Podsetimo, samo u jučerašnjem danu, u subotu, 793 državljanina Italije preminulo je od novog korona virusa, zbog čega je i broj žrtava porastao na pomenutih 4.825. Prva preminula osoba od ove epidemije, koja je nedugo zatim nazvana pandemijom jer se raširila širom planete, u Italiji je bio jedan 78-godišnjak, koji je skončao 22. februara. Od tog dana, do današnjeg, prošao je tačno jedan mesec, a broj smrtnih slučajeva rastao je maltene svakog dana - ovog utorka bilo ih je 345, u četvrtak 427, u petak 627, a u subotu pomenuta 793. Među njima je u subotu bio i Andrea Mikeli.





(Blic.rs)



Italija, evropska zemlja najteže pogođena SARS-KoV19 tipom korona virusa, oplakuje mnoge mrtve. A među 4.825 dosadašnjih žrtava, što je bio zvanični podatak tamošnjih vlasti do subote, 21. marta, je i 37-godišnji Andrea Mikeli, koji je tokom karijere bio predsednik dva fudbalska kluba.Mikeli je bio među 53.578 osoba za koje je do sada u Italiji da su bili inficirani pomenutim korona virusom, zbog čega je bio primljen u bolnicu u Kremoni, u čijem regionu je i živeo, u gradiću Picigetoneu.Međutim, kako mu se stanje pogoršavalo, hitno je transportovan u Milano, na čijoj su Poliklinici lekari izgubili bitku za njegov život. KOVID-19, teško oboljenje pluća koje izaziva SARS-CoV19, nadjačalo je sve napore njegovog organizma i trud medicinskih stručnjaka.On je vrlo mlad postao predsednik FK Picigetone, u rodnom gradu, ali je potom preuzeo Pergoleteze. Sa tim, drugim klubom, ostvario je priličan uspeh - u prvoj godini je odveo ekipu do titule u Seriji D i plasmana u treću ligu Italije, iako je samo sezonu ranije klub bio u bankrotu. Ostao je na tom radnom mestu do 2016, kada se povukao iz fudbala, ali ga, upravo u fudbalskim klubovima u Italiji, kako to javljaju lokalni mediji, "pamte kao vrlo vrednog, posvećenog čoveka".