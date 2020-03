Novosti Online | 30. mart 2020. 11:44 | Komentara: 0

Preživeli iz dva dramatična spasavanja koja je pratio ceo svet, urušavanja rudnika u Čileu 2010. i pada aviona u Andama 1972., savetovali su kako preživeti izolaciju dok raste broj zaraženih virusom korona u svetu.- Ljudi, ne odustajte! Smisao za humor je jako važan - kaže Mario Sepulveda, jedan od 33 čileanska rudara koji su proveli više od dva meseca zarobljeni na gotovo 800 metara ispod zemlje u rudniku u San Hozeu na severu Čilea.- Organizujte svoja domaćinstva! Stvarajte navike i pridržavajte ih se kako vam ne bi bilo dosadno. Ima puno stvari koje možete da radite! - rekao je Sepulveda za novinsku agenciju AFP. - Radite ono što nam je rečeno, to je užasno važno - kazao je on o socijalnom distanciranju i pranju ruku. - To više nije politički problem, danas je to zdravstveni problem.Rudari su 69 dana bili zarobljeni u utrobi rudnika, u pustinji Atakami 800 kilometara severno od Santijaga, pre nego što su opet ugledali svetlo dana.- Bili smo u prilično kritičnoj situaciji. Nismo mogli izaći, nije bilo izlaska iz te situacije - kaže Luis Urzua, šef smene rudara koji su 5. avgusta 2010. zbog urušavanja okna ostali odsečeni od spoljnog sveta. Urzua je rekao da je tih dana pod zemljom “bilo puno zajedništva, puno razgovora” i boljeg upoznavanja sa kolegama.- Druga stvar koja nam je pomogla bila je molitva - rekao je. - Nismo molili Boga da nam pomogne nego da ljudi imaju snage i volje da istraju u potrazi za nama - kazao je Urzua, poslednji rudar koji je izvučen na površinu 13. oktobra 2010.NEVIDLjIVI NEPRIJATELjKarlos Paes bio je jedan od 16 preživelih iz aviona koji se srušio u snegom pokrivenim Andama 12. listopada 1972. Avion je prevozio urugvajski ragbi tim na utakmicu u Čile. Dvanaest ljudi je poginulo u nesreći, dok je još 17 podleglo povredama u sledećih nekoliko nedelja. Šesnaest je uspelo da preživi u ekstremnim uslovima jedući tela žrtava zamrznutih u snegu.- Postoji velika razlika u ta dva karantina, ako ih mogu tako nazvati. U prvom koju sam iskusio bilo je to 70 dana u Andima bez ičega, na 25 stepeni ispod nule, bez hrane, bez komunikacija. A bilo mi je 18 godina - rekao je Paes za AFP. Sadašnja situacija je lakša od tih 10 nedelja koje je proveo u trupu aviona.- Jedino što trebate ne raditi ništa! Trebate ostati kod kuće i prati ruke. I imate svu komociju: televiziju, internet, hranu. Dakle, ni na šta da se žalite”, kaže Paea kom je sada 66 godina.- U Kordiljerima smo se borili protiv opipljivog neprijatelja, a to su bile planine, sneg i hladnoća. Sada se borimo protiv neprijatelja kojeg ne možemo da vidimo, a to proizvodi nesigurnost. Ali ja se borim protiv arogancije. Pokušavam da budem ponizan i da slušam. Poruka je jasna: ostani kod kuće i peri ruke. Gle koliko je to jednostavno - nastavlja Paes.Roberto Kanesa (67), koji je takođe preživeo nesreću u Andama, savetuje ljudima da “potraže nešto što bi mogli da rade, da započnu neki projekt”.- To sam ja napravio u planinama. Radio sam ceo dan kako ne bih razmišljao i kako me ne bi uhvatila teskoba ili bol - kazao je on za AFP. Ovih dana Kanesa, kardiolog, radi na projektu za snabdevanje urugvajskih bolnica mehaničkim respiratorima kako bi im se pomoglo sa očekivanim velikim prilivom zaraženih.- Širom sveta nema dostupnih respiratora. Kao i u Andama, mi se moramo osloniti na sebe. Nećemo čekati helikoptere da dođu ili nekoga da nam dopremi respiratore u Urugvaj - kazao je. - Morate pretvoriti ovaj problem u priliku. Krize su te koje donose inovacije.(net.hr)