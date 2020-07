Branko VLAHOVIĆ | 08. jul 2020. 09:00 | Komentara: 0

VOJNOTEHNIČKA saradnja Rusije i Srbije poslednjih nekoliko godina podignuta je na viši nivo. Ona se razvija u formatu strateškog partnerstva o kojem su govorili rukovodioci naših država. Potpisan je međuvladin dogovor o vojnotehničkoj saradnji, realizuju se projekti o isporuci oružja i vojne tehnike kao i rezervnih delova. Osim toga radi se na remontu i modernizaciji ranije isporučene tehnike.

To, za "Novosti", poručuje Dmitrij Jevgenjevič Šugajev, direktor Federalne službe vojnotehničke saradnje Ruske Federacije, inače u krugu veoma važnih saradnika predsednika Vladimira Putina.

o Osim aviona i helikoptera, koje je dobila poslednjih nekoliko godina, Srbija je nabavila i PVO sisteme "Pancir". Planira li Rusija da i ubuduće pomaže našoj zemlji kao svom savezniku da osavremeni svoju protivvazdušnu odbranu?

- Saradnja naših zemalja realizuje se u više pravaca, ali je u sferi avijacije i tehnike PVO poslednjih godina bila najobimnija. Srbija u naoružanju ima avione "mig-29", od kojih je šest isporučeno iz sastava Ministarstva odbrane RF, helikopteri su iz porodice Mi, kao i ruski sistemi PVO. Od realizovanih ugovora mogu da navedem isporučene helikoptere Mi-17B-5. U junu 2018. bio je potpisan ugovor za prodaju helikoptera Mi-35 M, koji su isporučeni krajem 2019. Baterija "Pancira-S1" bila je isporučena početkom ove godine. Naši partneri iz Srbije su izrazili interesovanje da nabave i druge sisteme PVO i mi smo spremni da udovoljimo Srbiji kao našem davnašnjem savezniku i pouzdanom partneru. Tim pre ruski proizvođači i specijalni izvoznik "Rosoboroneksport" danas predlažu danas široku liniju prvoklasnih sredstava PVO raznog dometa. Nastavljamo da o tome razgovaramo sa partnerima iz Srbije, ali o konkretnim rezultatima rano je govoriti.

KINA ULAŽE MNOGO NOVCA o KINA je godinama veliki kupac vaše vojne tehnike, posebno avionskih motora. Amerikanci nemaju visoko mišljenje o kineskom oružju, kakvo je vaše mišljenje o tehnici konkurenata?

- Kina ulaže ozbiljne napore i sredstva da poveća tehničke i eksploatacione karakteristike, kako civilne tako i vojne produkcije. Kao i druge zemlje, ona nudi svoju tehniku na svetskom tržištu. Mi smo spremni za poštenu konkurenciju, sistematski povećavamo kvalitet i bojeve mogućnosti naše tehnike.

o Možete li objasniti koje su sve mogućnosti "Pancira"?

- "Pancir S1" je PVO sredstvo malog dometa. Njime upravljaju dvojica operatera. On ima navođene rakete i automatske topove. Namenjen je zaštiti manjih objekata od vazdušnih napada aviona i dronova, ali može da vodi borbu sa lakim oklopnim vozilima i protivničkom živom silom. Posebna osobina tog sistema je što on vrlo brzo, za četiri do šest sekundi, može neprekidno da prelazi na ciljeve koji relativno nisko lete.

o Da li je u okviru kupovine oružja i vojne tehnike predviđena i obuka srpskih vojnika?

- Pri potpisivanju ugovora sa Srbijom uvek se dogovara i obuka srpskih specijalista. Tako je i 2019. prošla obuka i bojeva primena na "Panciru S1" i helikopterima. To je neophodno da bi srpski vojnici mogli odmah da počnu da rade sa tom vojnom tehnikom kad stignu u Srbiju.

o Da li je planirano u bližoj budućnosti da ruska i srpska vojna industrija zajednički proizvode i nastupaju na tržištima trećih zemalja?

- Tehnološka saradnja je jedno od najsloženijih pitanja u našoj sferi delatnosti. Osim visokog nivoa razvoja međusobnih odnosa, neophodno je uzeti u obzir i tehnološke mogućnosti proizvođača. Mora se jasno razumeti koji su vidovi tehnike prioritet proizvodnje i koliki je obim proizvodnje, jer bez toga tehnološka saradnja neće biti rentabilna. Neophodna je kompleksna analiza, jer proizvodnja vojne tehnike u zemlji partnera može biti bitno skuplja nego direktna nabavka iz Rusije, a to ne bi bilo korisno obema državama. Principijelno, Rusija je spremna da razvija bilo koji oblik saradnje sa Srbijom, ali to treba biti po uzajamno povoljnim uslovima, a ne samo u ime "tehnološkog partnerstva", što lepo zvuči. Imamo dobar primer uspešne kooperacije remontovanja dela tehnike sarađujući sa remontnim zavodom "Moma Stanojlović".

o Hoće li "Moma" uspeti da podigne svoj nivo i postane regionalni centar za remont helikoptera?

- To pitanje je na dnevnom redu od 2016. Od tada se razgovaralo o različitim varijantama realizacije tog projekta. Kao prvi pozitivni korak u tom pravcu mogu da navedem činjenicu da je ARZ "Moma Stanojlović" prošle godine uspešno remontovao helikoptere tipa Mi iz Severne Makedonije. Mi smo spremni da nastavimo rad po dogovorenoj shemi i u perspektivi ako raširimo krug klijenata iz zemalja regiona. Srbija može biti regionalni centar remonta helikoptera i druge avio-tehnike.

o U vreme SSSR mnoga ekonomska pitanja između naših zemalja rešavala su se preko bartera (razmena robe za robu). Može li takvo iskustvo danas biti korisno u oblasti vojnotehničke saradnje?

- U vreme SSSR se takva varijanta saradnje zaista koristila. Ali savremena realnost diktira druge uslove. Svetsko tržište oružja stoji na ekonomskim zakonima, a trgovina pretpostavlja prodaju robe za neku od valuta, a ne na razmenu robe. Mada ne treba negirati da SAD i neke druge zemlje nastavljaju da koriste sankcije protiv Rusije i kao instrument pritiska na naše partnere koriste upravo barter. Tako on opet postaje alternativna forma tradicionalnim formama plaćanja.

PVO sistem "Pancir-S1"

o Analitičari ocenjuju da svetsko tržište izvoza oružja vredi oko 100 milijardi dolara. Koliko je učešće Rusije?

- Vojnotehnička saradnja je specifična forma međunarodne delatnosti, pomoću koje mi doprinosimo jačanju nacionalne bezbednosti država koje su naši saveznici. Kvalitetno oružje daje državi mogućnost da se zaštiti od spoljne agresije i obezbedi svoj mirni razvoj. Isporučujući vojne proizvode inostranim partnerima naša zemlja stiče vojnopolitičke saveznike u za nas strateški važnim regionima sveta. Danas Rusija ima vojnotehničku saradnju sa više od 100 država, vojna tehnika se isporučuje u više od 50 zemalja. Izvoz oružja i vojne tehnike Ruska Federacija ostvaruje samo u okvirima našeg nacionalnog zakonodavstva, uz poštovanje međunarodnih normi i pravila. Poslednjih nekoliko godina Rusija je jedan od vodećih svetskih izvoznika oružja. Nije tajna da suvereno čuva drugo mesto među glavnim izvoznicima sa godišnjim obimom oko 15 milijardi dolara.

o Bez obzira na to što Amerika raznim sankcijama protiv Rusije pokušava da smanji izvoz ruskog oružja, vaša prodaja stalno raste. Dobar primer je sistem S-400. Kako vi objašnjavate rast popularnosti vaše moderne vojne tehnike?

- Kao prvo, mi uvek podvlačimo da je naša vojna tehnika pouzdana i efikasna za zaštitu i suzdržavanje protivnika. Korisnici ocenjuju njenu visoku pouzdanost u bilo kakvim klimatskim uslovima. Osim toga ruska vojna tehnika se odlikuje time što može brzo da se popravi. Ali mislim da je danas glavni argument u korist izbora ruske tehnike to što se potvrđuje njena efikasnost u realnim ratnim uslovima. Sada uspešno izvozimo S-400, savremene avione SU-35, spremni smo da prodajemno laki lovac "MIG-35", savremeni tenk T-14.

o Znajući kakvu propagandnu mašinu koristi Zapad, da li vam je teško da ubedite nove kupce da nabave vaše oružje i vojnu tehniku?

- U poslednjih nekoliko godina Rusija se sudarila sa pokušajima bez presedana SAD i njihovih saveznika da izoluju našu zemlju u međunarodnoj areni. Stalno se uvode sankcije. Nažalost, to je već davno prešlo granice konkurentske borbe. U nekim slučajevima nas teraju da se zamislimo o tome da se Amerika otvoreno zaigrala i da misli da joj je sve dozvoljeno. Na sreću takva politika SAD izaziva danas alergiju kod sve većeg broja partnera koji ne žele da žrtvuju interese svoje nacionalne bezbednosti u ime nečije koristi. Zbog toga značajan broj partnera i dalje bira rusku tehniku. Isporuka S-400 Turskoj prošle godine, potpisivanje i realizacija ugovora za isporuku S-400 i fregata u Indiju, ugovori na više od milijardu dolara afričkim zemljama, sve su to samo neke od poznatih činjenica koje potvrđuju moje reči o neprihvatljivosti pritisaka na suverene države o pitanjima nacionalne bezbednosti. Usporedo sa tim, Rusija ne prestaje da traži nove naručioce. Rusija ne postavlja političke uslove, ne nameće svoje političke vrednosti partnerima. Mi smo pouzdan i ako može da se kaže komforan partner, koji predlaže kvalitetnu tehniku za realnu cenu. Zato na tržištu oružja postoji realna potražnja za našim proizvodima.