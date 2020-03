NovostiOnline/M.O. | 16. mart 2020. 17:09 | Komentara: 0





Italijanska Vlada danas je usvojila Dekret za saniranje posledica od virusa korona pod nazivom „Lečenje Italije“ sa novim ekonomskim i socijalnim merama i težak je 25 milijardi evra i to je samo prva urgentna suma od koje je 3,5 milijarde namenjeno za sanitarno zbrinjavanje.





Ekonomija je zaustavljena u ogromnoj meri u Italiji, štete su nemerljive i bilo je urgentno usvojiti prvu sumu za spašavanje zbog zatvorenih fabrika, poslodavcima koji su zatvorili pogone ili ih redukovali, radnicima koji su ostali bez primanja i od 23. februara pa u narednih devet sedmica biće obeštećeni.







Kolaps sanitarnog sistema na severu Italije i ne samo u tom delu urgentno je definisan Dekretom u kojem se pored ostalog nalazi i stavka o zapošljavanju vojnih lekara i medicinskog osoblja u civilnim strukturama na nacionalnom nivou kao i potenciranje vojnih struktura radi osposobljavanja za intenzivnu terapiju.





Dekret spašava i porodice koje su se našle u nevolji i kako je saopštio premijer Đuzepe Konte na konferenciji za štampu gde je objavljeno usvajanje Dekreta „niko ne treba da se oseća napuštenim“ .





Veoma je mnogo detaljnih stavki u Dekretu a obuhvatioje sve ekonomsko-socijalne nivoe i slojeve. Radnici koji su ostali bez posla u bilo kojoj vrsti delatnosti, stalno zaposleni, zaposleni na određeno vreme, sezonski radnici, svi će biti ekonomski pokriveni, za period od početka epidemije korona virusa, odnosno zaustavljanja delatnosti i gubitka prihoda za život, zaključno sa aprilom a tada će se razmatrati novi Dekret.





Biće suspendovano plaćanje kredita za stan, oslobađanje ili odlaganje plaćanja raznih vrsta poreza, kako za preduzeća tako i za pojedince, za sada zaključno 31 maj. Mesečne dažbine građana biće redukovane do kraja godine.





Ko je zbog zatvaranja firme morao da ostane kod kuće biće tretiran kao radnik na bolovanju, primaće tu visinu prihoda.





Porodice koje imaju decu do 12 godina, s obzirom na zatvorene škole, ako je to mogućno jedan od roditelja koji radi uzima dozvolu za odsustvo do 15 dana i biće pokriven sa 50 posto plate, ako ima specifičan posao i ne može da odsustvuje sa posla dobijaće 600 evra za pomoć u čuvanju dece. Ko ima mesečna primanja do određene svote a plaća iznajmljeni stan biće suspendovano plaćanje stanarine na određeno vreme.