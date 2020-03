- Šta se to ovih dana dešava u Crnoj Gori? Crnogorske vlasti umesto da se kriminalcima i kriminalnim obračunima na ulicama, bave se sveštenicima, monasima i slobodnim novinarima! Njih prate i prisluškuju. Vlasti su slepe i gluve na kriminalna dešavanja.Ovo je u porti manastira Đurđevi stupovi pred hiljadama građana i vernika iz Berana i okoline kazao jeromonah Evstatije, sabrat manastira.- Zamislite-sveštenike, monahe i slobodne novinare prate i prisluškuju, i posebno njihov rad prate a kada prate sveštenike, molimo ih da pažnju obrate na one na koje bi trebalo. Neka obrate pažnju na ovaj okupljeni narod, nebitno koliko ih je, i neka čuju da je protiv ovakvog Zakona sedamdeset odsto naroda Crne Gore. Njih Ustav Crne Gore obavezuje da budu narodna vlast. Oni moraju da slušaju volju naroda i da budu u službi naroda - rekao je Evstatije, koji je posebno pozdravio sveštenika koji je na litiju i moleban došao iz Tutina i koji je, kako je kazao, imao problem na granici.-Policija ga je pretresala. Mi pozivamo da to ne rade. Dobro svi znamo, i mala deca znaju šta se sve preteruje preko tih granica. Nisu sveštenici problem Crne Gore. Mi se borimo da u Crnoj Gori svi imaju ista prava i to ne treba nikom da smeta. To treba svi da podrže, poručio je jeromonah Evstatije, posle jedne od najmasovnijih litija održanih u Beranama od usvajanaj spornog Zakona o slobodi veroispovesti.