 32POPOVIĆ DARKO - 20.3.2020 - PODGORICA, VLADIKE DANILA 34ZEJAK RADOJICA - 20.3.2020 - PODGORICA, PARK ŠUMA ZAGORIČ BBPOPOVIĆ NEBOJŠA - 20.3.2020 - PODGORICA, ALEKSANDRA PUŠKINA BBMARKOVIĆ VUKO - 20.3.2020 - PODGORICA, 12KALEZIĆ ZORAN - 20.3.2020 - PODGORICA, DONjA GORICA BBPAVIĆEVIĆ KSENIJA - 20.3.2020 - PODGORICA, 8PAVIĆEVIĆ DUŠAN - 20.3.2020 - PODGORICA, 8/38PAVIĆEVIĆ ZORICA - 20.3.2020 - PODGORICA, VASA RAIČKOVIĆA 29TAJIĆ JOVAN - 20.3.2020 - PODGORICA, MOSORSKA BBTAJIĆ MILIĆ - 20.3.2020 - PODGORICA, MOSORSKA BBNENEZIĆ MAKSIM - 20.3.2020 - PODGORICA, BULEVAR IVANA CRNOJEVIĆA 149STOJANOVIĆ NAĐA - 20.3.2020 - PODGORICA, BEOGRADSKA 37-ANIKOLIĆ ANDRIJANA - 20.3.2020 - PODGORICA, LjUBOTINjSKIH JUNAKA 47MARKOVIĆ ANĐELA - 20.3.2020 - PODGORICA, JOVANA TOMAŠEVIĆA 31PEJOVIĆ MATIJA - 20.3.2020 - PODGORICA, 25MEDENICA RADOJICA - 20.3.2020 - PODGORICA, ŽABLjAČKA 10MEDENICA MARIJA - 20.3.2020 - PODGORICA, ŽABLjAČKA 10KRSTOVIĆ ŽIVKO - 20.3.2020 - PODGORICA, GOLUBOVCI BBSTEVOVIĆ DUŠKO - 21.3.2020 - PODGORICA, BJELASIČKA 22STEVOVIĆ DRAGIŠA - 21.3.2020 - PODGORICA, BJELASIČKA 22KORAĆ AZRA - 18.3.2020 - ROŽAJE, BBIBRAHIMOVIĆ ALDINA - 18.3.2020 - ROŽAJE, MARŠALA TITA BBFEJZIĆ RAZA - 18.3.2020 - ROŽAJE, BALOTIĆE BBMURIĆ ALMIN - 18.3.2020 - ROŽAJE, HURIJE BBFETAHOVIĆ ASIM - 19.3.2020 - ROŽAJE, 37FETAHOVIĆ SABAHETA - 19.3.2020 - ROŽAJE, BBDEMIĆ ESMA - 19.3.2020 - ROŽAJE, IBARAC BBAGOVIĆ ALADIN - 19.3.2020 - ROŽAJE, JAHA KURTAGIĆA BBDACIĆ HARIS - 19.3.2020 - ROŽAJE, KARAVANSKI PUT 42FELEĆ IRMA - 21.3.2020 - ROŽAJE, JAHA KURTAGIĆA 10STEVOVIĆ HANA - 21.3.2020 - ROŽAJE, JAHA KURTAGIĆA 10PEROVIĆ UGLjEŠA - 18.3.2020 - TIVAT, KALIMANj BBDRAGOVIĆ ANDRO - 18.3.2020 - TIVAT, RADOVIĆI BBSAVIĆ HELENA - 18.3.2020 - TIVAT, OPATOVO BBMEŠTROVIĆ ILIJANA - 18.3.2020 - TIVAT, BBKLEPIĆ FETABA - 19.3.2020 - TIVAT, BRDA BBPETROVIĆ DUŠANKA - 18.3.2020 - TIVAT, KRAŠIĆI BBBEĆIR ANĐELA - 18.3.2020 - TIVAT, BONIĆI BBPAVLOVIĆ KSENIJA - 18.3.2020 - TIVAT, KALIMANj 43ŠĆEKIĆ MAŠA - 18.3.2020 - TIVAT, 5BPANTOVIĆ VUK - 18.3.2020 - TIVAT, MARIĆI BBTIMOSHKINA OLGA - 18.3.2020 - TIVAT, BBBURIĆ MARIN - 18.3.2020 - TIVAT, 37ŠTILET RADOMIR - 18.3.2020 - TIVAT, KALIMANj BBKORDIĆ DARKO - 18.3.2020 - TIVAT, BBARANDJUS IVICA - 18.3.2020 - TIVAT, ČEŠLjAR BBNIKŠIĆ BALŠA - 19.3.2020 - TIVAT, II DALMATINSKE 3EMATIJEVIĆ POT ANTONIA - 19.3.2020 - TIVAT, KALIMANj BBKRSTIĆ BOGOLjUB - 19.3.2020 - TIVAT, SELjANOVO BBPRČETIĆ SLAVKO - 19.3.2020 - TIVAT, RADOVIĆI BBRADOVIĆ NAĐA - 19.3.2020 - TIVAT, DUMIDRAN BBSAMARDžIĆ SLAVOMIR - 19.3.2020 - TIVAT, KAVA BBKNEŽEVIĆ NEMANjA - 19.3.2020 - TIVAT, 10MRDAK NIKOLA - 19.3.2020 - TIVAT, 27MASTILOVIĆ ISIDOR - 19.3.2020 - TIVAT, MAŽINA BBFILIPOVIĆ LEDA - 19.3.2020 - TIVATKOVAČEVIĆ JULIJA - 19.3.2020 - TIVAT, MAŽINA BBJEVTIĆ BILjANA - 19.3.2020 - TIVAT, BBSTANOJEVIĆ ALEKSANDAR - 19.3.2020 - TIVAT, KALIMANj BBDEVIĆ MARIJA - 19.3.2020 - TIVAT, II DALMATINSKE P+7DAMJANOVIĆ VLADE - 19.3.2020 - TIVAT, RADOVIĆI BBANĐELIĆ MILICA - 20.3.2020 - TIVAT, KALIMANj BBKALUĐEROVIĆ MARKO - 20.3.2020 - TIVAT, BBKALUĐEROVIĆ JOVANA - 20.3.2020 - TIVAT, 5AEROVIĆ ELVIR - 20.3.2020 - TIVAT, 33BRINIĆ PETAR - 20.3.2020 - TIVAT, KALIMANj BBMARSENI ELVIN - 18.3.2020 - ULCINj, BBSELOVIĆ ZENEL - 18.3.2020 - ULCINj, ULCINj BBSELOVIĆ LjEME - 18.3.2020 - ULCINj, ULCINj BBĐEČEVIĆ ĐULIZARA - 18.3.2020 - ULCINj, DONjI ŠTOJ BBMADžAR HATIDžE - 19.3.2020 - ULCINj, VLADIMIR BBMADžAR MUSAJA - 19.3.2020 - ULCINj, VLADIMIR BBISLjAMOVIĆ NAZMIJA - 19.3.2020 - ULCINj, MIDE BBŠAPTAFOVIĆ SUAD - 19.3.2020 - ULCINj, KRAVARI BBVASILjEVIĆ SLOBODAN - 19.3.2020 - ULCINjDžINOVIĆ ARMIN - 19.3.2020 - ULCINj, VELIKA PLAŽA BBZIRAMOV BRANISLAV - 19.3.2020 - ULCINj, BBHEGEDIŠ LIDIJA - 19.3.2020 - ULCINj, BBHEGEDIŠ IGOR - 19.3.2020 - ULCINj, BBRAŠIĆ NADA - 19.3.2020 - ULCINj, KRUČE BBDJURIŠIĆ MILKA - 19.3.2020 - ULCINj, ULCINjSKI MOREPLOVCI 15ĐURIŠIĆ DUŠAN - 19.3.2020 - ULCINj, ULCINjSKI MOREPLOVCI BR.15BATRIĆEVIĆ BOJANA - 19.3.2020 - ULCINj, ULICA 8 1BATRIĆEVIĆ MILENA - 19.3.2020 - ULCINj, ULICA 8 BR.1KATANA DžABIR - 19.3.2020 - ULCINj, ĆAZIMA RESULBEGOVIĆA 36MADžAR HATIDžE - 19.3.2020 - ULCINj, VLADIMIR BBMADžAR MUSAJA - 19.3.2020 - ULCINj, VLADIMIR BBISLjAMOVIĆ NAZMIJA - 19.3.2020 - ULCINj, MIDE BBŠAPTAFOVIĆ SUAD - 19.3.2020 - ULCINj, KRAVARI BBFLAMURI SAMI - 20.3.2020 - ULCINj, 37KLjAJEVIĆ SLAVKO - 18.3.2020 - ŽABLjAK, ŽABLjAK BBPAVLOVIĆ MILOŠ - 19.3.2020 - ŽABLjAK, TMAJEVCI BBNOVOSEL ŽIVKO - 19.3.2020 - ŽABLjAK, JAKOVA OSTOJIĆA 6RADOJEVIĆ RADIVOJE - 19.3.2020 - ŽABLjAK, JEZERO-ŠARANSKOG BATALjONA BBPEJOVIĆ JELENA - 19.3.2020 - ŽABLjAK, NASELjE TMAJEVCI bbPEJOVIĆ DUŠKO - 19.3.2020 - ŽABLjAK, TMAJEVCI BBBOJOVIĆ JOVAN - 19.3.2020 - ŽABLjAK, KOVAČKA DOLINA BBĐERKOVIĆ STEFAN - 19.3.2020 - ŽABLjAK, NARODNIH HEROJA BBŠLjIVANČANIN NINA - 20.3.2020 - ŽABLjAK, ŽABLjAK BBAJDARPAŠIĆ NERMINA - 18.3.2020 - U PROCEDURIŠABOTIĆ AJKUNA - 18.3.2020 - U PROCEDURIRAMOVIĆ VILDANA - 18.3.2020 - U PROCEDURIGRUDA SEIDA - 18.3.2020 - U PROCEDURIAJDARPAŠIĆ ŠEĆO - 18.3.2020 - U PROCEDURIFERATOVIĆ HELMID - 18.3.2020 - U PROCEDURIFERATOVIĆ SEMIR - 18.3.2020 - U PROCEDURINIKOLIĆ VLADIMIR - 18.3.2020 - U PROCEDURINOGULOVIĆ ANDRI - 18.3.2020 - U PROCEDURIBERISHAJ RINOR - 18.3.2020 - U PROCEDURIĐURIĆ DRAGAN - 18.3.2020 - U PROCEDURIJANjUŠEVIĆ DEJAN - 19.3.2020 - U PROCEDURIJANjUŠEVIĆ MIROSLAV - 19.3.2020 - U PROCEDURIPOPOVIĆ OLGA - 19.3.2020 - U PROCEDURIZEKAVICA MILORAD - 19.3.2020 - U PROCEDURIMASLENNIKOV VLADISLAV - 19.3.2020 - U PROCEDURIŠEVALjEVIĆ-JOVANOVIĆ MIRELA - 19.3.2020 - U PROCEDURIDJOKOVIĆ MARKO - 19.3.2020 - U PROCEDURIKOVAČEVIĆ DARKO - 19.3.2020 - U PROCEDURIKARADAGLIĆ UROŠ - 19.3.2020 - U PROCEDURIPEJOVIĆ RADOVAN - 19.3.2020 - U PROCEDURIKARAPANDžIĆ SAŠA - 19.3.2020 - U PROCEDURIIVIC STJEPAN - 19.3.2020 - U PROCEDURIARSENIJEVIC SLAVKO - 19.3.2020 - U PROCEDURIBOSNjAKOVIC VIDOJE - 19.3.2020 - U PROCEDURILAKIĆ NEBOJŠA - 19.3.2020 - U PROCEDURIHOLjEVAC DAVOR - 19.3.2020 - U PROCEDURILEARNED GEORGE EDWARD - 19.3.2020 - U PROCEDURIFELEĆ LUKA - 21.3.2020 –U PROCEDURI