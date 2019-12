Predsednik Prave Crne Gore, Marko Milačić, izjavio je danas da će se, pošto je vlast odlučila da blokira gotovo ceo grad, vernici i građani, koji se protive usvajanju predloženog zakona o slobodi veroispovesti, najpre okupiti kod Hrama Hristovog vaskrsenja. Nisu, kaže, želeli da izazivaju incidente i sukobe sa policijom, jer žele da budu konstruktivni, a sve se, dodao je, odvija brzo. Nakon okupljanja isped Hrama krenuće ka zgradi Skupštine, a na pitanje kako misle da se probiju do tamo, Milačić je rekao da su već navikli na probleme i da će videti. "U svakom slučaju odgovorićemo na to, mi smo ljudi koji branimo naše svetinje", jasan je Milačić i dodao da će odgovor biti onakav kakav dolikuje. Ističe da neće praviti incidente, već da samo žele da održe miran i dostojanstven skup sa kojeg treba da pošalju poruku ohrabrenja građanima. Nećemo praviti incidente, želimo miran, civilizovan i dostojanstven skup. Milačić, koji kaže da je celu noć proveo ispred zgrade crnogorskog parlamenta, rekao je da je vlast ovom blokadom pribegla još jednom novom sloju torture. Grad, ističe, nikada kao danas nije bio blokiran, zatvoreni su svi prilazi u širem centru grada i sve, kaže, liči na okupaciju. "To je dakle neviđeno, doveli su i konjicu, veiki broj policajaca pristiže iz svih gradova Crne Gore, kao da je reč o okupaciji, kao da mi okupirao Crnu Gora. Upravo oni to rade. Mi smo došli ovde da odbranimo Crnu Goru, a ne da je okupiramo", rekao je Milačić.

Umesto u manastiru Svetog Simeon Mirotočivog služen je moleban ispred policijskog kordona na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog. Prethodno je došlo do razgovora sveštenika Predrag Šćepanovića i jednog od policijski rukovodilaca Darka Mađarića iz Nikšića. - Možete li nam omogućiti da prođemo do manastira. Ovo nije politički skup i niste obavezni da nas sprečavate u službi. Cenimo vaš posao, profesionalni odnos koji ste imali u Nikšiću na Crkveno-narodnom saboru -rekao je otac Predrag.

Čelnici Centra Berane razgovarali su sa parohom beranskim protojerejom Draganom Ristićem insistirajući da on pozove narod da se raziđe sa blokirane deonice. Međutim, on je odgovorio da on nije pozvao ljude da blokiraju magistralu, odnosno da je svako tu došao po svom nahođenju i da može ostati ili otići sa puta.Potom je vršen pritisak na čelnike vladajuće koalicije u Beranama.Oni su odgovorili da nisu nikoga pozvali na blokadu i da je svako došao, ili izostao, u skladu sa svojim ubeđenjima

VULIN: STIDIM SE OVOG VREMENA I OVOG REGIONA

Žao mi je što se danas ovo dešava u Podgorici i boli me što je moj narod jedini narod u Evropi koji mora da se bori i za svoje pravo da ide u bogomolju, da ide u crkvu u koju je išao vekovima, kazao je danas ministar odbrane Aleksandar Vulin pred poslanicama u parlamentu Srbije.



"Stidim se ovog vremena i ovog regiona. Što svi ćute na to da srpski narod mora da moli ili da se bori i da se otima za mesta gde je sahranjivao svoje očeve i gde čuva svetinje koje su ga sačuvale i učinile baš onakvim kakav jeste. Ne znam zašto ćuti cela Evropa", rekao je Vulin obraćajući se poslanicima.



Naveo je da ne zna zašto Evropa, koja je tako osetljiva na svaku povredu verskog prava, na svaku povredu ljudskog prava, sada ćuti kada vidi da se Srbima oduzimaju njihova vekovna prava.



"Boli što EU, OEBS, sve te velike i moćne organizacije koje su nastale na suštini, na poštovanju ljudskih, pa i verskih prava, jer religija jeste ljudsko pravo, zašto sada tako uporno ćute i prave se da ne vide da srpski narod, jedini narod u Evropi mora da dokazuje da postoji i mora da pokazuje i dokazuje i da se izbori za svoje pravo da ima mesto gde će se moliti svom Bogu", kazao je Vulin i dodao da su Srbi jedini narod u Evropi koji je u opasnosti da ostane bez sećanja, bez temelja svog postojanja.



Ministar je rekao i da mi da ćutimo o tome ne možemo.



"I ja da doživljavam na isti način državu koja to radi mom narodu kao što sam do sada doživljavao ne mogu. Ne mogu da prihvatim da se to dešava i da se ništa ne menja. Stvari se menjaju. Kako se odnostite prema Srbima sa kojima živite tako se odnosite prema Srbiji kraj koje živite", poručio je.